박수현 "이재명 대통령-여당 온도차? 정청래 대표 휴대폰 확인해봤더니..."

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (11:00~11:50)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박수현 / 더불어민주당 수석대변인◎ 박정호 > 저희가 바로 이어서 가보죠. 추석 민심이 어떤지. 여러 저희 아까 청년들의 말씀도 들어봤지만 이제 정당, 특히 또 민주당의 추석 민심, 파악한 민심을 또 들어보도록 하겠습니다. 박수현 민주당 수석대변인 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 대변인님.◎ 박수현 > 예. 안녕하십니까. 반갑습니다.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다.◎ 박수현 > 아니 마침 우리 김경호 변호사님이 하도 열변을 토하셔서 저도 크게 해야 될 것 같은 부담이 있습니다.◎ 박정호 > 데시벨이 이제 높아질 수밖에 없는. 뒤 순서는 또 부담이 되는.◎ 박수현 > 예. 밖에서 기다리다가 말씀을 잘 들었고 감동스러웠어요. 상식적이어야 지속 가능하다는 말씀. 그 상식은 헌법에 기초한 상식이어야 한다. 그런 말씀 하셨는데 정말 옳으신 말씀입니다.◎ 박정호 > 맞습니다. 많은 분들이 공감을 하실 것 같고. 대변인님 어제 뭐 또 기자간담회도 하시고 오늘 또 방송 출연도 계속하시면서 바쁘신데. 일단은 추석 연휴, 이제 오늘로 이제 마무리가 거의 되고 내일 뭐 쉬시는 분도 있지만 마무리되고 있는데. 우리 의원님께서, 대변인님께서 파악하신 추석 민심 이것도 좀 전해주세요 먼저.◎ 박수현 > 이번 추석 민심은, 뭐 다른 때는 뭐 민생이 어떻다 이런 말씀들을 많이 하게 되는데요. 이번 민심은 제가 객관적으로 정말 제대로 정리를 해보려고 노력을 많이 했는데 정말 딱 이거였어요. 청산과 개혁.◎ 박정호 > 청산과 개혁.◎ 박수현 > 예. 이 문제를 담대하게 해라. 또 한편은 이 청산과 개혁을 좀 조용하게 하면 안 되겠냐. 이 두 가지 말씀으로 대비를 할 수가 있는데. 이 말씀을 보면 언뜻 보면 다른 말씀 같아요. 그렇죠?◎ 박정호 > 그렇죠. 뭐 조용하게 해라, 시끄럽게 하지 마라. 예. 이렇게 할 수 있고.◎ 박수현 > 담대하게 해라. 조용하게 해라. 다른 말씀 같지만 결론은 이 청산과 개혁을 하지 말라는 말씀이 아니잖아요. 청산과 개혁을 하라는 말씀이세요. 하라는 말씀이신데 좀 과감하게 담대하게 하라, 이런 말씀이시고. 조용하게 하라는 말씀은 너무 시끄럽게 오래 하지 마라. 신속하게 해라. 빨리 끝내라. 이런 말씀이세요. 정리하면 두 가지 다 말씀이 담대하게 과감하게 빨리해라. 이렇게 정리할 수가 있는 거예요.◎ 박정호 > 다른 얘기 같지만 같은 얘기를 하시네요.◎ 박수현 > 같은 이야기입니다. 왜냐면 이 개혁이라고 하는 것은 우리가 역사를 통해서 잘 알고 있지 않습니까. 개혁의 시기에는 반드시 반개혁이 있기 마련입니다. 그것을 어려운 이야기로 반동이라고 하는데 그것을 그냥 반개혁으로 표현해봅시다. 지금 그런 것들이 지금 계속 반개혁적 움직임이 있는 거잖아요. 우선 윤석열의 움직임을 한번 정리해볼 필요가 있어요.◎ 박정호 > 윤석열 움직임.◎ 박수현 > 예. 제가 잠깐 좀 정리를 해볼게요.◎ 박정호 > 네. 정리를 해오셨습니다.◎ 박수현 > 내란 세력이 처음에는 반성하는듯했어요. 그리고 금방 끝날 것 같았어요. 그런데 어떻게 됐어요? 이 윤석열이 하는 짓을 보면 이게 지난 12월, 작년 12월 12일인가요? 12월 3일날 비상계엄이 일어나고 12일날 담화를 발표하는데 거기서 뭐라고 했습니까? 당당하게 나와서 법적 도의적 정치적 책임을 지겠다 이렇게 이야기를 했죠. 그래서 금방 우리는 끝나는 줄 알았어요. 그런데 탄핵이 4월 4일까지 갔습니다. 그 과정을 한번 생각해봐요. 국민들께서 이 과정을 저는 잊으시면 안 된다고 생각해요. 노상원 수첩에 기록된 그 엄청난 내용도 우리가 기억해야 되지만 그 과정을 우리가 지금 잊어서는 안 된다고 생각을 하고요. 이런 와중에 윤석열은 지금 어떤 일들을 하고 있죠? 돌아보면 그렇게 약속은 해놓고 계속 그 뒤에 검찰총장 출신다운 법꾸라지 같은 행태를 계속 보이면서 국민을 분열시키고 화나게 하고 이렇게 하고 있잖아요. 지금 어떻습니까? 내란 재판에 13번인가 지금 불출석하고 있잖아요. 그래서 지금 궐석재판으로 진행이 되고 있고. 그러면서 돌아보면 한남동 관저에서 체포영장에 불응하면서 경호처를 물리력으로 동원해가지고 버티던 그 모습을 상상해봐요. 우리 국민은 그 추운 겨울에 길바닥에서 떨고 그 키세스 시위라고 하면서 그 반짝이를 덮어쓰고 그렇게 버텼단 말이에요. 아니 어떻게 당당하게 책임지겠다고 한 일국의 대통령이라는 자가 그런 비겁한 법꾸라지 같은 모습을 보일 수 있었습니까? 그 뒤로도 결과적으로는 재판에 나오지 않고 또 특검이 시작되자 특검이 수사에 부르니까 안 나오니까 어떻게 했어요? 구인을 시도했잖아요. 갔는데 3번이나 불응했잖아요. 속옷 버티기 했잖아요. 부끄럽지 않습니까? 그리고 재판에 나오지 않으면서 자기에게 유리한 재판은 나와요. 보석 심판을 청구했는데 거기에 나온다든가. 뭐 그런 거잖아요. 구속적부심 같은 데는 나오고요. 