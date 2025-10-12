이맘때 줍는 보물, 밤 오래 두고 먹는 법 알려드립니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲밤송이가을의 대표 먹거리 밤, 올해는 직접 주울 수 있는 기회가 되어 신나는 경험이 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"밤나무가 정말 많네요. 밤이 많이 떨어졌을까요."

"우와! 밤이 많이 떨어졌네요."

"에고, 벌레 먹었네. 벌레 먹은 밤이 많으니 잘 보고 주우세요."

큰사진보기 ▲밤 줍는 기자혹시라도 밤송이에 맞을까봐 완전 무장하고 밤을 주웠다. 알밤도 줍고 밤송이에 들어있는 밤도 집게로 꺼내며 보물 찾기 하는 것처럼 재미있었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"먼저 밤을 물에 담가두었다가 뜨는 것은 벌레 먹은 거니까 아까워도 버려야 해."

"밤을 그냥 두면 벌레가 계속 먹으니 집에 가자마자 씻어야 해."

"냉동실에 얼렸다가 삶아 먹어도 되는데 깨끗이 씻은 후 물기를 잘 닦아서 통에 신문지를 켜켜이 넣으며 밤을 담아 김치 냉장고에 보관하는 것이 최고여."

큰사진보기 ▲주워온 밤벌레 먹은 것을 골라내고 깨끗하게 씻어서 오래 먹으려고 김치냉장고에 보관했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤 먹는 법밤은 삶아서도 먹지만 밤 껍데기를 벗겨서 냉동했다가 약밥이나 밥에 넣어먹는다. 에어프라이기에 구우면 쉽게 먹을 수 있다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲큰며느리가 친정에서 가져온 밤추석에 큰며느리가 시골 친정에 다녀오면서 밤을 가져와서 밤이 김치통으로 가득 차서 밤 부자가 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기