민간어린이집 리모델링에 세금을? 수상한 '도의원 재량사업비'

충남도의원의 재량사업비(지역 현장 밀착형 건의 사업) 수십억 원이 특정 시민단체 또는 이익단체 사무실의 '기능 보강'과 단체 임원들의 '역량 강화' 명목으로 대거 지출된 것으로 확인됐다.<오마이뉴스>가 충남도를 통해 올해 충남도의회 재량사업비 본예산 편성과정에서 충남도의회-충남도-도청 산하기관 및 일선 시군과 주고 받은 문서를 분석한 결과, 41건에 약 24억 원(시·군 부담비 포함)이 특정 단체의 사무실 리모델링, 집기 구입 또는 단체 임원들의 역량 강화 비용으로 산정됐다. 특히 이 중 상당 부분이 소수 특정 단체에 집중된 것으로 나타났다.이는 도의원재량비 중 본예산만을 대상으로 한 것으로, 추경예산을 포함할 경우 예산 규모는 더 늘어날 것으로 보인다.의원 재량사업비는 지역 민원 해결 명목으로 지방 의원이 직접 편성하여 집행부에 요구하며, 의원별로 일정액이 배정돼 개인 재량으로 자유롭게 쓸 수 있는 돈을 말한다. 행정안전부는 의원재량사업비 관행을 금지하고 있다.충남도는 그동안 재량사업비 존재를 부인하다가 <오마이뉴스>의 거듭된 정보 공개 요구에 일부 내역을 공개했다.가장 큰 문제는 예산 집행의 적정성과 투명성이다. 행정안전부의 '지방자치단체 예산편성 운영 기준' 등에 따르면, 모든 예산은 원칙적으로 단순 소모성 물품 구입이나 선진지 견학 등 일회성 행사에는 사용을 지양하도록 규정하고 있다.그러나 편성 내역을 보면 규정을 무시하고 편의적으로 예산을 편성, 집행했다는 지적이 나온다. 게다가 큰 금액이 투입된 '기능 보강 또는 시설 지원 사업'은 특정 단체에 대한 특혜 시비를 낳을 수 있다는 점에서 주목된다.세부 지원사업을 보면 도의회 행정문화위 소속 의원의 경우 ▲민간 가정 어린이집 환경개선(2억 원) ▲향군회관 기능 보강(1억 1000만 원) ▲어린이집연합회 기자재구입(5000만 원) ▲자율방범대 기능 보강(1400만 원) ▲ 기독교종합사회복지관기능보강(2억 8000만 원) ▲바르게살기 표지석 설치(8개, 4500만 원) ▲새마을회관 환경개선승강기교체( 6000만 원) 등이었다.보건복지환경위 소속 의원은 ▲새마을회관리모델링(1억 원) ▲노인회관 리모델링(1억 원) ▲바르게살기사무실 기능 보강(2000만 원)에 사업비를 편성했다.건설소방위 소속 의원들은 △충남자율방범연합대 사무실집기 및 실내인테리어 등(3400만 원) △자율방범연합대기능보강(2000만 원) △자유총연맹도지부기능보강(2000만 원) △의용소방대와 자율방범대 기능 보강(4000만 원) △자율방범연합대 가능보강(3000만 원) 등에 예산을 배정했다.특정 단체의 역량강화 사업을 이유로 한 특정 단체에 대한 편중 지원 예산도 눈에 띈다.교육사회위원회 소속 한 의원은 지역구 내 ▲청년리더아카데미(3000만 원) ▲새마을부녀회역량강화(2000만 원) ▲충남적십자후원회역량강화(1500만 원) ▲ 4H 역량 강화(3000만 원) ▲볼링협회역량강화(2000만 원) ▲이장협의회역량강화(2000만 원) ▲여성단체 총연합회 역량 강화(2000만 원) ▲법인택시 역량강화(2000만 원) 등 단체 지원 사업에만 1억 7500만 원을 배정했다.또 다른 소속 의원은 ▲OO바르게살기워크숍과 전국대회참가지원(2400만 원) ▲OO 단체 해외문화탐방(4000만 원)에 예산을 지원했다.기획경제위 소속 의원들은 지역구 내 ▲OO어린이집보육교사역량강화(5000만 원 ▲OO지역사회보장협의체 역량강화 (2000만 원) ▲품목별농업인연구회 경쟁력강화 해외연수(해외연수 8회, 5000만 원) ▲OO소상공인 역량 강화(4000만 원) ▲OO바르게살기(2000만 원) ▲OO평화통일자문위(3000만 원) 등에 사업비를 편성했다.건설소방위 소속 의원들은 지역구 내 ▲OO자율방범연합대 선진지견학(2000만 원) ▲OO자율방범대역량강화(3000만 원) ▲ OO소상공인연합회역량강화(5000만 원) ▲OO여성축구단창단식 및 유니폼 지원 OO체육회(3000만 원) ▲OO걷기대회-한마음대회(7800만 원) 등에 사업비를 배정했다.충남시민사회단체연대회의 관계자는 "지역 현안 해결과 긴급성이 있는 소규모 주민 숙원 사업 등 주민들의 복리 증진과 무관한 특정 시민단체와 각종 이익단체에 지원하기 위한 예산 집행 실태가 드러났다"라고 비판했다.또 다른 관계자는 "막대한 혈세가 사용 기준조차 제대로 지키지 않은 채 특정 단체의 운영 및 행사에 낭비되고 있다는 지적이 나오는 만큼, 지자체는 예산 집행의 투명성을 확보하고, 주민 혈세의 편법적인 사용을 막기 위한 감사와 제도 개선에 나서야 한다"라고 강조했다.[관련기사]