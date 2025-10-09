큰사진보기 ▲울림(목태, 옻칠) 41X150cm, 29X150cm, 1999~2025 ⓒ 권순섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲옻칠장인 권순섭 박사 ⓒ 권순섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲나무이야기(목태, 옻칠) Ø62X14,4X15X174cm,4X15X188cm, 2010 ⓒ 권순섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲뒷산에서(목태, 옻칠) 71X26X10cm, 2005 ⓒ 권순섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

충남 서산시 부석면 옻나무의 고향이라 불리던 칠전리(漆田里)에 옻칠의 향연이 펼쳐진다. 서해미술관에서는 지난 1일부터 오는 31일까지 옻칠장인 권순섭 박사 초대전 '옻칠의 아름다움을 찾아서_沒完沒了Ⅱ'가 열리고 있다.이번 전시에서는 권 박사가 오랫동안 탐구해온 흑과 백의 대비, 점·선·면의 추상적 조형 언어가 주요하게 다뤄진다. 대표작 '두 마리 제비' 이후 이어진 실험들은 색채의 미묘한 조화와 기하학적 형상으로 확장되며, 보는 이들로 하여금 기억과 망각의 경계를 넘나들게 한다.권순섭 작가는 "옻칠의 여정은 끝남이 없고, 오직 천지인(天地人)의 조화가 있을 뿐"이라 말한다. 그의 작업은 옻칠 재료 자체의 본질적 아름다움을 드러내는 데 초점을 두고 있다.권순섭 박사는 오랫동안 동방문화대학원대학교 옻칠조형예술학과 교수로 재직하며 후학을 길러낸 장인이다. 정년 후에도 '옻채공방'을 열고 옻나무를 직접 심고 가꾸며, 옻칠의 본질을 탐구하는 작업을 이어오고 있다.이번 전시는 그가 2001년 중국 청화대학교에서 박사과정 유학 시절 연 첫 개인전 '옻칠의 아름다움_沒完沒了Ⅰ' 이후 두 번째로 여는 대규모 개인전이다. 당시 그는 옻칠의 깊이감을 '옻칠색의 선영성'이라 정의하고, 옻칠의 아름다움이 사포질과 기다림 속에서 발현된다고 강조했다.20여 년간의 연구와 실험 끝에 다시 꺼내든 질문은 같다."옻칠의 아름다움은 무엇인가?"전시 장소인 서해미술관은 서산시 부석면 칠전리에 위치한다.이곳은 조선시대부터 옻나무밭으로 유명해 옻밭굴, 옻밭말(漆田村)이라 불렸던 지역이다. 옻칠의 전통을 품은 고장에서 열리는 이번 전시는, 예술적 의미와 더불어 지역적 상징성까지 더한다.전시에 관한 자세한 사항은 서해미술관(☎ 041-664-7004)으로 문의하면 된다. 공식 인스타그램 계정(@seohaemuseum)과 이메일(seohaemuseum@naver.com)을 통해서도 정보를 확인할 수 있다.