약값 보태려고... '구의원 추석인사 현수막' 뜯어간 할머니

큰사진보기 ▲울산 남구 신정동 상가의 한 난간에 걸린 이혜인 남구의원의 현수막 ⓒ 이혜인 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산 남구 신정동 상가의 한 난간에 걸린 이혜인 남구의원의 현수막이 뜯겨져 있다. ⓒ 이혜인 관련사진보기

지방의회 구의원이 지역구에 내건 추석 인사 현수막이 사라졌다. 구의원은 '합법적으로 내걸은 당의 재산이 도난당했다'고 생각해 경찰에 신고했다. 하지만 경찰이 조사한 결과, 없어진 현수막은 누군가에게 약값 천 원을 보탤 수 있는 수단으로 사용된 것으로 나타났다.울산 남구의회 이혜인 의원(더불어민주당)이 추석 연휴 겪은 일인데 이 의원은 "'정치는 무엇을 위해, 누구를 위해 존재하는가'를 다시금 생각하는 계기가 됐다"며 "그 질문의 답을 잃지 않기 위해, 다시 처음으로 가겠다"고 말했다.사연은 이렇다. 이 의원은 추석을 앞두고 울산 남구 신정동 상가 주변의 한 난간에 '풍성한 한가위 주민 삶에 힘이 되는 정치로 보답하겠습니다' 라는 문구가 적힌 추석인사 현수막을 내걸었다.현행법상 지방의원은 명절 때 보름간은 '정당 현수막 거치대' 외의 다른 곳에도 주민에게 인사를 하는 현수막을 내걸 수 있다.그런데, 하루 뒤 이 의원은 자신이 내건 현수막이 사라진 것을 발견했다. 경찰은 이 의원의 신고를 받고 주변의 CCTV를 통해 확인했다. 현수막을 뜯어 간 이는 한 할머니였다. 할머니는 그 현수막을 동 행정복지센터에 가져가기 위해 뜯어갔는데, 이는 천 원을 받고 남편의 신장투석 약값에 보태기 위해서였다.지자체는 거리 곳곳에 난무하는 불법현수막을 근절하기 위해 이를 뜯어오면 천 원을 지불하는 정책을 펴고 있다. 이 할머니는 불법 여부를 가리지 않고 이 의원의 현수막 이외에도 주변에 있는 여러 개의 현수막을 뜯어간 것으로 나타났다.이 의원은 할머니의 사연을 듣고 처벌불원서를 써서 당초 신고한 건을 '합의로 처벌이 없도록' 했다. 나머지, 할머니가 뜯어간 다른 현수막의 경우 대부분 불법현수막이라 큰 문제가 없을 것으로 보인다.이 의원은 "할머니의 사연을 전해 듣는 순간 잠시 멈춰 설 수밖에 없었다"며 "그 현수막은 저에겐 '정치인의 얼굴'이었지만, 그분께는 하루를 버텨내기 위한 작고 귀한 수단이었다. 홍보물의 일부로만 생각했던 현수막 한 장이 누군가의 생계와 연결돼 있었다는 사실에 저는 선처를 결정했고, 부끄러웠다"고 설명했다.이어 "정치를 한다는 사람이, 삶의 무게를 헤아리기보다 의심부터 했다는 사실이 마음에 남았다"며 "의정활동이라는 말 속에 갇혀 있는 동안, 현장은 이미 더 많은 이야기를 건네고 있었다"고 토로했다.그러면서 "'우리가 만드는 조례, 편성하는 예산, 그 모든 제도들이 정말 그분들에게 닿고 있는 걸까'라고 생각하게 된다"며 "그래서 이번 추석엔 다시 질문을 시작한다. '정치는 무엇을 위해, 누구를 위해 존재하는가'"라고 물었다.이 의원은 "연휴가 끝나면 그 할머니께 직접 연락을 드릴 예정"이라며 "혹시나 행정의 사각지대에 계신 건 아닌지, 도움받지 못하고 계신 건 아닌지 직접 확인해보려 한다"고 전했다.