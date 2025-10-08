"폐지수집노인에게도 안전과 존엄을"... 초고령사회 대한민국의 민낯

큰사진보기 ▲폐지수집노인, 초고령사회 대한민국의 민낯이을례 할머니가 한 편의점이 모아놓은 박스를 정리하며 리어카 대신 부피가 작은 유모차에 박스를 정리하고 있다. ⓒ 박보현 관련사진보기

"이거 돈벌려고 한다고 생각하면 서러워서 못해. 한 달에 10만 원 벌기도 힘들지. 그래도 이렇게 나오면 사람 구경도 하고, 교회 헌금도 내잖아...내 마음이 부자면 되는 기라."

큰사진보기 ▲박할머니의 폐지가 실린 리어카

"사람들이 나를 욕쟁이 할머니라고 하는데, 그래도 난 이렇게 내 힘으로 사는 게 좋아."라고 말하며 박 할머니가 환하게 웃는다.

"그래도 나 생각해서 박스를 모아놓고 기다려주는 사람들이 있잖아. 그게 고맙지."

큰사진보기 ▲박 할머니가 하루 종일 모아온 박스가 리어카 위에 실려 있다.

큰사진보기 ▲경상남도 2024년말 기준 폐지수집 노인현황(자료제공 경상남도)

큰사진보기 ▲초고령사회, 한국사회의 민낯

"하루에 열 명 정도 어르신들이 폐지를 싣고 오시는데, 절반은 이거 안 하면 정말 먹고 살기 힘든 분들이에요. 나머지는 생계보다는 쏠쏠한 일로 하는 것 같고요."

큰사진보기 ▲폭염에도 폐지를 주워야 하는 사람들

큰사진보기 ▲재활용 정거장 도입 지자체서울(2015년)과 부산(2019년)에서는 재활용 정거장을 운영하며 노인들의 폐지 수집을 체계적으로 지원하고 있다.

큰사진보기 ▲사회적기업의 도전서울 사회적 기업 '러블리페이퍼'와 '아립앤위립'은 폐지 수집 노인들의 손글씨와 그림을 상품화해 새로운 사회적 가치를 만들어 내고 있다.

큰사진보기 ▲녹색병원 '이어카'녹색병원이 만든 '이어카'는 노인들의 신체에 맞게 손잡이 높이를 3단계로 조절할 수 있으며, 무게 중심을 고려해 바퀴의 위치를 정하는 등 근골격계 부담을 줄여주는 구조로 디자인되었고, 기존 리어카(57kg)보다 31kg 가벼운 26kg 내외로 제작됐다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

