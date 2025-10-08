"우리 농악의 흥과 멋에 '얼쑤'"

큰사진보기 ▲8일 진주성 계사순의단 앞 특설무대에서 열린 ‘2025 대한민국 농악축제'. ⓒ 진주시청 관련사진보기

"얼쑤."농악의 흥과 멋이 진주성에서 펼쳐졌다. 대한민국 농악축제가 진주남강유등축제 기간인 8일 오후 진주성 계사순의단 앞 특설무대에서 열렸다.올해로 19회째를 맞이한 이번 농악축제는 농악의 우수성을 널리 알리고 전통문화를 계승·발전시키기 위해 마련됐다.이날 행사에는 영남을 대표하는 진주삼천포농악을 비롯해, 경기도 평택농악, 경기도 시흥월미농악, 경북 구미무을농악, 전남 구례잔수농악, 전북 남원농악이 선을 보였다.또 2024년 '진주 읍면동 풍물경연대회'에서 대상을 수상한 수곡면·초장동 풍물단도 함께 했다.펼쳐져 전문 예술인과 지역 주민이 함께 어우러지는 진정한 참여형 축제로 의미를 더했다.조규일 진주시장은 "전국 각지의 농악 명인들이 함께한 이번 농악축제가 진주성과 10월 가을 축제의 열기를 더욱 빛내 주었다"며 "앞으로도 진주가 대한민국을 대표하는 농악축제의 중심지로서 자리매김하고, 진주삼천포농악보존회가 우리 고유의 전통문화를 세계적으로 알리는데 앞장서 주기를 기대한다"고 말했다.