경로당 지원에 혈세 20억원 요구... 충남도의원 6명의 '묻지마' 예산

이철수 충남도의원(국민의힘, 건설소방위, 당진 제2선거구)의 '경로당 패키지' 지원 사실에 이어, 충남도의회 다른 의원 6명 역시 도의원 재량사업비로 수억 원대의 경로당 지원 사업을 본예산에 집중 편성한 것이 추가로 확인됐다. 올해 본예산 기준, 경로당 관련 지역구내 일괄적인 리모델링 또는 물품구입비만 약 20억 원대에 달한다.
충남도가 '지역밀착형 건의사업'이라고 이름붙인 도의원 재량사업비는 지역 민원 해결 명목으로 지방 의원이 직접 편성해 집행부에 요구하며, 의원별로 일정액이 배정돼 개인 재량으로 자유롭게 쓸 수 있는 돈을 말한다. 행정안전부는 '셀프 편성·심의'로 집행하는 재량사업비 관행을 금지하고 있다. 도는 그동안 재량사업비 존재를 부인하다가 <오마이뉴스>의 거듭된 정보 공개 요구에 일부 내역을 공개했다.
의원 7명, 경로당 개보수 및 안마의자 등에 30억 원대 배정
이철수 도의원은 2025년도 본예산과 하반기 추경 예산안을 통해 의원 재량사업비로 자신의 선거구 내 경로당 41곳에 기능 보강(개보수 및 리모델링)과 물품 구입비 명목으로 약 8억 원(본예산 6억 8000만 원)을 집중 배정했다.
그런데 <오마이뉴스>가 올해(2025년도) 본예산 기준으로 충남도의원 재량사업비 편성 내역을 분석한 결과, 다른 충남도의원들 역시 경로당 기능 보강 사업에 '패키지' 형태로 재량사업비를 편성한 사실이 확인됐다.
기획경제위원회 소속 한 도의원은 지역구 내 경로당 개·보수사업비로 5억 원(시·군 부담 포함, 아래 의원들도 동일)을 배정했고, 같은 위원회 소속 또 다른 의원은 경로당 31곳의 기능 보강(리모델등 등) 및 개·보수 사업비로 1억 4000만 원을 편성했다. 또 다른 의원도 6700만 원을 경로당 기능보수 사업비로 신청했다.
보건복지환경위 소속 한 도의원은 지역구내 21곳에 각각 3000만 원씩(합계 6억 8000만 원)을 경로당 기능보강과 물품구입비로 배정했다. 교육사회위원회 소속 한 도의원은 지역구 내 경로당 35곳의 안마의자 구입비로 7000만 원을 책정했다.
농업해양수산위 소속 한 도의원 역시 지역구 내 경로당 기능보강사업비(입식화 및 소요물품지원) 사업비로 4억 7480만 원을 배정했다. 같은 위원회 소속 의원 중에는 경로당은 아니지만 마을회관 기능보강 사업(8곳)에 필요하다며 4억 9300만 원을 편성하기도 했다.
시민사회 "도민 혈세 낭비, 노골적 선심성 예산"... 중단 촉구
이 금액은 의원별로 경로당 신축 또는 단일 경로당 기능 보강·물품 구입 예산을 제외하고, 패키지 형태의 일괄적인 경로당 지원 사업만을 대상으로 한 것이다. 추경을 빼고도 20억 원에 이른다. 이는 특정 선거구 내 경로당 지원이 특정 의원의 개별 행태가 아닌 도의회 차원의 '표심 얻기' 관행으로 자리 잡았음을 시사하는 대목이다. 게다가 경로당 사업의 경우 시비 매칭 비율이 70%로 시·군 부담이 크다.
하지만 충남도는 소속 도의원의 이름과 사업 대상지, 구체적인 사업 목록은 비공개해 소속 의원이 누구인지를 확인하지 못했다.
충남시민사회단체연대회의 관계자는 "도민의 혈세가 특정 지역구 의원의 선거 비용처럼 경로당 리모델링과 안마의자 등 물품 구입에 낭비되고 있는 현실이 드러났다"라고 비판했다. 이어 "충남도의회는 지역 현안을 명분으로 한 이해단체에 대한 선심성 예산 편성 관행을 즉각 중단하고, 재량사업비 집행의 투명성을 확보해야 한다"고 촉구했다.
