90세 왕언니의 "얼른 털고 일어나" 라는 따뜻한 말한마디

"여보세요?"

"어머나 왕언니 안녕하세요?"

"감기가 얼마나 심하면 그렇게 오랫동안 못 나오고 있어. 궁금해서 전화했어."

"그러게요. 요즘은 감기 걸리면 오래가네요."

"그리고 가만히 보니깐 작년 올 사이로 감기가 너무 자주 걸리는 것 같아. 몸이 약해졌나 보다. 보약 먹어야 하는 거 아니야?"

순간 나도 모르게 눈물이 핑 돌았다. 마치 엄마가 딸을 걱정하는 정겨운 목소리였다.추석 연휴를 이틀 남겨놓은 8일이었다. 오랫동안 감기로 집안일을 거의 하지 않고 있었다. 요 며칠 사이로 몸이 많이 좋아져 주방일을 먼저 할까? 아님 집 청소부터 할까? 하고 있을 때 전화벨이 울렸다. 상대방의 이름이 뜬 것을 보고 조금은 놀랐다. 생각지도 못한 전화였다. 수영장에서 같이 운동하는 90세 된 왕언니의 전화였다. 평소 그 언니는 나이가 어린 사람한테 좀처럼 반말을 잘 하지 않는 분이다. 인사를 하면 꼭 같이 인사하는 분이기도 하다. 한마디로 조금은 어렵고 조심스러운 분이다.왕언니는 총무에게 물어보면 "오늘은 나온다고 했는데 아직 안 좋은가 봐요"라는 답을 듣기를 몇차례였다고 전해준다. 그말이 맞다. 총무가 전화를 하거나 카카오톡이 오면 "내일은 나갈 수 있을 것 같아" 하고 답을 했었다. 그러나 다음 날 아침이면 도저히 일어나지 못해 못간 적이 한두 번이 아닌 것이다.그러면서 진작 전화를 한다는 것이 늦어졌다고 하면서 "그럼 지금은 괜찮은 거야?"라고 묻는다. "네 거의 다 나았어요." 왕언니에게 편찮으신데 없냐고 물으니 "난 그럭저럭 지내는 거지. 이번 주 금요일부터 수영하니깐 괜찮으면 나와. 얼굴이라도 보게"라고 말한다. 난 "알겠습니다. 금요일에 나갈게요. 언니도 감기 조심하세요. 요즘 감기가 은근히 오래가요. 일부러 전화까지 해주시고 감사합니다."하곤 전화를 끊었다.사실 왕언니가 금요일부터 수영장 문을 연다고 말을 안 했으면 이번 주까지 쉬려고 마음먹었었다. 그런데 언니의 따뜻한 말 한마디에 그런 마음은 언제 그랬냐는 듯이 없어지고 나도 모르게 금요일에 나간다고 하고 만 것이다.그동안은 나와 비슷한 연배, 혹은 4~5살 위에 언니 등 여러 사람한테 위로의 전화와 따뜻한 메시지가 왔었다. "얼른 기운 차리세요. 언니 빨리 쾌차하세요. 공자 앞에서 문자 쓸겨? 빨리 기운 차리고 수다 떨자. 언니 아직도 아픈가 봐요. 오늘 얼굴 볼줄 알았는데 보고 싶어요. 등등" 전화를 건 친구들은 "어머나 목소리 들으니깐 굉장히 아픈 것 같아 통화 길게 못 하겠다. 잘 먹고 푹 쉬어. 다음에 다시 통화하고 등등" 그 와중에도 명절 인사도 여러 군데에서 왔었다. 모두 고마운 마음을 전한다.특히 이날 90세 왕언니의 전화를 받으니 나머지 감기가 훌쩍 다 날아간 기분이었다. 90살 왕언니의 따뜻한 관심과 "얼른 털고 일어나야지"라는 따뜻한 말 한마디가 오랫동안 기억될 것 같다. 그리고 금요일에 수영할 기운이 없으면 우리 라인의 회원들 얼굴이라고 보고 올 생각이다.