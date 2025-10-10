창립 100주년, 진보교육의 산실에 다녀왔습니다

큰사진보기 ▲페닌슐라 스쿨(Peninsula School)나무와 하얀 건물이 어울리는 학교 모습 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲페닌슐라 스쿨(Peninsula School)오래된 나무 사이 숲속놀이터는 자연스러운 운동장 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲 속 학교 현판페닌슐라 스쿨(Peninsula School)의 학교 팻말 ⓒ 전정일 관련사진보기

조용한 교외 주택가 숲 사이, 한 세기 동안 교육의 실험장이자 배움의 공동체로 자리매김해 온 학교가 있다. 찾아가는 날 햇살이 따가워 땀이 절로 났다. 미국 실리콘밸리의 조용한 주택가, 오래된 나무들 사이로 하얀 건물이 보인다. 이곳은 1925년에 세워져 올해로 창립 100주년을 맞은 '페닌슐라 스쿨(Peninsula School)', 진보교육의 산실이다. 시험과 경쟁 중심 교육이 주류인 시대에도, 이 학교는 한 세기 동안 '아이는 스스로 배우는 존재'라는 믿음을 지켜왔다.100년을 넘은 학교는 샌프란시스코와 산호세 지역에도 열 개가 넘게 있지만 진보 교육을 표방한 페닌슐라 스쿨은 특별하다. 100주년 학교를 만나는 순간 영국의 써머힐(Summerhill)이 떠올랐다. 많은 민간 교육기관이 그렇듯 초기엔 멘로파크 지역의 콜먼 맨션(Coleman Mansion)과 주변 부지를 임대해 시작했으며, 이후 1929년에는 맨션과 약 10에이커의 토지를 약 2만6500달러에 구입하며 학교의 물리적 기반을 확립했다. 이후 수많은 변화와 시대 흐름 속에서도, 페닌슐라 스쿨은 진보교육(progressive education)의 전통을 잃지 않으며 학생 중심 학습, 탐구 기반 수업, 민주적 참여 문화를 유지해 왔다.페닌슐라 스쿨은 1920년대 초, 공교육의 획일성과 경쟁에 반발한 학부모와 교육자들에 의해 설립됐다. 창립자 조셉린 듀베넥(Josephine Duveneck)은 "아이의 자유로운 호기심이 최고의 교과서"라고 믿었다. 이 철학은 지금도 교실 곳곳에 살아 있다. 교사들은 아이를 가르치는 존재가 아니라, 함께 탐구하고 배우는 동반자로 선다. 학생은 스스로 배우고, 자신의 학습 계획을 세우며, 공동체 속에서 책임을 배운다.이러한 철학의 일관성은 학교의 모든 결정, 교사 채용, 교육과정, 부모 관계에까지 영향을 미쳤다. 이들은 변화하는 세상 속에서도 "무엇을 배우느냐"보다 "어떻게 배우느냐"를 중심 가치로 지켜왔다. 페닌슐라 스쿨의 중심 가치는 "전인(child as whole), 호기심(curiosity), 선택(choice), 책임(responsibility), 민주적 공동체(democratic community)" 등이다.커리큘럼은 배움은 놀이처럼, 놀이가 배움처럼 일과 놀이 교육을 기반으로 한다. 유치원부터 8학년까지 이어지는 교육 과정은 교과서를 벗어나 '삶 속 배움' 을 지향한다. 아이들은 하루 일정 중 절반 이상을 프로젝트 학습, 예술·공예·체육 활동으로 채운다. 수업 대신 '탐구의 시간', 평가 대신 '성찰 노트', 성적표 대신 교사와의 대화가 있다. 특히 중등 과정에서는 학생이 스스로 주제를 정해 연구하고 발표하는 '자기 탐구 프로젝트(Self-Directed Project)'를 진행한다. 목공, 도예, 방직, 과학 실험, 음악, 글쓰기 등 '선택의 교육'을 통해 각자의 배움의 리듬을 존중한다. 한국의 대안교육연대 소속 대안교육기관의 교육 과정과 비슷하다.페닌슐라 스쿨의 하루는 조용하지만 역동적이다. 아이들은 아침 모임에서 오늘의 계획을 스스로 세우고, 친구와 협의하며 배움의 일정을 조정한다. 