[홍성] 국내 최고의 새우젓 시장이었던 이곳을 아십니까

큰사진보기 ▲홍주성역사관이 추석 연휴를 맞아 지역의 옛 발자취와 향수를 엿볼 수 있는 근현대 사진 전시회 '바다와 강이 만나는 곳, 광천의 기억'을 개최했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴를 맞아 고향을 방문한 시민들과 방문객들이 홍주성역사관을 찾아, 번화했던 옛 광천의 향수를 느꼈다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲방문객들은 전시관 입구에 마련된 옹암포구, 광천역, 옹암리 당산제, 소학교 사진이 들어간 엽서에 관심을 보였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲광천읍은 서해, 천수만으로 흘러가는 광천천과 상지천 사이에 있어 옹암포 등 포구가 발달한 지역이다. 옹암포는 농수산물의 집산과 매매가 활발한 동시에 일직부터 새우젓 장으로 유명해, 조선 후기부터 서해안 일대 고기잡이배들이 새우를 잡아 이곳에 들어오면서 옹암은 국내 최고의 새우젓 시장으로 자리 잡았다. (사진은 일제강점기 당시 옹암항 모습이다.) ⓒ 신영근 관련사진보기

홍주성역사관이 추석 연휴를 맞아 지역의 옛 발자취와 향수를 엿볼 수 있는 근현대 사진 전시회 '바다와 강이 만나는 곳, 광천의 기억'을 개최했다.이번에 전시한 지역은 홍성군 광천읍이다. 홍주성역사관에 따르면 '광천(廣川)' 지명은 지난 1872년 결성현 지도에서 확인됐다.광천은 1914년 일제의 행정구역 개편으로 홍성군 광천면이 되었다가 1941년 광천읍으로 개편되어 현재에 이르고 있다.1923년 충남선 (현 장항선) 개통으로 일찍이 해상교통과 육상교통이 교차하면서 각종 산업의 중심지로 발전하게 됐다.광천읍은 서해, 천수만으로 흘러가는 광천천과 상지천 사이에 있어 옹암포 등 포구가 발달한 지역이다.옹암포는 농수산물의 집산과 매매가 활발한 동시에 일직부터 새우젓 장으로 유명해, 조선 후기부터 서해안 일대 고기잡이배들이 새우를 잡아 이곳에 들어오면서 옹암은 국내 최고의 새우젓 시장으로 자리 잡았다.1970년대 초반 옹암포구에서 집산·가공되는 새우젓은 전국 새우젓 시장의 70%에 달했으며, 이후 옹암포구가 폐쇄된 이후로도 새우젓의 가공과 토굴 보관이 이어져 오면서 광천 하면 토굴 새우젓으로 유명해지게 됐다.이번 전시회는 광천의 지명과 연혁 그리고 지리적 위치와 교통 등을 옛 사진과 함께 해설하고 있다.또한, 이번 기획 전시는 지난해 광천읍에서 진행한 '광천읍 기록물 수집 및 DB 구축'사업을 통해 수집된 사진 자료와 홍주성역사관에서 수집된 광천 관련 자료를 연계해 이뤄졌다.특히, 1960~70년대 가장 번화했던 옹암포구를 중심으로 옛 광천의 광산, 옹암포 당산제를 다뤘다.그러면서 덕명학교를 대표하는 근대 교육을 비롯해 광천 지역 학교와 관련된 사진 47건과 유물 11건 27점을 전시했다.홍주성역사관에 따르면 그동안 기획 전시는 소장 유물과 역사적 사건, 인물을 중심으로 해왔지만, 이번 전시는 기존의 전시 방법을 탈피해 지역의 역사를 바탕으로 한 사진전을 마련했다.이번 전시회는 지난 8월 말부터 시작됐다. 추석 연휴를 맞아 고향을 방문한 시민들과 방문객들이 홍주성역사관을 찾아, 번화했던 옛 광천의 향수를 느꼈다.특히, 방문객들은 전시관 입구에 마련된 옹암포구, 광천역, 옹암리 당산제, 소학교 사진이 들어간 엽서에 관심을 보였다.이외에도 항일투쟁과 천주교 박해 당시 많은 신자가 순교한 홍주읍성에도 추석 연휴를 맞아 방문객들이 찾았다.한편, 홍주성역사관은 사적 231호로 지정된 홍주읍성 내에 있으며, 홍성의 고유한 역사와 문화를 소개하고 전통을 계승하며 과거의 역사를 객관적으로 돌아보기 위해 지난 2011년 5월 개관했다.