그래서 거기에 나와서는 뭐 건강이 안 좋아서 재판에 나갈 수 없다는 사람이 30분, 20분씩 마이크 잡고 열변을 토합니다. 그것이 부당하다면서. 자, 이런 어떤 모습들이 지속되고 있어요. 그래서 제가 어제 기자간담회를 통해서 청산과 개혁의 시간인데 여기에는 반드시 반동과 반개혁이 따르게 돼 있다. 그러므로 이것을 신속하게 과감하게 제압하면서 끝내지 않으면 반드시 여기에서 먹히게 돼 있다. 호랑이 등에 지금 우리가 올라탔는데 호랑이 등에서 속도 조절한답시고 우리가 하다가 호랑이 등에서 떨어지면 호랑이한테 잡혀 먹히지 않겠습니까? 정신 똑바로 차려야 합니다. 그래서 제가 어제 독버섯이라는 표현을 했죠.◎ 박정호 > 그걸로 기사가 많이 나왔습니다.◎ 박수현 > 그렇습니다. 그런데 오늘 이 자리에서 제가 분명하게 밝히면 저는 제가 기자간담회에서 한 말씀을 어디를 읽어봐도 국민의힘이 독버섯이라고 한 적이 없어요. 그래서 국민의힘의 우리 존경하는 박성훈 수석대변인에게 분명히 제가 고합니다. 제 브리핑 문을 읽어보시고 내가 국민의힘에 했다고 오해하지 마십시오. 저는 지금 말씀드린 대로 이 개혁의 시기에 이 반개혁의, 반동의 움직임들이 윤석열을 필두로 이 내란 피고인들이 이렇게 독버섯처럼 처음에 반성한다고 하더니 반성도 안 하고 이렇게 쳐 올라오고 있다. 뻔뻔하게. 이런 이야기를 제가 지적한 것이지 국민의힘이라고 저는 결코 지칭한 바가 없습니다. 그럼에도 불구하고 제 입을 빌리지 않고도 스스로 국민의힘 보고 제가 욕을 했다 이렇게 알고 반격을 하시니 저는 고마울 따름입니다. 제 입으로 국민의힘에게 이야기하지 않아도 본인들 스스로가 그렇게 이야기를 알아들으니 얼마나 고맙습니까? 제 입만 잘못될 뻔했는데. 그래서 이것을 가리켜서 가만히 오늘 방송에 오면서 생각해보니 이거 속담입니다. 도둑이 제 발 저린다. 이런 말이 있잖아요. 저는 속담을 얘기한 거예요. 국민의힘에서 또 저보고 도둑이라고 했다. 이렇게 또 저를 비판하지 마시기 바랍니다. 하여튼 결론은 민심은 이겁니다. 정말 이 청산과 개혁이 반드시 필요하다. 그런데 국민이 필요하지 않도록, 그리고 정권교체 효능감이 느껴지도록 과감하고 담대하게 신속하게 마무리해라. 그리고 국민 행복 시대를 위한 민생에 손잡고 올인하라. 이 명령입니다. 그런데 지금 반개혁 세력들이 이 내란의 피고자 피고인들이 역사의 죄인들이 지금 제가 설명드린 대로 이렇게 하고 있잖아요.◎ 박정호 > 그러니까요. 법을 무시하고.◎ 박수현 > 그리고 국민의힘은 바로 이러한 피고인들의 역사 죄인들의 움직임을 옹호하고, 나아가 동조하고 이런 모습을 지금 보이고 있단 말이에요. 그런 걸 제가 지적한 것이지 국민의힘을 가리켜서 저는 독버섯과 동의어다라고 한 적이 결코 없다라는 말씀을 드립니다.◎ 박정호 > 예. 자, 추석 민심을 정리해봤지만 이 청산과 개혁, 이거는 흔들림 없이 우리 국민들이 계속 지지를 하고 있고 빨리해내라 이 말씀을 확인했다. 그리고 이제 의원님께서는 충청 민심에 더 민감하게 반응할 수밖에 없는 또 지역구 의원이시니까. 충청 민심, 우리가 항상 캐스팅보트다 이런 얘기를 하잖아요. 그래서 뭐 영호남 민심도 중요하고 수도권도 중요하지만 충청 민심을 잘 들어야 된다 이런 말씀을 많이 하곤 하는데. 어땠습니까, 충청 민심? 특별하게 볼 수 있는 게 이 얘기.◎ 박수현 > 그러니까 제가 금방 말씀드린 대로 청산과 개혁을 담대하게 그리고 신속하게 하라. 조용하면서 신속하게 하라. 이 충청도의 그 어떤 무거운 민심이 이 정도로 말씀하시는 것은 굉장히 큰 얘기입니다. 그러기 때문에 누가 뭐라고 해도 지금은 청산과 개혁이 시대의 정신이고 과제다. 이것을 하지 않고는 한 발짝도 나갈 수 없다라고 하는 것을 우리 역사가 다 보여주고 있어요. 개혁의 시기에 개혁을 하지 못하면 발목을 잡힙니다.◎ 박정호 > 우리가 역사에서 봤죠.◎ 박수현 > 그럼요. 조선 시대 역사도 봤고 가까운 역사에 참여정부 초기에 우리가 4대 개혁 입법을 하려고 했잖아요? 그런데 그것을 실패했어요. 그러자 바로 그 개혁을 지지하는 국민들을 실망시키고 그 지지자에서 돌아서게 함으로써 결과적으로는 그 이후에 있었던 모든 선거에서 23번의 선거에서 지잖아요. 바로 이런 것을 우리가 경험하고 있기 때문에 개혁의 시기에는 개혁을 확실히 한다. 청산한다. 그러나 국민이 피로하시지 않도록 길게 갈 수 없다. 그러므로 저항하지 마라. 국민의힘도 협조해야 된다. 그리고 내년부터는 국민 민생의 길에서 함께 손잡고 협력자가 되어라. 그것이 국민의힘이 살길이다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 이 충청 민심을 들어보면 우리 전국 민심을 파악할 수 있다는 얘기가 있듯이 오늘 대변인님께서 언급해드린 이 추석 민심. 이걸 국민의힘이 또 잘 들어야 된다라고 정리를 해보는데. 그러니까 협력하자 이렇게 말씀도 하셨지만 지금 추석 연휴에 계속 이어졌던 국민의힘의 반응이나 여러 가지 메시지, 행동 이런 거 보면 글쎄요. 뭐 협치나 협력 이런 것과 거리가 좀 먼 것 같고.◎ 박수현 > 그래갖고 어제 제가 독버섯이라는 표현을 했는데 그것은 일반론적 표현이지 국민의힘을 향해서 한 게 아닌데도 불구하고 그것을 또 받아치면서 이게 협치와 먼 모습으로 가고 있어요, 스스로. 울고 싶은데 뺨 때려준다는 격이 아닌가 이렇게 생각을 하는데 제발 그렇게 하지 마십시오. 