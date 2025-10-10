메뉴 건너뛰기

약값 보태려고... '구의원 추석인사 현수막' 뜯어간 할머니

25.10.10 10:46최종 업데이트 25.10.10 11:08

지자체 불법현수막 수거 시 천원 지급...현수막 게시한 이혜인 울산 남구의원 "처벌 불원서 제출, 행정 사각지대에 있는 분인지 확인하겠다"

울산 남구 신정동 상가의 한 난간에 걸린 이혜인 남구의원의 현수막
울산 남구 신정동 상가의 한 난간에 걸린 이혜인 남구의원의 현수막 ⓒ 이혜인

지방의회 구의원이 지역구에 내건 추석 인사 현수막이 사라졌다. 구의원은 '합법적으로 내걸은 당의 재산이 도난당했다'고 생각해 경찰에 신고했다. 하지만 경찰이 조사한 결과, 없어진 현수막은 누군가에게 약값 천 원을 보탤 수 있는 수단으로 사용된 것으로 나타났다.

울산 남구의회 이혜인 의원(더불어민주당)이 추석 연휴 겪은 일인데 이 의원은 "'정치는 무엇을 위해, 누구를 위해 존재하는가'를 다시금 생각하는 계기가 됐다"며 "그 질문의 답을 잃지 않기 위해, 다시 처음으로 가겠다"고 말했다.

사연은 이렇다. 이 의원은 추석을 앞두고 울산 남구 신정동 상가 주변의 한 난간에 '풍성한 한가위 주민 삶에 힘이 되는 정치로 보답하겠습니다' 라는 문구가 적힌 추석인사 현수막을 내걸었다.

현행법상 지방의원은 명절 때 보름간은 '정당 현수막 거치대' 외의 다른 곳에도 주민에게 인사를 하는 현수막을 내걸 수 있다.

할머니는 왜 현수막을 뜯어갔을까

그런데, 하루 뒤 이 의원은 자신이 내건 현수막이 사라진 것을 발견했다. 경찰은 이 의원의 신고를 받고 주변의 CCTV를 통해 확인했다. 현수막을 뜯어 간 이는 한 할머니였다. 할머니는 그 현수막을 동 행정복지센터에 가져가기 위해 뜯어갔는데, 이는 천 원을 받고 남편의 신장투석 약값에 보태기 위해서였다.

지자체는 거리 곳곳에 난무하는 불법현수막을 근절하기 위해 이를 뜯어오면 천 원을 지불하는 정책을 펴고 있다. 이 할머니는 불법 여부를 가리지 않고 이 의원의 현수막 이외에도 주변에 있는 여러 개의 현수막을 뜯어간 것으로 나타났다.

이 의원은 할머니의 사연을 듣고 처벌불원서를 써서 당초 신고한 건을 '합의로 처벌이 없도록' 했다. 나머지, 할머니가 뜯어간 다른 현수막의 경우 대부분 불법현수막이라 큰 문제가 없을 것으로 보인다.

이 의원은 "할머니의 사연을 전해 듣는 순간 잠시 멈춰 설 수밖에 없었다"며 "그 현수막은 저에겐 '정치인의 얼굴'이었지만, 그분께는 하루를 버텨내기 위한 작고 귀한 수단이었다. 홍보물의 일부로만 생각했던 현수막 한 장이 누군가의 생계와 연결돼 있었다는 사실에 저는 선처를 결정했고, 부끄러웠다"고 설명했다.

이어 "정치를 한다는 사람이, 삶의 무게를 헤아리기보다 의심부터 했다는 사실이 마음에 남았다"며 "의정활동이라는 말 속에 갇혀 있는 동안, 현장은 이미 더 많은 이야기를 건네고 있었다"고 토로했다.

그러면서 "'우리가 만드는 조례, 편성하는 예산, 그 모든 제도들이 정말 그분들에게 닿고 있는 걸까'라고 생각하게 된다"며 "그래서 이번 추석엔 다시 질문을 시작한다. '정치는 무엇을 위해, 누구를 위해 존재하는가'"라고 물었다.

이 의원은 "연휴가 끝나면 그 할머니께 직접 연락을 드릴 예정"이라며 "혹시나 행정의 사각지대에 계신 건 아닌지, 도움받지 못하고 계신 건 아닌지 직접 확인해보려 한다"고 전했다.

울산 남구 신정동 상가의 한 난간에 걸린 이혜인 남구의원의 현수막이 뜯겨져 있다.
울산 남구 신정동 상가의 한 난간에 걸린 이혜인 남구의원의 현수막이 뜯겨져 있다. ⓒ 이혜인




#울산남구#이혜인#현수막

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

댓글
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

