여든셋 귀양길, 그가 섬에 새긴 절절한 고독

(이전 기사 : 보길도 부용동의 완성, 곡수당·낙서재·동천석실
)
전남 완도군 보길도에는 조선 후기 사상 논쟁의 중심에 선 두 인물, 고산 윤선도(1587~1671)와 우암 송시열(1607~1689)의 이야기가 깃들어 있다. 두 사람은 학문적으로는 모두 성리학을 근본으로 삼았으나, 정치적으로는 각각 남인과 서인으로 갈라져 한 축을 이뤘다.
보길도 동쪽 끝 백도리 해안 절벽에는 송시열이 남긴 시 한 수가 새겨진 '우암송시열 글씐바위'가 있다. 남인이었던 윤선도는 정치적 갈등 속에서 수차례 삭탈 관직과 유배를 겪었다. 송시열은 말년 제주 유배길에 풍랑을 만나 이 해역에 머물렀다고 전해진다. 이는 윤선도가 세상을 떠난 지 18년 뒤인 1689년의 일로 전해진다.
지난 2일 오후, 부용동을 둘러본 뒤 선백도 방향으로 향했다. 부용동에서 약 20분을 달리면 통리(通里)에 닿는다. 이곳은 섬의 '안'과 '바깥'을 잇는 관문 같은 마을이다. 멀리서 파도 부서지는 소리가 잔잔하게 들려오고, 짭조름한 바닷바람이 차창 안으로 밀려든다.
통리에서 중리 은모래 해변과 백도리를 거쳐 선백도로 이어지는 길은 보길도의 내륙과 바다를 동시에 조망할 수 있는 구간이다. 이 노선은 문화유산과 자연 경관이 함께 이어지는, 섬의 시간과 공간을 잇는 탐방길이기도 하다.
산과 바다가 교차하는 곳
부용동의 세연정이 자연과 풍류의 공간이라면, 선백도의 글씐바위는 절의와 사상의 공간이다. 통리를 지나면 길은 바다와 나란히 이어지고, 곧 중리 은모래 캠핑장이 나타난다. 산과 바다가 교차하며 시야를 가득 메운다.
그 끝에 작은 포구 백도리가 모습을 드러낸다. 바다 위에는 가두리 양식장이 정연하게 떠 있다. 어민들에게는 생계의 현장이지만, 여행객에게는 아름다운 바다 풍경으로 다가온다. 우암 송시열이 풍랑 때문에 머물렀던 곳이 바로 이 해역이다.
작은 언덕배기를 따라 숲 길을 300여미터 오르면 너럭바위를 끼고 선 암벽이 모습을 드러낸다. 일명 '우암송시열 글씐바위'라 불리는 이곳이다. 바위 아래로는 짙푸른 바다가 길게 펼쳐지고, 파도는 낮게 밀려와 절벽의 끝자락을 부드럽게 적신다.
세월이 흐른 지금, 그 흔적을 남긴 바위만이 한때의 격랑과 한 사람의 고독을 조용히 증언하고 있다.
八十三歲翁 / 蒼波萬里中
一言胡大罪 /三黜赤云窮
北極空瞻日/南溟但信風
貂裘舊恩在/感激泣孤哀
여든셋 늙은 몸이 / 멀고 찬 바다 한가운데 있구나
한마디 말이 무슨 큰 죄이기에 / 세 번이나 쫓겨나니 역시 궁하다
북녘의 상감님을 우러르며 / 남녘바다 바람 잦기만 기다리네
이 담비 갖옷 내리신 옛 은혜에 / 감격하여 외로이 흐느껴 우네
송시열이 이곳에서 남겼다는 시다. 짧은 시 속에는 권력의 중심에서 밀려난 한 선비의 고독이 담겨 있다.
그는 세 번의 유배 끝에 바다 한가운데에서 자신의 신념을 되돌아본다. 임금에 대한 충성과 도학적 원칙은 여전히 그를 지탱했지만, 현실 속에서 그것은 외로움과 체념으로 남았다. "이 담비 갖옷 내리신 옛 은혜에 감격하여 외로이 흐느껴 우네" 마지막 구절에서 송시열은 세상을 원망하기보다
끝까지 자신이 옳다고 믿은 길을 지키려 한다.
그의 시가 새겨진 바위는 지금도 바다를 향해 서 있다. 현재 '우암송시열 글씐바위'로 불리는 이 암벽에는 풍화된 한시의 흔적을 희미하게 찾아볼 수 있다. 그곳은 우암 송시열의 절의와 체념을 상징하는 역사적 장소로 전해진다.
보길도에 남은 윤선도와 송시열의 흔적은 단지 조선의 역사가 아니다. 그들의 대립은 오늘날에도 낯설지 않다. 이념과 신념이 다른 집단이 서로를 부정하며 공존의 길을 잃는 풍경, 그 구조는 시대만 바뀌었을 뿐 지금의 정치에서도 반복되고 있다. 당파의 논리보다 공공의 가치를 앞세우는 길,
그 오래된 과제가 여전히 우리 앞에 남아 있다.