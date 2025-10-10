봉평에서 만나는 또다른 여유, 평창 무이 예술관

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

봉평에서 추석 연휴 내내 머물며 알게 된 새로운 사실은, 의외로 이쪽 지역엔 소소하게 시간 보낼 곳들이 많다는 것이다. 오랜 낚시를 취미로 가지고 오가는 길목이었으니 봉평이 내게 낯설지는 않지만, 이번 추석 연휴엔 이처럼 봉평의 또 다른 재미와 볼거리를 알게 되어 개인적으로 굉장히 반갑다.봉평에선 매달 2일과 7일이 들어가는 날에 오일장이 열리고, 교과서의 '낙엽을 태우며'라는 수필로 기억하는 작가 이효석의 고장이니만큼 문학관을 비롯해 생가 등 그의 정취를 사방에서 느낄 수 있다. 그뿐만 아니라 메밀꽃이 사방에 필 때면 축제가 열리는 것으로도 유명하다 보니 이곳엔 메밀을 이용한 음식도 아주 다양하다.길게만 느껴지던 추석 연휴도 어느덧 끝나 이제 다시 도시인의 삶으로 돌아가야 하는 우리 가족은 연휴의 막바지에 평창 무이 예술관을 찾았다. 무이 예술관은 강원도 평창군 봉평면에 자리하고 있는데, 폐교된 무이 초등학교를 전시관, 문화 예술의 공간으로 바꾼 곳이다.농촌의 인구는 자꾸 줄고 있으니 나 역시도 시골로 낚시를 다니다보면 폐교를 더러 보게 된다. 버려진 폐교를 보는 마음은 당연히 을씨년스럽고 좋지 않았는데 이처럼 조각가, 화가, 도예가, 서예가 등이 모여 공간에 숨을 불어넣고 사람들이 찾아오는 공간으로 만들었다는 건 참 반갑기도, 멋지기도 한 일이다.평창 무이 예술관은 2001년 문을 열었다고 한다. 학교 교문뿐 아니라 교정과 건물의 흔적이 그대로 남아있어 옛 모습을 짐작하기는 어렵지 않다. 운동장엔 야외전시물들이 가득하고, 데크길도 있다. 실내의 교실들은 전시관과 체험실, 그리고 아트숍 같은 공간으로 변신했다. 애견 동반도 가능하다며 다녀온 이들이 블로그에 올린 글들을 보고 나 역시도 한껏 기대를 품고 강아지를 데리고 갔다.교문을 들어서니 매표소가 있고 플래카드에 카페 음료 1잔이 포함된 패키지 입장권이 성인 기준 8000원이라고 써있는 것을 보고 표를 사려다 당황했다. 그 이유는 안내문에 '애견 출입 금지'라고 써있었기 때문이다. 당황하는 우리 가족을 보고 매표소의 직원분께서 말씀하시길 원래 애견 동반이 가능한 곳이었는데 최근 개물림 사고가 있어서 방침이 바뀌었다고 하신다. 난감해하는 우리를 보시더니, 마침 명절이라 관람객이 많지 않으니 개모차의 덮개를 열지 않는 조건으로 들여보내 주셨다.최근의 일이라 아직 모르고 당연하게 강아지를 데리고 멀리서부터 오시는 분들이 많아 다소 탄력 있게 운영하시는 듯했는데 다행이었다. 게다가 원래 우리 가족은 개를 데리고 식당이나 카페를 가도 행여 개를 싫어하는 분들이 계실 수도 있으니 민폐를 끼칠까 싶어 절대 개모차에서 내려놓지 않으니 지키기 어려운 당부도 아니었다.내부에선 개인 초대전이 열리고 있었고, 작은 아트숍도 있었다. 그리고 작가들의 작업공간으로도 쓰이고 있는 듯했다. 멀지 않은 곳에 산다면, 이곳에서 혹시 클래스가 열릴 때 얼마든지 와서 참여할 수도 있겠구나 싶으니 주변에 사시는 분들이 부럽기도 했다.교실을 리모델링한 전시 공간의 바닥에선 삐걱삐걱 오래된 나무 마룻바닥 소리가 났다. 오래전 아이들의 웃음소리가 가득하고, 교실을, 복도를 뛰어다녔을 날들을 잠시 상상했다. 지나간 시간과 사라진 추억이 투박한 마룻바닥에, 세월의 흔적이 느껴지는 창틀과 복도에 그대로 남아있다.무이 예술관에는 카페도 있다. 패키지 입장권에 카페의 음료 1잔이 포함이고 그 외 추가 주문하는 메뉴의 가격만 지불한다. 우리가 기대한 건 감자 화덕피자와 감자라떼이다. 강원도라면 역시 감자. 감자 화덕피자는 기대한 만큼 맛있었다. 바삭한 감자의 식감이 그대로 느껴지는 화덕피자를 먹고, 단짠단짠한 감자스프 느낌의 감자라떼도 마셨다.연휴 내내 궂었던 날씨가 사라지고 푸른 하늘과 햇살이 드러났다. 우리 가족은 테라스 자리에 앉아 오래전 아이들이 뛰놀았을 운동장에 가득한 조각품과 가을꽃을 바라보았다. 누군가는 떠나고, 누군가는 돌아온다. 그리고 또 어떤 이들은 버려진 공간을 이처럼 되살려 놓는다. 이제 아이들은 사라지고, 이곳엔 내가 있다. 어쩐지 나도 이곳에 작은 숨을 불어넣은 것만 같아 뿌듯해졌다.