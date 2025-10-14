반려견 '하루'와 함께한 느린 전쟁

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲미용을 마친 하루의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

애견 미용을 직접 하게 된 이유는 단순히 비용 때문만은 아니었다. 길어진 털을 다듬기 위해 미용실에 데려가면, '하루'는 늘 조금 힘들어하는 모습을 보였다. 자동차 시트 위에서 꼬리를 살짝 내리고 눈치를 보는 모습, 낯선 소리에 몸을 움츠리는 모습, 미용실에서 나오는 내내 긴장한 채 잠 못 이루는 하루를 보면 마음이 저릿했다. 비용이 문제가 아니라, 하루가 받는 스트레스가 문제였다.처음 바리깡과 가위를 사서 미용을 시도했을 때, 나는 자신만만했다. 하지만 현실은 혹독했다. 털은 들쭉날쭉, 턱선은 울퉁불퉁, 귀는 삐죽삐죽, 내가 상상한 곰돌이컷과는 거리가 멀었다. 네 시간 가까이 사투를 벌였지만 결과는 참담했다. 하루는 내 손길을 피하기 시작했고, 나는 속상함과 미안함 사이에서 갈팡질팡했다. 그날 이후, 미용은 나에게 두려움과 부담으로 다가왔다.하지만 지난 12일 용기를 내서 네 번째 셀프 미용을 진행했다. 곰돌이컷 같은 화려한 변화를 기대하지 않는다. 같은 길이로 단정하게 다듬는 컷트, 두 시간 반이 걸렸다. 하루는 바리깡 소리에도 놀라지 않고, 하루는 조용히 내 곁에 앉아 털을 다듬는 동안 눈을 감는다.미용 과정 중에도 하루는 소소한 장난을 친다. 내 손을 살짝 깨무는 시늉을 하거나, 꼬리를 살짝 흔들며 장난을 치기도 한다. 긴 털이 날려 얼굴에 붙으면 귀찮은 듯 몸을 비비지만, 바로 그 순간에도 눈빛은 호기심으로 반짝인다. 털 사이로 손을 넣어 눈 주변을 다듬으면, 가끔 살짝 몸을 비틀어 장난스러운 반응을 보여 나를 웃게 한다. 이런 소소한 순간들이 미용을 단순한 작업이 아니라 하루와의 교감으로 만들어 준다.미용 과정은 여전히 손이 많이 간다. 긴 털을 정리하고, 꼬리와 다리털을 하나씩 잡아 깔끔하게 정리한다. 하루는 작은 체구로 내 무릎 위에 앉아 머리를 숙이고, 때로는 꼬리를 살짝 흔들며 나를 바라본다. 그 시선 속에서 '괜찮아, 천천히 해'라는 신호를 읽는다. 나도 마음을 가다듬고, 서두르지 않는다. 서로의 속도를 맞추는 일, 그것이 오늘의 목표다.네 번째지만 여전히 어설프기 짝이 없다. 털 길이가 조금 들쭉날쭉할 때도 있고, 턱선이 울퉁불퉁할 때도 있다. 하지만 그 불완전함 속에서 우리는 서로를 이해한다. 하루는 미용실의 낯선 환경과 스트레스를 피하고, 나는 하루의 속도와 긴장을 존중한다. 털을 다듬는 일은 이제 단순한 '털 깎기'가 아니라, 하루와 나 사이의 소통이자, 신뢰를 확인하는 시간이다.셀프 미용을 시도한 다른 보호자들의 경험도 큰 도움이 된다. 많은 사람들이 도구 준비의 중요성을 강조한다. 바리깡과 슬리커 브러시, 가위 등 기본 도구를 제대로 갖추면 미용 과정이 훨씬 수월해진다. 또한, 애견이 긴장하지 않도록 간식을 주거나 편안한 환경을 만들어주는 것, 서두르지 않고 천천히 미용하는 것도 매우 중요하다는 조언이 많았다. 이러한 경험담은 나에게도 큰 위안이 되었다.미용을 마치고 하루는 부드럽게 몸을 비비며 내 품에 안겼다. 바리깡의 진동과 가위의 소음 속에서도, 하루는 나를 믿고 의지한다. 네 번째 셀프 미용은 아직 완벽하지 않지만, 하루와 내가 함께 만든 느린 공감이기도 했다.오늘 하루를 바라보며, 나는 조용히 다짐한다. 다음에는 조금 더 부드럽게, 조금 더 천천히, 그리고 하루와 더 많은 시간을 함께할 수 있기를. 털을 깎는 일은 끝났지만, 하루와 나 사이의 작은 전쟁은 계속될 것이다. 그리고 그 시간 속에서 우리는 조금 더 가까워질 것이다.셀프 미용은 단순한 비용 절감이나 편리함을 넘어, 보호자와 반려견이 함께 성장하고 서로의 신뢰를 확인하는 과정이라는 것을 다시금 깨닫는다. 완벽하지 않아도 좋다. 털을 깎는 시간 속에서 하루와 내가 함께 만들어가는 관계, 느리고 섬세한 소통이야말로 가장 값진 성과다.오늘도 나는 하루를 바라보며 속삭인다. 고생했어, 오늘도 잘했어. 그리고 내일도 함께 천천히, 서로의 속도를 맞춰가자고. 하루와 나의 작은 전쟁은 이렇게 끝이 아니라, 또 다른 하루를 준비하는 새로운 시작이 될 것이다.