저는 그런 적이 없다라는 것을 다시 한번 말씀드리고. 바로 내일부터 일상이 시작되면 본회의 날짜를 잡아서 70개 민생법안, 비쟁점 법안 국민의힘도 동의한 법안 이거 반대하지 말고 필리버스터 하지 말고. 국민의힘도 70일 필리버스터 하면 힘듭니다. 그러기 때문에 봐줄 때 빨리 들어와 가지고 이거 본회의 열어서 처리하자 이렇게 말씀을 드렸고요. 그런 와중에 어제 장동혁 대표가 '건국전쟁2'라고 하는 영화를 관람한 게 뉴스에 나오더라고요.◎ 박정호 > 예. 뭐 주진우 의원도 봤다고 그러고.◎ 박수현 > 그래서 저는 깜짝 놀랐습니다. 그래서, 아니 이 문제를 좀 장동혁 대표 새로운 국민의힘의 지도자로 등장을 했으면 새로운 모습을 보여야지요. 그렇게 하면 되겠습니까? 저는 크게 세 가지 문제가 있다고 생각을 해요. 이 건국전쟁을 봤다는 것, 이것은 뭐냐면 결과적으로 3·1운동으로 대한민국이 건국되었다라고 하는 헌법 전문의 정신을 인정하지 않는 것이거든요. 1948년 대한민국 정부 수립이 건국이라고 주장하는 그런 내용과 일치하는 그런 영화이기 때문에 결과적으로는 거기에 동조하고 있는 것 아닙니까? 그래서 건국전쟁이라고 하는 것이죠. 자, 장동혁 대표. 법률가 출신, 판사 출신입니다. 그런데 이런 분이 헌법 전분을, 헌법을 수백 번 읽었을 텐데. 거기에 분명하게 나와 있지 않습니까? 헌법 정신에. 그런데 이것을 부정하는 그런 영화를 관람했다라고 하는 것은 헌법 정신을 위반한 것이고 훼손하는 것이다. 이렇게 규정할 수 있어요. 우리나라, 1987년에 전부 개정된 헌법 전문에 어떻게 돼 있습니까? 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은 삼일운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과. 이렇게 나가지 않습니까? 분명히 그렇게 돼 있어요. 이때 건국이 되었다고. 자, 그것이 못 믿으시겠으면 1948년 7월 12일 제정된 우리 제헌헌법. 어떻게 돼 있어요, 거기에? 이렇게 돼 있습니다. 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리들 대한민국은 기미 삼일운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립 정신을 계승하며 이제, 이거 중요합니다. 민주독립국가를 재건함에 있어서. 다시 말해서 건립과 재건이 여기 제헌헌법에 두 번 들어가요. 3·1운동으로 대한민국이 건립되었고 이 48년, 이 제헌헌법은 어떻게 됐어요? 민주독립국가를 재건한다고 돼 있습니다. 그러므로 1948년은 정부 수립이지 건국이 아니다, 재건이다 하는 걸 분명히 이야기하고 있는데 판사 출신인 장동혁 대표가 바로 건국전쟁을 보면서 이러한 분명한 역사적 사실을 부정하는 이러한 일을 행하고 있다는 것. 이것은 헌법 정신을 위반하고 훼손한 것이다. 이렇게 말씀을 드리고요. 두 번째, 이것은 장동혁 대표의 천박한 역사 인식을 드러냈다. 대단히 죄송하지만 그렇게 비판받을 수밖에 없어요. 왜 그러냐면, 그러면서 아침에 제가 뉴스에 보니까 장동혁 대표께서 역사 해석의 다양성이라는 말씀을 하시더라고요.◎ 박정호 > 그런 얘기를 하더라고요.◎ 박수현 > 근데 좀 알려면 제대로 알아야 된다. 그렇게 말씀을 드리고 싶어요. 자, 역사 해석의 다양성 좋습니다. 이것은 뭐냐 하면 아주 지극히 단편적인 한 조각의 사료, 이 사료를 가지고 그 시대 전체의 모습을 역사가가 구성해내지 않습니까? 그런데 이 한 조각을 가지고 전체를 그려내는데 여기에 역사가의 사관이 동원이 되고 다양한 상상력이 동원이 되고 다양한 해석이 동원이 되는 것이죠. 이 과정에서 역사의 다양한 해석이 있을 수 있어요. 장동혁 대표 그 말을 했다면 옳은 겁니다. 그러나 대한민국이 3·1운동 정신으로 건국되고 48년에 다시 재건되었다라고 하는 이 헌법 정신. 아니, 이런 역사적 분명한 사실을 가지고 다양하게 해석을 하란 뜻이 아니에요. 역사적 사실을 사실이 아니라고 주장하는 것, 이것이 역사 해석의 다양성이 아니라니까요. 그래서 근대 역사의 아버지라고 하는 레오폴트 폰 랑케라고 하는 역사학자가 있어요. 이분이 한 유명한 말이 있습니다. 역사를 사실로 하여금 이야기하게 하라. 이 말을 했거든요. 이게 역사가들에게 아주 정말 명언, 금언입니다. 그런데 이것을 장동혁 대표는 역사 해석의 다양성이라는 이름으로, 어디서 듣긴 들은 거죠. 그런데 역사적 사실을 부정하는 그런 데 사용하고 있어요. 그니까 역사 인식이 부족하다 이런 말씀을 다시 한번 드리고요. 세 번째는 왜 이렇게 이걸 봤을까. 이 정쟁의 전선을 다양화하려는 정략적 행동이다 이렇게 보는 것이죠. 그래서 자기 자신의 당내 지지 기반을 강화하고 당 내부를 결속할 목적으로, 그런 정치적 목적으로 역사적 사실을 부정하면서까지, 헌법 정신을 훼손하면서까지 이 역사전쟁2 라고 하는 영화를 본 것이다.◎ 박정호 > 건국전쟁2 관람을 했다.◎ 박수현 > 예. 그렇게 해서 제가 부적절하다라고 하는 것을 첫 번째, 헌법 정신을 위반하고 훼손한 것이다. 두 번째, 천박한 역사 인식을 드러낸 것이다. 세 번째, 정쟁의 전선을 다양화하려는 정략적 행동이다. 이렇게 정리를 하겠습니다.◎ 박정호 > 그러게요. 