유스퀘어? 센트럴시티? 공공 건물 이름부터 우리말로

큰사진보기 ▲광주 유스퀘어광주 광천동에 있는 유스퀘어 ⓒ 유스퀘어 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲센트럴시티서울 강남에 있는 센트럴시티 ⓒ 유튜브 구석구석 영상 갈무리 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문 에도 실립니다.

한가위 연휴를 맞아 처가를 가기 위해 고속버스를 이용했습니다. 현재 광주고속버스터미널은 '유스퀘어(U-square)'로 불립니다. 서울고속버스터미널(호남·영남선 터미널)은 '센트럴시티'이지요. 멀쩡한 한글을 두고 굳이 이처럼 외래어 명칭을 쓰는 이유를 잘 모르겠습니다.영어를 모국어로 사용하는 외국인이 와서 보더라도 고개를 갸웃거릴 듯합니다. 한국인들은 공용버스정류장을 표현할 낱말이 없는 줄로 착각하지 않을까 우려스럽습니다. 한글은 가장 과학적이고 체계적인 문자로 널리 인정 받습니다. 그런 문자를 보유한 나라가 공공건물 하나 한글로 표현 못해 영어를 그대로 갖다 쓰다니 부끄러운 일입니다.공용버스정류장을 '유스퀘어'와 '센트럴시티'라 부른 까닭은 단지 고속버스만 드나드는 곳이 아니기 때문일 것입니다. 교통과 문화, 상업시설이 함께 어우러진 복합건물이라는 의미를 담고자 한 것이지요. 그렇다고 해도 굳이 영어 단어로 명칭을 붙일 필요가 있어 보이지 않습니다.광주라는 지명만 해도 한자말입니다. 종교 철학자 다석 유영모는 이를 '빛고을'이라 순화하여 불렀고, 덕분에 '빛고을'은 지금까지 널리 쓰입니다. 마찬가지로 '유스퀘어'도 순우리말로 순화하여 사용할 수 있을 것입니다. 광주가 '빛고을'이니 '빛누리터'라고 부르면 어떨까요? 서울고속버스터미널 '센트럴시티'는 '한가온터' 정도로 바꾸면 좋겠습니다.우리말 '터'는 사람이 모이거나 무언가가 일어나는 공간을 뜻하고, 물리적 공간뿐 아니라 활동과 기능까지 포괄하는 단어이기 때문입니다. '빛누리터'와 '한가온터'가 마음에 들지 않는다면, 더 창의적이고 적합한 이름을 공모하여 붙이면 될 일입니다.공공건물 이름에서부터 우리말을 살려 쓰는 것이 필요합니다. 지금처럼 외래어를 아무런 문제의식 없이 마구 쓰다 보면, 자신의 고운 말마저 잃어버린 민족이 될까 걱정스럽습니다. 말은 생각을 담는 그릇입니다. 말이 병들면 생각도 병들게 마련입니다. 우리말을 살려 쓰고자 노력할 때, 그 자부심 또한 커질 것입니다.