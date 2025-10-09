"과중한 업무, 극심한 스트레스... 사망 교사 순직 인정해야"

큰사진보기 ▲충남의 한 교사가 지난 4일 자택에서 숨진채 발견됐다. 충남 교사 단체들은 일제히 A교사의 죽음을 애도하며 순직인정을 촉구하고 나섰다. ⓒ 이재환 -충남교사노조 제공 관련사진보기

추석을 이틀 앞둔 지난 4일 새벽 충남의 한 중학교에서 근무하던 교사 A씨(남, 41세)가 자택에서 숨진 채 발견됐다. 충남 교사노조와 전교조 등에 따르면 A씨는 학교에서 방송기기 운영 등을 맡아 과중한 업무에 시달려왔다. 스트레스로 신경정신과 진료도 예약해 둔 상태였다고 한다.소식이 전해지자, 지역 교사 단체에서는 애도 성명이 쏟아졌다. 충남 교사노조와 전교조 등은 일제히 "A교사의 죽음은 과도한 업무 때문"이라며 "순직을 인정해야 한다"고 촉구했다.전교조 충남지부는 8일 성명을 통해 "고인이 맡은 주 업무는 방송기기 운영과 정보화기기 담당 업무였다"며 "학교 내 방송기기와 정보화기기 관리 업무는 교사들 사이에서도 굉장히 어려운 업무로 분류 된다"라며 "A교사는 60여 개 교실의 노후화된 방송기기를 관리하기 위해 하루에 1만 보 이상을 걸었다"라고 설명했다.그러면서 "올해는 상반기에만 벌써 9명의 교사가 세상을 등졌다. 교사의 죽음을 더 이상 교사 개인의 책임으로 물을 수 없다"며 "철저한 진상조사를 통해 A교사에 대한 공무상 재해와 순직 인정을 촉구한다"고 밝혔다.충남교총도 "고인은 60개 교실의 노후화된 방송 장비를 관리하고, 공석이던 정보부장 업무를 떠맡았다. 교권 침해 이력이 있는 학급의 임시 담임까지 맡는 등 한 사람이 감당할 수 없는 짐을 짊어져 왔다"고 안타까워했다. 그러면서 "극심한 스트레스로 메니에르병 진단과 불면증에 시달리다 끝내 우리 곁을 떠났다"며 고인을 애도했다.충남 교사노조도 6일 성명을 통해 "고인은 연휴 직전 수일 동안 극심한 불면에 시달렸다"며 "오는 17일 신경정신과 진료를 예약해 둔 상태였다"고 안타까워 했다.최재영 충남 교사노조위원장은 9일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "교사들이 아이들을 가르치는 일에만 전념할 수 있어야 한다. 하지만 행정업무가 과도할 정도로 많다"고 전했다.그러면서 "최근에는 학교에 전자칠판, 전자교탁, 노트북, 태블릿PC 등 스마트기기가 대거 보급되고 있다. 문제는 2~3년 정도 되면 노후화가 진행된다는 점이다. 고장이나면 수리업체들이 오는데 2주 이상 걸리기도 한다. 그때까지 마냥 기다릴 수는 없다. 정보를 맡은 교사는 전문가가 아닌데도 스마트기기를 고치고 수리하고 있는 실정이다"라고 말했다.이어 "A교사가 근무한 학교는 특수학급까지 60개가 넘는 학급이 있다. 쉬는 시간이나 점심시간에도 제대로 쉬지 못하고 발로 뛰며 고쳐야 하는 상황이었다"라고 덧붙였다.충남교육청 공보팀 관계자는 "연휴라서 아직 공유되는 내용은 없다"면서 "상황이 공유되는 대로 언론에도 알리겠다"고 밝혔다.