이걸, 건국전쟁2 이 영화를 본 모습을 보고 제주 4·3 유족들이 반발하고 있는 이런 상황이기도 하고 국민들이 분노하고 있는데 그걸 지적을 해주셨고. 그리고 이것 좀 여쭙고 싶네요. 국민의힘에서 계속해서 이재명 대통령 '냉장고를 부탁해' 출연에 대해서 여러 말을 하고 있는데. 오늘 우재준 청년최고위원, 국민의힘의 청년최고위원 같은 경우는 인정하고 사과하면 될 일이다. 예능 출연 사과해야 된다. 그리고 뭐 도대체 뭐가 허위사실인가. 이렇게 얘기를 했습니다, 방송에서. 어떻게 반박을 하시겠습니까?◎ 박수현 > 우리가 정확하게 알아야 됩니다. 처음에 이 문제와 관련해서 국민의힘에서 이야기한 것은 이재명 대통령의 48시간 실종설입니다. 48시간 동안 아무것도 하지 않았다였어요. 지금 그걸 지적하고 있는 겁니다. 그래서 대통령실에서 정확하게 대통령의 동선과 일정을 다 공개했지 않습니까? 그런데 거기에 대해서 이제 할 말이 없으니까 결과적으로 아니, 이 국가 재난 위기 시대에 대통령이 시시덕거리는 예능 프로에 출연하냐 이렇게 이야기를 했어요. 자, 그렇게 했는데 그 예능 프로를 이제 공개가 됐잖아요? 됐는데. 아니 저는 이게 K-푸드 무슨 토론회인 줄 알았다니까요. 정말로 K-푸드의 확산과 수출 전략 산업화 이런 것들을 위한 그런 정말 필요한 것이라는 내용이 밝혀지자 이제는 시시덕거리는 예능 프로에 출연했냐고도 못 하고 그 시간에 왜 시간이 안 맞냐 그러면서 출연자 시계를 보면서 뭐 30분이 늦어서 뭐 무슨 뭐 회의가 30분이 늦게 됐다. 또 이렇게 꼬투리를 바꿔요. 지금 보면 계속 바꾸고 있지 않습니까? 가장 중요한 것은 대통령의 48시간 실종설. 대통령이 48시간 동안 아무것도 하지 않았다. 이것이 핵심입니다. 이거 허위사실 아니고 뭡니까, 이게? 그러므로 본인들이 지금 이건 사과할 일이다, 하면 된다라고 하는 것은 그것을 대통령한테 할 말이 아니라 국민의힘이 사과하면 될 일입니다. 용서해드릴 수 있습니다.◎ 박정호 > 아 국민의힘이 사과를 해야 된다. 그럼 용서를 해주겠다. 이렇게 말씀하셨는데. 그러니까 지금 보면 이게 뭐 고소·고발전까지 이제 가고 있는 것 아니겠습니까? 그래서 민주당에서도 강경하게 대응을 하고 있는 셈인데. 이렇게 강경하게 대응하는 이유?◎ 박수현 > 아니, 거기에 무슨 이유가 필요할까요? 대통령이 48시간 동안 국가 재난 위기 시대에 실종됐다고 하는데?◎ 박정호 > 그런 허위사실을.◎ 박수현 > 이런 명백한 허위사실이 어딨습니까? 이것은 단순하게 그냥 말을 했다 취소할 이런 문제가 아니라 대통령의 국정 운영에 대한 심각한 오해와 허위사실을 유포한 것입니다. 그러므로 이건 반드시 고발 대상이죠. 그런데 그것을 허위사실을 허위사실로 이야기했다고 해서 저를 고소한 것 아닙니까? 강유정 청와대 대변인과?◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박수현 > 그것을 보면서는 아 이게 쥐도 궁지에 몰리면 고양이를 물 수 있구나라고 하는 이런 생각이 떠오릅니다. 그만큼 저를 고소하고 한 것은. 제가 아무리 생각을 해봐도 제가 왜 고소를 당했을까? 아니 대통령의 48시간이 실종된 게 아니에요라고 설명을 한 건데. 그렇죠? 그래서 대통령이 48시간 동안 실종됐어요라는 것은 허위사실입니다라고 이야기했는데 그게 왜 고소를 당해야 될 일이죠?◎ 박정호 > 그렇네요. 들어보면 그게 왜 고소를 당했을까라는 의구심이 들 정도로 이해할 수가 없다.◎ 박수현 > 그러므로 할 말이 없으면 그냥 막무가내로 버티고 떼쓰는 겁니다. 지금 그거밖에 안 되는 것이죠. 하여튼 잘 됐습니다. 고소를 하셨다니까 한번 밝혀봅시다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 어유 오늘, 원래 박수현 대변인이 좀 부드러우신 의원님이신데 오늘 결기가 좀 느껴집니다, 의원님?◎ 박수현 > 아 이 정도가요?◎ 박정호 > 하하하.◎ 박수현 > 하하하. 제가 그래도 추석 연휴 마지막 날이어서 그래도, 그래도 좀 부드럽게 하려고 하는 편입니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이건 뭐 지켜보죠. 뭐 지켜보고. 수사 상황들, 조사들.◎ 박수현 > 아, 그러시죠. 그리고 제가 또 다른 데서도 말씀드렸습니다만 국민의힘에게 충고를 드리면 이 문제 가지고 계속 그렇게 말씀하시면 오히려 불리해진다. 이미 국민들께서 8.9%의 시청률을 기록하면서 그 내용을 다 보셨어요. 그래서 이 K-푸드에 대한 자부심과 대통령 내외가 왜 거기에 출연할 수밖에 없었는지. 반드시 출연했어야 된다라고 한 이 사실에 대해서 다 인식을 하고 계신 걸 가지고 계속 떼써 봐야 본인들에게 손해만 된다 이런 말씀을 충고를 드리고요. 아니 그러면 그걸 가지고 겨우 하루 연기 요청을 했냐라고 이렇게 얘기를 해요. 방송 출연 시간 연기 요청한 것도. 아니 그러면 대통령이 그런 국민의힘으로부터 그런 비판을 받지 않기 위해서 그러면 추석을 옮겨야 됩니까? 나는 그렇게 생각이 돼요. 추석을 차라리 옮기라고 하지 그러십니까? 반드시 그 프로그램 내용상 추석 전날 예정대로 방영이 되었어야 마땅한 프로인데 그럼에도 희생된 공무원의 추모 때문에 하루를 옮겨서 추석날 하신 건데요. 