진주시 천전동 좁은 골목길. 84세 이을례 할머니가 굽은 허리를 이끌고 무거운 손수레를 끌고 있다. 수레 위에는 종이박스가 산처럼 쌓여 있다. 남편을 떠나보낸 지 5년, 홀로 남은 그는 외로움과 생계를 짊어지고 매일 거리를 누빈다.망경동에서 만난 77세 박덕순 할머니도 하루를 손수레와 함께 시작한다. 그의 남편은 20년 전에 지병으로 세상을 떠났다.두 할머니는 모두 '1인 가구, 홀몸 노인'이다. 두분은 혼자 집에 누워있으면 잡생각이 많아져 더 힘들다며, 차라리 거리에서 사람들과 부대끼는 것이 마음 편하다고 했다.한쪽 다리가 불편해 지팡이에 의지해야 하는 박 할머니는, 리어카에 기댄 채 하루를 버틴다.그에게 박스 더미는 버거운 짐이었지만, 동시에 삶을 지탱해 주는 버팀목이었다. 고물상에서 받은 돈은 오천 원이 채 되지 않았지만, 그는 믹스커피 한 잔으로 잠시 숨을 돌렸다. 지나가는 이들의 시선 속에서도 박 할머니는 묵묵히 리어카 손잡이를 잡고 걸음을 이어갔다.보건복지부 통계에 따르면 2025년 현재 한국의 65세 이상 인구 비율은 20.3%로, 공식적으로 초고령사회에 들어섰다. 경남은 이미 22.2%, 진주시는 20.5%에 달한다.그러나 사회 복지안전망은 여전히 허술하다. 만 65세 이상의 소득 하위 70%의 어르신께 지급하는 기초연금 월 30만 원은 대다수 받고 있긴하지만 정기적인 병원비와 약값과 생활비에 턱없이 부족하기 때문이다.경남도 <폐지수집 노인 전수조사 결과>에 따르면 폐지 수집 노인의 평균 연령은 78세 이상, 월평균 수입은 16만 원에 불과하다. 조사 대상자의 39%는 우울 증상을 겪고 있는 것으로 나타났다.2024년 말 기준 폐지 수집 노인은 325명으로 이 중 70% 가까이가 여성(227명)이다.폐지수집 노인은 경남은 1천 540명으 로 진주만 보더라도 사정은 다르지 않다. 2024년 말 기준 진주의 폐지 수집 노인은 325명으로 이 중 70% 가까이가 여성(227명)이다.평균수명이 남성에 비해 긴 여성 노인이 별다른 기술이 없이 선택할 수 있는 거의 유일한 일이 폐지 수집일이기 때문이다.2017년 1㎏당 120원이던 폐지 가격은 코로나19와 경기 침체를 거치며 40~50원대로 떨어졌다. 최근 70~80원 선을 회복했지만, 여전히 생계 수단 삼기에는 턱없이 부족하다.하루 10시간을 거리에서 보내도 벌어들이는 돈은 고작 1만 원 남짓. 시급으로 환산하면 최저임금의 10분의 1에도 못 미친다.진주시 칠암동에서 고물상을 운영하는 박영식 씨는 말했다.그는 또 "노인정은 아무나 못 가요. 자식 자랑, 돈 자랑, 옛날 무용담… 서로 돌아가면서 밥 한 끼 사는 것도 부담돼서 못 가는 분들이 많아요. 그러다 보니 점점 갈 데가 없어지고, 이제 박스 줍는 게 습관처럼 되는 거죠"라고 덧붙였다.폐지 수집 노인들은 사실 지역 사회에 없어서는 안 될 존재다.망경동에서 5년째 고물상을 운영하는 김은숙 씨는 "어르신들이 3~4일 동안 폐지를 모아두면 저희가 직접 가지러 가기도 한다"며 "실제로 경제적으로 큰 도움이 되는 분들이라, 오시면 커피라도 타드리고 말이라도 따뜻하게 건네려고 한다"고 말했다.봉곡동에서 10년 넘게 고물상을 운영해온 이철형 씨는 "명절 때면 자식들이 와서 '리어카 좀 그만 끌라'며 부숴놓고 결국 저희에게 맡기고 가는 경우도 있다"고 운을 뗐다.그는 "어르신들이 오시다가 한두 달 안 보이면 요양병원에 가시거나 돌아가셨다는 소식을 뒤늦게 듣게 된다. 마지막 인사조차 못하는 경우가 많아 너무 죄송하다"며 안타까움을 전했다.그는 또 "이분들은 크고 작은 교통사고가 잦다. 진주시나 시의원들이 이런 분들에 대해 너무 무관심한 것 같다. 일년에 한 번이라도 어르신들을 모시고 합동 생일잔치나 경로잔치를 열어드리고 싶다"고 덧붙였다.이철형 씨는 "시에서 조사한 폐지 수집 노인은 300명 정도라고 하지만, 실제로는 더 많을 것이다. 솔직히 이분들이 없으면 골목이 쓰레기로 넘쳐날 텐데, 이렇게 고생하는 분들에게 박하게 대할 필요가 있나 싶다"며 씁쓸함을 토로했다.