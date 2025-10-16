육쪽마늘테니스대회 3천만원 지원... 이런 행사들에 '혈세' 썼다

▲충남도의회 건설소방의 소속 한 의원이 재량사업비를 통한 여성축구단 창단식과 유니폼 지원비로 3000만 원을 요구하고 있다. 또 예산편성지침에 주민자치센터에 대한 예산지원을 금지하고 있는데도 관련 예산을 배정했다. ⓒ 심규상 관련사진보기