김기현 의원 "대통령실과 민주당, 나도 고발하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 당원과 시민사회단체 회원이 추석 연휴 김기현 의원 지역구인 울산 남구 삼산동 롯데호텔 앞에서 집회를 하고 있다. ⓒ 김형근 관련사진보기

AD

문재인 대통령실이 2018년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 송철호 후보가 울산광역시장에 당선되는 데 개입했다는 사건 (울산시장 선거 개입과 청와대 하명수사 의혹)이 지난 8월 14일 기소된 지 5년 7개월 만에 대법원으로부터 무죄 확정 판결을 받았다.이후 울산에서는 이 사건의 상대편인 국민의힘 김기현 의원을 특검해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 이른바 울산사건이 발생한 배경을 특검에서 조사하자는 요구다.더불어민주당 당원과 시민사회단체 등은 현재 '김기현특검범시민추진단'을 발족해 지역 곳곳에서 1인 시위와 집회 등을 통해 특검을 촉구하고 있다.이런 가운데 김기현 의원이 추석 연휴인 지난 7일 "대통령실과 민주당은 저도 고발하십시오"라는 글을 SNS에 올려 주목된다.김기현 의원의 이같은 주장은 이재명 대통령과 민주당을 비판하면서 역설적으로 시민들에게 알리는 내용이지만 현재 지역에서 벌어지고 있는 자신에 대한 특검 요구와 맞물려 묘한 분위기를 자아내고 있다.김 의원은 "국가정보망이 화재로 마비되는 사상 초유의 국가적 재난이 발생하고, 그에 대한 책임감으로 괴로워하던 공무원이 스스로 극단적 선택까지 한 마당에 재난의 책임자이자 수습 컨트롤 타워인 대통령이 낄낄대며 웃고 떠드는 예능프로그램을 녹화하고, 그 방송을 송출하라고 지시했다고 하니 과연 이게 제 정신인가"라고 주장했다.이어 "게다가 이러한 사실을 지적한 야당 국회의원의 주장에 대통령실 대변인이 버젓이 거짓말하며 부인하다가 결국엔 사실로 드러났다"며 "그렇다면 이제라도 잘못을 솔직히 시인하고, 대변인을 경질하며 국민들 앞에 사과하는 시늉이라도 해야하는 것 아닌가"라고 지적했다.그러면서 "도리어 문제를 지적한 야당 국회의원을 고발하겠다니, 온갖 거짓과 위선으로 세워진 정권이 하는 짓이 가소롭기 짝이 없다"고 주장하면서 "입틀막 전문가인 대통령실은 저도 고발하고 경찰을 시켜 저도 이진숙 전 위원장처럼 체포하라"고 주장했다.김의원은 "추석을 맞아 돌아 본 민심은 폭발 직전의 활화산과도 같았다"며 "수많은 국민들이 저와 같은 생각으로 '이게 나라냐'고 외치고 있다"는 주장도 내놨다.이같은 김기현 의원의 주장에 특검을 요구하고 있는 시민사회단체 등의 반응이 주목된다.