교실은 일방적 강의가 아니라 토론·탐구·협력의 공간이다. 학교 내에는 '학생회의(Class Meeting)'가 일상화돼 있다. 학생들은 규칙을 함께 만들고, 문제를 스스로 해결하며, 교사와 대등하게 의견을 나눈다.이러한 민주적 운영 방식은 단순한 교육 방법이 아니라, 학교를 하나의 살아 있는 공동체로 유지하는 핵심 시스템이다. 교사와 학부모의 긴밀한 연대가 살아있는 학교에는 오랫동안 근무하는 교사가 많다. 그들은 자신이 배운 교육을 다음 세대에게 전하고, 졸업생 중 일부는 다시 교사로 돌아온다. 학부모 역시 학교 운영의 중요한 파트너로 참여하며, 교육위원회나 자원봉사 활동을 통해 학교생활의 일부가 된다. 이런 세대 간 가치의 전승과 상호 신뢰가 학교의 지속성을 뒷받침해 온 것이다.페닌슐라 스쿨은 학생 약 230명(PK–8)이 재학 중이고, 학생 대 교사 비율은 5:1 내외다. 비싼 학비(연간 약 3만 3천 달러)를 내야 하지만 페닌슐라 스쿨이 한 세기 동안 존속할 수 있었던 까닭은 명확하다. 철학의 일관성, 공동체의 신뢰, 그리고 민주적 운영 때문이다.학교는 매년 전체 예산의 15~20%를 장학금과 감면 제도로 운영하며, 전체 가족의 25%가 재정 지원을 받는다. 부모와 동문들이 자발적으로 참여하는 기부 캠페인 'Annual Fund'는 단순한 재정 수단이 아니라 "함께 학교를 지킨다"는 문화적 약속이다. 또한 학생·교사·학부모가 함께 의사 결정에 참여하는 '학교 회의(School Meeting)'는 100년째 이어지고 있다. 교실 안 민주주의는 단지 정치 교육이 아니라, 학교 공동체의 지속성을 지탱하는 구조이기도 하다.2025년, 페닌슐라 스쿨은 '100 Years of Joyful Learning'이라는 주제로 한 해 동안 기념 행사를 열었다. 학교는 단 하루의 기념식 대신, 연중 축제 형식의 기념 프로젝트를 기획했다. 2월 10일에는 100번째 개교일 행사로 학생과 교직원이 함께한 개막식과 함께 캠퍼스 곳곳에 100주년 배너와 플래그가 걸렸다. 3월 15일에는 학부모·동문·이웃 주민을 초청한 커뮤니티 파티를 열었고, 5월 4일에는 매년 열리던 봄 축제가 올해는 '100주년 특별판'으로 열렸다. 아이들은 'Centennial Play'라는 연극을 무대에 올려, 학교의 역사를 유쾌하게 재현했다. 가족과 지역 주민들이 함께 즐기는 이 행사는 학교의 철학이 '삶 속 교육'임을 보여준 상징적 장면이었다.8월 26일에는 멘로파크 시의회가 공식적으로 학교의 공헌을 인정하며, "진보 교육의 모범적 사례로 지역사회에 큰 기여를 했다"고 선포했다. 가을에는 'Centennial Legacy Project'로 학교의 미래를 향한 'East Campus Remodel' 계획이 공개되며, 새로운 교실과 정원, 과학실, 놀이 공간의 확장 계획이 발표됐다. 이 모든 행사는 과거를 기념하기보다, 다음 100년의 교육을 향한 다짐이었다.페닌슐라 스쿨은 '성적'이나 '명문대 진학률'로 평가받지 않는다. 대신 "아이들이 스스로 배우는 힘을 가졌는가, 서로를 존중하며 살아가는가"를 교육의 성과로 본다. 교사들은 "우리가 가르치는 건 지식이 아니라 삶의 방식"이라고 말한다. 학교가 위치한 실리콘밸리 한복판에서조차, 이곳의 시간은 다르게 흐른다. 나무와 흙, 웃음과 대화가 교과서가 되고, 놀이와 실험이 교육이 된다. 그리고 100년이 지난 오늘, 이 학교는 여전히 묻고 있다.페닌슐라 스쿨의 100년은 단지 오래된 역사가 아니라, '지속 가능한 교육'이 가능하다는 증거다. 유행을 따르지 않고, 시대의 변화 속에서도 "아이 중심"이라는 원칙을 흔들림 없이 지켜왔기 때문이다. 경제 위기, 팬데믹, 정책 변화에도 학교는 스스로의 철학을 재정의하며 길을 찾아왔다. 비싼 학비보다 값진 것은 그 안에 담긴 신념과 공동체의 힘이다. 한 세기를 지나도 변하지 않은 그 철학이, 오늘날 교사와 학생, 그리고 부모 모두에게 던지는 메시지는 단순하다."진짜 교육은, 아이들이 행복하게 배우는 것이다."