대통령은 김민석 국무총리가 이야기한 대로 그렇게 국민의 일상생활 민생을 책임지면서, 국가 안보를 책임지면서, 또 그렇게 해야 할 대통령의 책무를 일인다역을 여러 가지를 동시에 해야 하는 그런 숙명적 위치에 있고 바로 그런 어떤 위치를 국민이 선거로 부여한 또 책임이기도 합니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이 냉부해 논란은 뭐 이제 수사 조사 상황까지 좀 봐야 되는 시점까지 왔습니다. 왔고. 정치권 공방이 아마 제가 볼 때는 국감에서도 계속 이어지지 않을까 이런 생각도 해보고. 아까 언급하신 것처럼 추석 민심은 청산, 개혁, 이 말씀 하셨는데. 지금 보면 청산과 개혁 국민들이 조용하게, 아니면 담대하게 이 두 가지를 말씀하신다고 하셨어요. 정청래 대표가 SNS에 쓴 글을 보니까 사법개혁과 검찰개혁 필요성을 강조를 했고. 여권 내에서도 좀 제한적인 보완수사권이라는 절충안이 제기되는 부분도 있는데. 아니 근데 제한적 보완수사권. 이거 절충안. 이게 맞는 거냐. 개혁 지지가 무색해진다. 이런 또 비판을 하시는 분들도 있고. 그러니까 개혁의 방향 다 동의하지만 그 정도와 강도 여기에 대해서는 갑론을박이 있는 것 같은데요. 이건 좀 어떻게 풀어야 될까요, 대변인님?◎ 박수현 > 그러니까 과감, 담대하되 조용하게라고 말씀을 드렸는데. 이 조용하게는 신속하게라는 뜻이라고 제가 말씀 앞에 드렸어요. 오래 끌지 말고 빨리 끝내라. 그래서 제가 계속 강조합니다만 민주당은 이 큰 개혁의, 또 청산의 줄기를 올해 연내에 마무리하겠다. 그래서 지금 검찰개혁과 사법개혁과 그다음에 가짜 정보 피해 구제법. 뭐 이런 것들을 지금 11월 내에 다 끝내겠다는 것 아닙니까? 그리고 지금 말씀하신 검찰에 보완수사권을 줄 거냐, 아니면 보완수사요구권을 줄 거냐는 이 문제는 대통령께서 말씀하신 대로, 그리고 우리가 검찰청을 폐지하면서 만들었던 정부조직법에 보면 1년간의 유예 기간을 두어서 대통령께서 말씀하신 대로 정부가 국민의 큰 불편과 혼선이 느껴지지 않으시도록 차분하게 논의를 해나갈 문제입니다. 그때 논의를 해야 될 문제인데 지금 이것을 당내로 가져와서 또 논의를 하게 되면 그것은 정부가 논의해야 될 그 정부의 영역에 또 당의 정치가 개입하게 되는 것이죠. 이제부터는 바로 그런 문제들을 정부가 국무총리 산하에 만들어진 범정부기획단에서 그런 문제를 차분하게 논의를 해가야 될 그런 주제입니다.◎ 박정호 > 예. 그래요. 그리고 국감 제가 말씀을 좀 드렸는데. 국감 얘기 저희가 뒤에서 또 해보도록 하고. 일단은 그러면 검찰개혁, 개혁에 대해서 여러 가지 얘기가 나오고 있는 가운데 우상호 정무수석의 인터뷰가 또 계속 회자가 되지 않았습니까? 여당과 대통령실이 뭔가 엇박자 내는 게 아니냐 이런 우려하신 분도 있을 것 같은데. 이것 좀 정리 좀 해주시죠. 어떻습니까?◎ 박수현 > 아니 계속 제가 말씀드리잖아요. 당정대가, 당정대가 무슨 그렇게 걱정하실 정도의 틈이 있지 않습니다. 그래서 제가 기자님들한테 그런 얘기를 해요. 아니 기자님들, 틈이 있으면 틈이 있다고 엇박자라고 쓰시고. 그러면 틈이 없으면 틈이 없다고 좀 써주세요. 그런데 사실은 틈이 없다 이런 미담 기사를 쓸 리는 없지 않습니까?◎ 박정호 > 언론의 또 속성상.◎ 박수현 > 아니 그럼요. 아 이해합니다. 이해하는데. 그렇게 언론이 지적하고 걱정하실 만큼, 또 국민께서 불안해하실 만큼 그런 건 없습니다. 아니 어떻게 백 퍼센트 다 일치할 수 있겠습니까? 그 작은 차이를 좀 조율을 해나가고 하는 과정이지. 그러니까 소통 체계가 필요한 거 아닙니까? 사실 초반에 언론의 지적이 한두 차례 있었어요. 뭐 그런 때에 뭐 당연히 그런 과정도 있었다고 생각을 합니다. 그러나 그때도 그런 지적만큼 크지는 않았지만 있었어요. 그래서 그런 과정을 거치면서 아 조금 더 좋은 소통 체계를 더 나눠보자. 만들어보자. 이렇게 해서 그런 소통 체계를, 제가 공개할 수는 없습니다만 그렇게 마련이 돼서 가동이 되고 있고요.◎ 박정호 > 뭐 따로 단톡방이나 텔레그램 방 이런 게 좀 만들어져 있습니까?◎ 박수현 > 뭐 직접 만나기도 하고 그런 거죠.◎ 박정호 > 만나기도 하고.◎ 박수현 > 그렇습니다. 예. 그런 게 있고요. 그다음에 우상호 수석의 말씀도 과거에 있었던 그런 어떤 것들을 좀 극복하고, 지적받았던 것들을 극복하고 좀 더 잘해나가자, 또 하고 있다 이런 말씀을 저는 한 것으로 이해를 하고요. 뭐 크게 그렇게 걱정하실 문제는 아니다. 이런 말씀 드리고. 제가 정청래 대표 이야기를 계속 강조하지 않았습니까? 정청래 대표는, 다시 한번 말씀드리지만 거의 매일, 필요하면 하루에도 2, 3회씩 대통령실. 구체적으로 이야기하면 강훈식 비서실장 등과 소통하고 있습니다. 예. 그리고 제가 강훈식 실장과 우상호 수석 등 이렇게만 소통을 하길래 제가 정청래 대표에게 이야기했어요. 강훈식 비서실장이 대표의 어떤 말을 의도적으로 축소하거나 왜곡해서 대통령께 전달할 가능성은 제로다. 그러나 아무리 잘 말씀드린다 하더라도 사람이 한 다리 걸으면 다르다 그러잖아요.◎ 박정호 > 뉘앙스나 이런 게.◎ 박수현 > 그래서 대표의 그런 마음까지도 다 전달이 되느냐라고 하는 것에 대해서 정말 좀 생각을 해보고 강훈식 실장과 한 세 번 소통을 하면 대통령님과 직접 한 번쯤 소통을 하시는 게 좋겠다, 이런 말씀을 드렸고.