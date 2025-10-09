"장동혁 '건국전쟁2' 관람, 보령·서천 부끄럽게 하는 행동"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 7일 서울 롯데시네마 영등포점에서 영화 건국전쟁2를 관람하고 있다. 2025.10.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

장동혁 국민의힘 대표가 이승만 전 대통령을 미화한 다큐멘터리 <건국전쟁2>를 관람해 논란이 일고 있는 가운데 장 의원의 지역구인 충남 보령·서천에서도 "극우 역사관 편승"이라며 비판의 목소리가 나왔다.더불어민주당 보령서천지역위원회는 9일 성명을 통해 "보령서천을 부끄럽게 하는 행동을 중단고 민생을 살피라"고 촉구했다.앞서 지난 7일 장 대표는 서울 영등포구의 한 영화관에서 <건국전쟁2>를 관람했다. 장 대표는 이날 "역사적 사실 자체는 고정돼 있지만 역사적 기록은 고정돼 있지 않다고 생각한다"며 "역사를 바라보는 다양한 관점을 서로 존중해야 한다고 생각한다"고 밝혔다.<건국전쟁2>는 1945년~ 1950년까지 해방정국에서 정부수립을 둘러싼 좌우 갈등을 다룬 영화로 알려져 있다. 제주4·3 단체와 시민사회는 해당 영화에 대해 '제주4·3 사건을 공산주의 폭동'으로 묘사했다며 반발하고 있다.이런 가운데 더불어민주당 보령서천지역위원회(아래 지역위원회)는 성명을 통해 "(해당 영화는) 제주 4·3을 공산주의 폭동으로 왜곡하고 박진경 대령 등의 가해자를 미화하는 내용을 담은 영화"라며 "제주도민뿐 아니라 역사의 진실을 지키려는 국민 모두, 특히 지역을 위해 일해 주기를 바라며 선택해 준 보령서천의 주민들에게 크나큰 모욕이 아닐 수 없다"고 주장했다.그러면서 "제주 4·3은 국가 공권력에 의한 민간인 학살이다. 수많은 희생자와 유족의 고통 속에 오랜 시간 진상 규명과 명예 회복을 위해 싸워온 결과로 국가의 공식적인 사과와 법적 보상을 이끌어낸 우리 현대사의 중요한 상처"라고 지적했다.지역위원회는 또 "장 대표는 수많은 유족과 시민사회단체의 정중한 (관람)중단 요청을 묵살한 채, 공당의 대표로서 영화 관람을 강행했다"며 "이는 정당 정치의 책임 있는 자세가 아닌 극우 역사관에 편승해 국민 분열을 조장하고, 과거의 국가 폭력을 정당화하려는 매우 위험한 행위"라고 비판했다.그러면서 "장 대표가 말하는 '역사의 다양한 관점'은 허위와 왜곡, 날조된 시선까지 포용해야 한다는 것이 아니다"라며 "객관적 사실과 피해자의 증언, 법적 판단 위에 서야 할 역사 인식이 극우적 주장으로 편향된 영화 한 편에 의해 흔들린다면 책임은 고스란히 국민의힘과 장동혁 대표에게 돌아갈 것"이라고 경고했다