추석 여행에서, "시간이 이대로 멈추었으면 좋겠다"는 시어머니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"너는 하루가 되게 길지? 시간이 너무 느리게 가는 거 같지?"

"응, 시간이 너무 안 가서 지루할 때도 있어."

"맞아. 어릴 땐 정말 그래. 하루가 길고 살 날이 머나멀게만 느껴지지."

"엄마도 그랬어?"

"응, 그랬지. 근데 너도 크면 알게 될 거야. 나이 들수록 시간이 엄청 빨리 간다는 걸 말이야."

AD

"벌써 밤이네. 시간아 가지 마라. 가지 마라. 오늘이 가는 게 너무 아깝다. 이대로 멈추었으면 좋겠다."

"죽는 건 괜찮은데 아픈 건 이제 정말 무섭다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

어린 아들에게 웃으며 물은 적이 있다.아이는 그게 무슨 말인가 하는 눈빛으로 나를 쳐다봤다. 세월은 나이에 반비례해서 흘러간다는 흔하디 흔한 말이 어릴 땐 죽어도 가슴에 와닿지 않았다. 이 말에 가슴이 뜨끔해지는 사람이 있다면 그는 이제 어느 정도 나이가 든 어른일 것이다. 노년이 되면 마치 죽을 날을 받아놓기라도 한 것처럼 죽음과 가까이 지내야 하니 생의 속도는 한층 더 빨라질 것이 분명하다.곁에 있는 어린 아들과 칠십이 넘은 부모님, 그리고 이제는 오십이 된 나. 우리는 함께하지만 전혀 다른 생의 속도로 하루하루를 살아가고 있다. 나는 이미 어린 시절의 마음을 잊은 지 오래고, 부모님의 심정은 정확히 알지 못한다. 그저 나만의 생의 속도 앞에서 쩔쩔매고 있을 뿐이다. 하지만 살다 보면 종종 다른 이의 생의 속도 앞에서 당황하거나 망연자실해지는 일들을 겪게 되기도 한다.추석을 맞아 시부모님과 함께 바닷가로 여행을 갔다. 저녁 무렵이 되자 고단함도 밀려오고 마음은 즐거웠지만 그다지 행복하지는 않았다. 시부모님께 즐거움을 드리고 싶어서 여행을 계획한 것이기에 며느리로서 뿌듯함을 느낄 뿐이었다. 그런데 시어머니께서 하신 말씀 한마디가 마음에 큰 파문을 일으키면서 머릿속을 내내 떠나질 않았다.시어머니는 어린아이가 주문이라도 외우듯 혼잣말로 중얼거리셨다. 나는 그 말에 아무런 대꾸도 하지 못한 채 조용히 어머니 곁을 걸었다. 무엇이 저리도 행복하실까 생각하면서... 시어머니는 두 번의 암 수술 이후 기력이 많이 쇠해지신 상태이다. 말씀은 안 하시지만 늘 죽음에 대한 두려움 속에 살고 계실 것이다. 병든 어른들 곁에서 알게 된 건 그들은 죽음 자체보다도 죽어가는 과정의 고단함과 고통을 더 두려워한다는 사실이다. 우리 엄마도 시어머니도 약속이라도 한 듯 똑같이 이런 말씀을 하시곤 했다.병에 대한 두려움이 왠지 눈앞에 커다란 실체가 되어 숨통을 조여 오는 것처럼 느껴졌다. 어머니들의 공포에 질린 눈을 보면서 먹먹함에 한참 할 말을 잃어버린 적도 여러 번 있었다. 정말로 죽는 건 괜찮은 걸까? 죽는 건 경험해 보지 못해서 덜 두렵고, 아픈 건 경험해 봤기에 더 두려운 것이 아닐까? 당연하게도 우리는 모르는 것보다 아는 것을 더 무서워할 수밖에 없다. 투병의 고통이 얼마나 지난하고 고달프면 죽음보다 끔찍하다고 하는 걸까? 나 역시 겪어보지 않았기에 가슴으로 알지는 못한다.시어머니의 하루치 행복은 어린 아들에겐 일 년 치의 행복이고 나에겐 한 달 치의 행복과 맞먹을 것이다. 남아 있는 생의 길이가 얼마냐에 따라 생의 속도도 달라지는 것이다. 그러니 여생이 얼마 남지 않은 이가 느끼는 행복은 더 크고 절절할 수밖에 없다. 잠시나마 어머니에게 행복을 드릴 수 있었음에 기쁘고 감사하다. 그조차도 각자의 생의 속도 앞에서 언젠가는 불가능해질 날이 오고 말 테니까. 효도라는 단어는 어색하고 부담스럽기만 하다. 하지만 부모님은 거창한 걸 바라지 않으신다. 자식과 함께하는 소중한 시간을 선물하는 것이야말로 진짜 사랑이고 효가 아닐까?부모님의 하루는 나의 한 달이고 아들의 일 년이나 마찬가지이다. 왠지 모르게 서글퍼지는 여행지에서의 새벽녘, 나는 부모님에 대한 소박하지만 진실한 사랑을 다짐처럼 글로 남겨 보았다.