◎ 박정호 > 아, 예. 뭐라고 그러시던가요?◎ 박수현 > 실제로 그렇게 하시겠다고 했습니다. 그리고 제가 실제로 소통을 하는지 제가 정청래 대표 휴대폰도 이렇게 제가 가끔 검색을 해봅니다.◎ 박정호 > 아 들여다보세요? 하나하나.◎ 박수현 > 예. 또 보여주십니다. 그래서 제가 그랬죠. 절대로 이거 지우지 마시고 잘 보관해라. 나중에 우리 기자님들께서 엇박자가 크게 났다거나 또 금이 갔다거나 이렇게 기사를 쓰실 때 그러면 제가 이 알리바이로 내가 공개를 해야 되니까 좀 잘 보관하시라 이렇게 말씀드렸는데. 그런 정도로 소통을 잘하고 있으니 전혀 걱정을 안 하셔도 된다. 그런 말씀을 드립니다.◎ 박정호 > 소통을 잘하고 있다. 그리고 엇박자는 전혀 없다. 그리고 대통령실과 여당, 정부도 한마음으로 개혁과 또 우리 대한민국의 발전과 성장을 위해서, 민생을 위해서 정말 잘 호흡을 맞추고 있다. 이렇게 정리할까요, 의원님?◎ 박수현 > 그럼요. 그렇게 정리하시고요. 다시 한번 말씀드리지만, 이 개혁의 시기에는요 역할이 좀 다를 수 있어요. 그러니까 당은 이 개혁 과제, 시대 과제를 좀 과감하게 치고 나가는 그런 어떤 집단이고요. 그다음에 대통령실은 그런 것들은 당에 맡겨 놓으면서도 대통령실은 국민의 민생, 안보, 외교, 이러한 주제들을 차분하게 또 끌고 가는 그런 책임과 의무를 다하고 있는 그런 곳입니다. 그러기 때문에 이 두 당과 대통령실이 완벽히 모든 것이 일치해야 된다라고 하는 것도 또 이상한 거예요. 그래서 어쨌든 당은 그렇게 민심을 정확하게 대통령실에 전달하는 창구 역할이기 때문에요. 뭐 그런 어떤 속에서 전달을 하면서 또 조율도 하고 그렇게 해나가는 것입니다.◎ 박정호 > 그래요. 그런 가운데 이제 국감이 눈앞에 있습니다. 국감에서는 어떻게 보면 야당의 시간이라는 얘기가 있을 정도로 야당의 공세가 좀 예상이 되죠. 대비를 좀 어떻게 잘하고 계십니까?◎ 박수현 > 지금은 저희가 야당이란 생각입니다.◎ 박정호 > 아 그래요? 하하하.◎ 박수현 > 지금 이재명 정부 출범한 지 4개월 남짓 지났는데. 사실은 이재명 정부는 윤석열 정권 3년 동안 있어 왔던 비정상화를 정상화하는 그런 데 지금 올인하고 있지 않습니까? 그러기 때문에 이번에 정청래 대표도 분명하게 지시를 했습니다. 이번 국감은 우리가 야당이라는 그런 자세로 윤석열 정부 때 그렇게 무너졌던 대한민국을 어떤 부분은 어떻게 더 일으켜 세워야 되는지를 정확하게 우리가 지적하고 야당이라는 자세로 해야 한다. 이렇게 한 바 있습니다. 또 그게 맞는 것 같습니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 지금 우리가 밝혀야 되고 알아야 될 게 너무나 많기 때문에 야당의 자세로 더 치열하게 해야 된다. 공감이 되는데. 지금 국민의힘에서는 송언석 원내대표가 어떤 얘기를 했었냐면 김현지 부속실장 얘기를 또 하고 있습니다. 이렇게까지 얘기를 했어요. 운영위 국정감사 외 다른 상임위에도 증인으로 출석해야 된다. 이런 말을 또 하던데. 또 어떻게 받아들이고 계십니까?◎ 박수현 > 제가 대통령실의 생각을 알 수는 없습니다만 그러나 제가 개인적으로 소통한 대통령실의 분위기는. 아니 왜 우리가 국감을 안 나간다고 한 적이 없는데 왜 그러냐? 이런 또 분위기가 있어요. 그런데 당이 쉽게 얘기하면 쉽게 국감의 증인으로 합의를 해주지 않는 이유도 있습니다. 당 입장도 저는 충분히 이해가 가요. 자, 이제 4개월 됐습니다. 총무비서관이라는 자리는 대통령실의 살림을 책임지는 자리죠. 지난 4개월 동안 뭘 살림을 억세게 뭘 그렇게 잘못했는지, 뭘 들여다보려고 그렇게 집요하게 김현지 전 총무비서관을 그렇게 집착합니까? 그것은 이재명 대통령께서 걸어오셨던 그 20여 년의 정치 역경을 함께 지켜 온 그런 어떤 분이기 때문에 야당에서 공세 하기 쉬운 여러 가지 대통령이 되시기 전에 정치 공세화 했던 그런 문제들을 다시 국감의 도마에 끌어내겠다라고 하는 정치적 공세의 의도가 명확하게 보이는 것 아닙니까? 아니 그런 측면에서 어떤 여당의 원내대표가, 어떤 원내 운영수석이 알겠습니다 하고 쉽게 그렇게 동의를 하겠습니까? 그건 야당의 의도가 정상적으로 대통령실의 살림을 들여다보겠다라고 하는 정상적 국감이 아니라 이 정권 출범 이전의 그런 정치 공세적 시간들을 다시 테이블에 끌어 놓겠다는 이것이 분명하게 보이잖아요. 국정감사 전체를 그것으로 다 망치겠다는 것인데 그런 것을 어떻게 책임감을 진 여당으로서 거기에 쉽게 동의할 수 있겠습니까? 정리하면, 대통령실은 김현지 전 총무비서관이 국감 증인 출석에 대해서 안 하겠다고 이야기한 적 절대 없었고요. 제가 확인한 분위기도 그렇습니다. 우상호 수석도 뭐 백 퍼센트 출석할 것으로 한다 이렇게 답변했습니다. 저도 그걸 보고 출석할 것으로 안다라고 저도 언론에서 이야기할 수밖에 없잖아요. 그러나 당의 입장은, 제가 미루어 보면, 뭐 문진석 운영수석에게 왜 합의 안 하냐라고 물어본 적은 없지만 저도 정치를 20년 해본 사람이 아니 상대방의 의도가 뻔히 보이는 정치 공세를 위한 증인의 집요한 신청에 어떻게 그 보호를 안 하고 금방 동의할 수 있겠습니까? 당의 입장도 저는 당연하다고 생각합니다. 그러나 여야가 분명하게 협의를 해서 그런 어떤 지나친 정치 공세가 아니라 정말 청와대의 살림이 지난 4개월 동안 잘 됐는지를 물어보는 그런 질문에 제한적으로 한다는 조건을 분명하게 약속을 하고. 