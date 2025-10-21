섬뜩한 경고... '윤석열 내란'은 AI 알고리즘과 어떻게 연관됐나

큰사진보기 ▲장강명 작가의 책 <먼저 온 미래> ⓒ 동아시아 관련사진보기

"바둑을 컴퓨터에게 지게 될 때, 그때가 인류가 끝나는 날입니다. 로봇에게 인간이 지배당하는 날입니다. 그런 때가 옵니다."

AD

"내가 알고 있던 세계가 무너져 내린 것 같은 기분이었어요. '지금까지 나의 노력은 어떤 가치가 있었을까, 그 시간은 헛된 시간이었을까' 그런 생각이 들었어요." - 구글 딥마인드 챌린지 매치 5국 심판 이다혜 5단

"하지만 사람만이 갖는 무언가, 그런 창의성... 이건 컴퓨터가 아직 따라올 수가 없잖습니까. 그런 점에서 아무래도 제가 승리하지 않을까, 그렇게 자신감이 있는 거죠."

"예전에는 정석이 있어도 그걸 비틀 수가 있었어요... 그런데 지금은 비틀 수가 없어요. AI가 정해주니까. AI를 사용하면 이길 확률이 바로 뜨니까 '이 수는 아웃' 이렇게 돼요. 전보다 더 견고한 성에 답답하게 갇혀버린 느낌이에요." - 김효정 3단

큰사진보기 ▲이광석 교수의 책 ⓒ 안그라픽스 관련사진보기

"이제 AI 알고리즘 장치는 일상 삶은 물론이거니와 인간 의식과 감정을 파고들며 인지 노동과 활동의 자동화 공정을 확대한다. 이는 궁극에 사회적으로나 노동시장에서나 인간 뇌 활동과 사유 과정의 새로운 '탈숙련화(deskilling) 효과를 만들어 낸다."

"갈수록 우리는 AI 설계자가 제시하는 챗봇에서 제공되는 데이터나 지식을 크게 의문시하거나 되묻지 않은 채 소비하고, 그들의 소셜미디어 알고리즘이 채널화 하는 대로 비슷한 정서를 공유하는 이들끼리 동일 정보를 반복적으로 소비하며, '필터 버블'에 갇히고 이로 인해 제한적인 소통에 쉽게 길들여지는 환경에 놓일 확률이 더 커졌다."

큰사진보기 ▲모종린 연세대학교 교수가 쓴 <제3의 응전> ⓒ 21세기북스 관련사진보기

"AI와 같은 새로운 기술 도전을 단순히 위협으로 인식하고 저항하거나 반대로 무비판적으로 수용하는 것이 아니라, 이를 인간의 가치와 필요에 맞게 창조적으로 재구성하는 응전이 필요하다는 것이다."

"대안적 가치와 상상력의 핵심은 기술이 인간의 삶에서 어떤 역할을 해야 하는지, 그리고 어떤 삶이 가치 있는 삶인지에 대한 근본적인 질문을 다시 제기하는 것이다. 이는 기술이 효율성과 편리함을 넘어, 인간의 의미 있는 삶과 공동체적 연결, 생태적 지속 가능성 등의 가치에 기여할 수 있는 방향을 모색하는 과정이다."

"미술 공예 운동은 기계를 거부하거나 무조건 수용하는 대신, 그것을 인간의 창조적 목적에 맞게 재구성했다. 오늘날 우리도 AI를 단순히 인간을 대체하는 도구가 아니라, 인간의 창조적 잠재력을 확장하는 협력자로 설계하고 활용할 수 있을 것이다."

"1960년대 히피들이 오늘날의 디지털 경제를 형성했다는 사실은 문화적 실험의 잠재적 영향력을 보여주는 것이다. 오늘날의 메이커 운동, 크리에이터 문화, 공유 경제 실험 등 다양한 문화적 움직임도 미래 기술 발전의 방향을 형성하는 중요한 씨앗이 될 수 있다."