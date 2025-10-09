쉬운 우리말을 기사에 쓰니 칭찬 메일도 받는다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

한글날은 훈민정음(訓民正音) 곧 오늘의 한글을 창제해서 세상에 펴낸 것을 기념하고, 우리 글자 한글의 우수성을 기리기 위한 국경일로 1926년에 음력 9월 29일로 지정된 '가갸날'이 그 시초이며 1928년 '한글날'로 개칭되었다. -한국세시풍속사전

큰사진보기 ▲<국어문화원연합회>에서 받은 메일'AI' 대신 쉬운 우리말인 '인공지능'으로 사용하라는 요청 메일을 받았다. ⓒ 국어문화원연합회 관련사진보기

AI(인공지능), MOU(업무협약), 가드레일(보호난간), 가스라이팅(심리지배, 심리적 지배), 싱크홀(땅 꺼짐), 노하우(비법, 요령, 비결), 보이스피싱(전화 금융사기, 전화사기), 메신저 피싱(대화방 금융사기), 키오스크(무인 단말기, 무인주문기), 키워드(핵심어), 로드킬(동물찻길사고, 동물교통사고), 머그샷(피의자 사진)

-쉬운 우리말을 쓰자

큰사진보기 ▲한글과 우리말 사용 기사에 관한 감사 편지기사에 쉬운 우리말을 사용하였더니 감사 메일을 받았다. ⓒ 사단법인 국어문화원연합회 관련사진보기