그렇게 약속을 해도 지키지는 않겠지만, 그렇게 하고 증인 합의를 하는 것이 저는 좋다 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 그러니까 국회에서 결정할 문제이긴 한데 지금 국민의힘에서는 안 나오냐, 나오냐 뭐 이걸 가지고 계속해서 얘기를 하고 있고. 대통령실에서는 안 나간다 한 적도 없고 뭐 나간다. 이런 분위기기 때문에.◎ 박수현 > 그러니까 지금 송언석 원내대표 말씀을 하셨잖아요. 그랬더니 뭐 운영위만 아니고 뭐 다른 상임위도 전부 부르겠다. 정치적 공세 의도가 지금 뻔히 보이는 거예요. 자, 그렇게 하면 더 합의가 안 되겠죠?◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 박수현 > 그렇죠? 송언석 원내대표는 합의하지 말자는 거예요. 그래서 김현지 지금 제1부속실장, 전 총무비서관을 여당이, 또 대통령실이 감추고 보호하기 위해서 내놓지 않는다라고 하는 프레임을 지금 만들기 위해서 여당이 합의할 수 없는 조건을 지금 걸고 있는 거예요. 모든 상임위에 다 증인을 채택한다는데 운영위에도 지금 뻔히 보여서 안 한다는 것인데 그걸 말도 안 되는 조건을 거는 것은 여당으로 하여금 합의하지 않도록 지금 끌고 들어가는 것이죠. 정치 공세 프레임이 분명히 보입니다. 마치 이솝우화에 나오는 두루미와 여우가 서로 식사를 초대했는데 여우는 두루미에게 접시에 음식을 내놓고 또 두루미는 여우에게 긴 병에다 담긴 음식을 내놓아서 서로가 먹을 수 없는. 서로 먹을 수 있는 음식을 내놓아야지 먹을 수 없는 음식을 내놓고 먹으라고 하는 것, 이거야말로 먹지 말라는 의도가 뻔히 보이는 것 아닙니까?◎ 박정호 > 정치 공세용으로 이걸 계속 써먹으려고 한다.◎ 박수현 > 예. 송언석 원내대표의 말씀은 야당의 결기는 이해하겠습니다만 그러나 결코 합의에 이를 수 없는, 합의하지 말자. 차라리 여당이 좀 제발 거부해줘라. 그래야 우리가 김현지를 보호하려는 여당, 대통령실을 공격하는 전선을 쉽게 만들 수 있다라고 하는 눈에 보이는 전략이다. 이렇게 봅니다.◎ 박정호 > 그래요. 눈에 보이는 전략이다. 자, 이제 국감 앞두고 전운이 이제 감돌고 있는데. 근데 어제 그랬잖아요. 밥값 좀 하자. 밥값 하는 정치 해야 된다. 이렇게도 강조하셨는데. 가능할까요? 어떻게 보십니까?◎ 박수현 > 저는 가능하다고 봅니다.◎ 박정호 > 가능합니까?◎ 박수현 > 왜 그러냐면요. 지난번에 여야 대표 초청 대통령 오찬이 있었잖아요. 그때도 서로 공개 발언할 때는 내란에 대해서 여야 장동혁 대표님과 정청래 대표가 아주 날 선 발언을 주고받았어요. 그러나 비공개로 들어가자마자 화기애애하게 여야 민생 협의체를 합의했어요. 그죠?◎ 박정호 > 그 합의가 있었죠. 예.◎ 박수현 > 예. 그렇습니다. 충분히 가능하다고 보고요. 또 다 양심이 있습니다. 여당도 양심이 있고 야당도 양심이 있어요. 이 긴 추석 연휴에 그렇게 쉬고 왔으면. 또 추석 보너스까지 받았잖아요. 4백몇만 원씩. 그리고 국민들 그 행복한 추석 밥상에서 서로 냉부해 가지고 싸워서 국민들 눈살 찌푸리게 했잖아요. 이제 더 이상 국민들 화나게 하시면 다 쫓겨납니다. 그러기 때문에 더 이상 갈 데가 없어요. 그러기 때문에 합의할 수밖에 없다. 저는 이렇게 생각하고 오늘 중으로 여야 원내수석부대표가 좀 소통을 해서 뭐 내일 본회의를 열든 아니면 이제 주말이 오고, 그다음에 13, 14. 13일부터 월요일이 시작이 되는데 13일은 국감이 시작이 되니 또 어려울 거고요. 그러면 15일 뭐 이 정도 언저리에 좀 본회의를 열 수 있지 않을까 이런 생각을 하거든요. 그래서 이건 참 전적으로 원내대표님의 소관이겠으나 그냥 정치를 해본 제가 이렇게 날짜를 쭉 놓고 따져보면 뭐 그런 정도가 합의가 가능하지 않나. 또 그 이후로 넘어가서 그 다음 주로 넘어간다 그러면 합의를 한다고 해도 국민께서 이미 화가 나실 만큼 났는데 그때 하면 또 안 돼요. 국민에게 용서받을 수 있을 만큼 그 시기에 더 놓치지 말고 내일이나 뭐 그다음 주 초 이때쯤 빨리 합의를 해서 처리를 해야 국민께 그나마 용서받을 수 있다. 이런 생각을 합니다.◎ 박정호 > 네. 필리버스터 진짜 할까요? 69박 70일.◎ 박수현 > 저는 한번 해봤으면 좋겠는데요? 하하하.◎ 박정호 > 아니 그 필리버스터 뭐 하는 것도 하는 거지만 사회를 보는 우원식 의장하고 이학영 부의장은 어떡합니까, 이 피로가? 만약에 되면.◎ 박수현 > 글쎄 말입니다. 그런데 국민들께서 좀 아셨으면 좋겠는 게 이건 비쟁점 법안이잖아요. 그건 뭐냐면 여야가 합의해서 올라온 거예요. 근데 자기들이 국민의힘이 합의해놓고 자기들이 합의한 법안에 반대 필리버스터를 한다고요? 제가 했으면 좋겠다고 하는 건 뭐냐면 실제로 그렇게 하면 안 되죠. 그러나 그렇게 하면 할수록 국민의힘이 정말 명분이 없다는 것을 전 국민이 아시게 돼요. 그리고 민생법안이기 때문에 꼭 필요한 법안인데 아니 저런 법안에 대해서 국민의힘이 반대한다고? 아니 응급실 뺑뺑이 방지법을 국민의힘이 반대해? 그럼 응급실 뺑뺑이 돌란 얘기야? 이렇게 될 거 아니겠어요. 그다음에 뭐 도서 지역이나 이런 데 어린이집을 지원하는 영유아보육법 이런 법. 