한편, 진주시 폐지 수집 노인 325명 가운데 기초생활수급자는 80명, 차상위계층은 15명, 기초연금 수급자는 213명이다. 그러나 실제로 돌봄이나 사회서비스를 받는 인원은 72명(노인맞춤 돌봄서비스 67명, 응급안전안심서비스 3명, 통합사례관리 2명)에 불과하다.경남도는 2019년, 거제시는 2017년 각각 '재활용품 수집인 지원 조례'를 제정했지만, 예산이 없어 제대로 시행되지 않고 있다.지난해 경남도의회에서도 폐지 수집 노인 대책 필요성이 지적됐다. 신종철 의원(산청군,국민의힘)은 "폐지 수집 노인이 많다는 것은 개인의 문제가 아니라 사회 구조가 내보내는 신호"라고 짚었고. 박병영 의원(김해6,국민의힘)은 "고령의 노인을 수레와 함께 거리에 방치하는 것은 사고 위험에 그대로 노출시키는 것"이라며 대책 마련을 촉구했다.현재 진주시는 폐지 수집인을 위한 조례가 없어, <폐기물 수집·운반 및 관리에 관한 사항>에서 규정을 지원하고 있는 실정이다.다른 지자체에서는 폐지수집 노인을 위한 어떤 대책이 마련되어 있을까?서울(2015년)과 부산(2019년)에서는 재활용 정거장을 운영하며 노인들의 폐지 수집을 체계적으로 지원하고 있다.폐지 가격이 1kg에 100원도 되지 않는 현실은 폐지수집으로 생계를 이어가는 노인들의 삶은 점점 더 팍팍해지고 있다.일부 지자체가 대책 마련에 나섰다. 폐지 수집을 단순히 빈곤 노인의 생계 수단으로만 보지 않고, 자원 재활용의 가치가 있다는 점에 주목한 것이다.서울 강북구 광진구, 경기도 광명시, 광주시 광산구 등은 폐지 단가가 하락할 경우, 지자체가 정한 기준 단가와 실제 판매 단가의 차액을 보전하거나 1kg당 일정 금액을 지원하는 방식으로 단가 보전을 시행하고 있다. 동시에 안전 장비를 지급하고 교육을 실시하며, 활동 중 부상 치료비의 일부를 지원하는 조례도 제정했다.광주시는 올해 8월 무더위가 절정인 기간동안 폐지수집 노인들에게 안전교육을 시행하고, 실내에서 재활용품 선별 등을 공동작업을 실시하고 참여한 노인에게는 20만 원의 수당을 지급했다.서울(2015년)과 부산(2019년)에서는 재활용 정거장을 도입해 노인들의 폐지 수집을 체계적으로 지원하고 있다.행정은 주택가 밀집지역에 분리수거 정류장을 설치하고, 노인들은 협동조합 형태로 폐기물 수거와 관리 업무를 수행하며 안정적 수익을 얻는 구조다.재활용 정거장은 수익 제공을 넘어, 노인들이 지역사회 구성원으로 참여할 수 있는 기회를 제공하며 공동체 참여와 심리적 안정까지 확보하는 것으로 평가된다.사회적 기업 '러블리페이퍼'와 '아립앤위립'은 폐지 수집 노인들의 손글씨와 그림을 상품화해 새로운 사회적 가치를 만들어 내고 있다.이들이 만든 생활용품과 문구류에는 "밥 잘 먹는 게 최고야", "못 배우면 어때, 나쁜 짓만 안 하면 되지" 같은 메시지가 담겨 있어, 노인 세대의 따뜻한 말이 청년들에게 위로를 건네며 세대를 이어 주고 있다.녹색병원이 만든 '이어카'는 노인들의 신체에 맞게 손잡이 높이를 3단계로 조절할 수 있으며, 무게 중심을 고려해 바퀴의 위치를 정하는 등 근골격계 부담을 줄여주는 구조로 디자인되었고, 기존 리어카(57kg)보다 31kg 가벼운 26kg 내외로 제작됐다.2023년 진주시는 한화에어로스페이스 후원과 진주시자원봉사센터 주관으로 폐지 수집 노인을 위한 안전 장비 '안전 나르미카'를 보급했으며, 서울 녹색병원은 폐지 수집 노인 33명을 대상으로 건강검진과 진료를 지원하고, 인체공학적 설계가 적용된 운반구 23대를 보급했다.녹색병원이 만든 '이어카'는 노인의 신체에 맞춰 손잡이 높이를 3단계로 조절할 수 있고, 무게 중심을 고려해 바퀴 위치를 설계하는 등 근골격계 부담을 줄이는 구조로 디자인됐다. 또한 기존 리어카(57kg)보다 훨씬 가벼운 약 26kg 내외로 제작됐다.누구나 결국 노인이 된다.그러나 폭염 속 거리를 헤매는 노인들의 현실은 여전히 냉혹하다. 초고령 사회를 맞이한 지금, 복지 사각지대에 놓인 노인들이 가난과 고립 속에서도 최소한의 존엄을 지키며 살아갈 수 있도록, 현실적이고 지속 가능한 대책 마련이 시급하다.