그런 법을 반대한다고? 그래서 저는 어떤 논리로 반대하는지 들어보고 싶어요.◎ 박정호 > 오히려.◎ 박수현 > 예. 그래서 국민의힘이 이 필리버스터를 하면 백전백패 손해다. 그러므로 제가 농담 삼아 했으면 좋겠다라고 하지만 그렇게 되면 손해납니다. 그러기 때문에 제가 민주당이 이렇게 손을 내밀 때, 또 추석 연휴에 국민들은 화나셨지만 좋은 음식 잡수시고 쉬고 온 정치권이니까 여야를 떠나서 빨리 합의했으면 좋겠다, 이런 뜻입니다.◎ 박정호 > 그러게요. 제발 좀 일 좀 하자. 이거는 제가 기자 초년생부터 들었던 말이에요. 정치권을 향해서 제발 일 좀 합시다, 이 얘기는. 근데 계속 반복하다 보니까 국민들께서 답답하실 것 같은데. 이번에는 좀 달랐으면 좋겠다.◎ 박수현 > 이 기회에 한 말씀 꼭 드리고 싶은 것은, 저도 지역구에 가면 혼도 많이 나죠. 그런데 그때는 말씀드려요. 아버님 어머님, 그래도 너무 걱정하지 마십시오. 늘 싸우는 모습만 언론을 통해서 보시게 되니 그러니까 국회는 맨날 아무 일도 안 하고 싸운다고 생각하시지만 일 잘하는 모습을 언론이 칭찬해줄 리가 없습니다. 1년에 몇만 건을 통과를 시킬 텐데, 뭐 정확한 통계는 모르겠습니다만 수많은 법을 통과하는데 아니 맨날 쌈박질만 하면 이게 통과가 되겠습니까? 그러므로 싸울 건 싸우되 언론이 보도해주지 않는 곳에서는 다 일도 하고 하니 걱정하지 마십시오. 이렇게 말씀을 드리는데. 그래도 대한민국 국회에 대한 희망을 버리지 마시라는 측면에서 한 말씀 드리면, 예, 이렇게 싸울 때는 이렇게 치열하게 싸우지만, 또 일을 한다는 것도 꼭 말씀을 드리고 싶습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 일하는 모습 저희도 좀 취재해가지고 보도를 좀. 하하하. 해야겠네요. 오늘 대변인님 말씀 너무나 잘 들었고요. 가시기 전에 지금 추석 연휴 마무리하고 있는 시청자분들께 한 말씀 해주시고 저희가 오늘 시간 마치겠습니다.◎ 박수현 > 아, 글쎄 아유 갑자기. 마무리 말씀을 준비하라는 말씀은 없으셔가지고.◎ 박정호 > 아 그래요? 하하하.◎ 박수현 > 근데 이런 생각이 떠올랐어요. 유명한 정치 철학자 한 분이 계십니다. 그분이 황태연 교수님이신데요. '정의국가에서 인의국가로'라는 책을 이번에 87권째 출판기념회를 하셨는데 제가 거기에 사회를 봤어요. 굉장히 존경할 만한 분이신데 그분께서 이번 추석 때 저에게 개인 메시지를 하나 보내셨어요. 거기 어떤 말씀을 하셨냐면 논어 등에 나오는 충여라는 글귀를 보내주셨더라고요. 충여. 충성 '충' 자고 여자는 같을 '여'자에 마음심 변 이렇게 밑받침을 쓰는 충여라는 구절인데. 그걸 보니까 이 충이 어떤 뜻이냐면 내 마음을 다하는 것. 내면의 성실. 충성 '충' 자가 뭐 나라에 충성하고 이렇게 우리가 하잖아요. 그런데 근본적으로 들어가 보면 내 내면에 나에게 주어진 이 모든 임무, 책무, 의무. 이런 것들에 대해서 진심으로 최선을 다하는 것. 진실을 다하는 것. 성실한 것. 그래서 내면의 성실을 충이라고 한답니다. 그리고 여는 같을 '여'자에 마음심 받침을 쓰기 때문에 마음이 같다는 뜻이잖아요. 누구에게 같을까요? 타인에게. 타인의 마음을 진짜 잘 헤아리는 것. 배려하는 것. 공감하는 것. 이런 것이죠. 그것은 외면의 성실입니다. 그래서 충여. 이것을 저에게 보내주셨는데. 아, 정치인인 저에게 그 정치철학자께서 당부하셨다고 생각을 합니다. 제발 그런 마음을 가지고 정치해라. 내면으로 정말 성실하고 외면으로 국민의 목소리에, 국민의 처지에 공감하는 그런 정치. 그래서 내면의 성실성과 외면의 성실성을 다 갖춘 그런 충여의 정신을 갖춘 그런 정치인이 돼라. 이런 말씀으로 귀하게 제가 알아들었는데 하여튼 이 황태연 교수님의 이 추석에 저에게 보내주신 이 귀한 말씀을 잘 명심해야 되겠다 이런 생각을 저는 하고 있고요. 황태연 교수님, 저에게만 보내주지 마시고요 이 말씀을 300명 국회의원들에게 좀 다 보내주시길 바랍니다. 그런 다짐으로 우리 시청자 여러분께 추석 인사 다시 한번 드리고 최선을 다하고 국민과 국가를 섬기는 태도가 남다른 정치인이 되겠다라고 하는 저의 평소의 다짐을 다시 한번 약속드리겠습니다. 감사합니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀 많이 해주셨는데 이게 또 실천으로 이어지는지 저희가 지켜보고. 또 우리 대변인님 출연 또 요청해가지고 실천이 됐는지 따져 물어볼게요. 제가.◎ 박수현 > 아니 그래요. 실천 나와서 말씀드리면 이 충과 여가 합쳐지는 것이 그 공자님의 대표적인 철학인 어질 '인', 인인데. 이 인이 뭐냐면 진심과 공감의 조화로운 실천이다. 이게 인이다. 이렇게 정리해볼 수 있겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 아유 좋은 말씀은 정말 많이 들었는데 실천으로 국회의원들이 정말 일을 열심히 하고 국민들을 위해서 애를 쓰는지, 또 언론에서 잘 보도를 하는지 지켜보고 다음에 또 모셔서 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 대변인님.감사합니다.◎ 박수현 > 감사합니다.◎ 박정호 > 감사합니다. 지금까지 박수현 민주당 수석대변인님과 말씀을 나눠봤습니다.