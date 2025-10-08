"이게 지속된다면 재앙일 것" 노벨물리학상 수상자의 경고

큰사진보기 ▲노벨물리학상 수상자 존 클라크전기 회로에서 거시적 양자 역학 터널링과 에너지 양자화의 발견에 대한 연구로 노벨물리학상을 수상 ⓒ Niklas Elmehed/노벨상홍보활동 관련사진보기

올해 노벨물리학상을 수상한 존 클라크(John Clarke, 83) UC버클리대 물리학 교수는 트럼프 행정부의 연구 지원금 삭감을 심각한 문제라고 지적했다. 이는 "미국의 과학 연구를 마비시키"고 있고 "이것이 지속된다면 재앙이 될 것"이라고 말하며 트럼프 정권이 끝나더라도 그 영향력은 지속돼, 반년 전 수준으로 돌아가려면 10년이 걸릴 수 있다고 경고했다.이와 같은 세계 석학의 강도 높은 충고는 트럼프 행정부의 연방 연구비 삭감을 겨냥한 것이다. 올해 미국 주요 대학들에 유대인 학생의 권리를 보호하지 않았다는 이유로 이와 같은 조치를 취했다. 이는 이스라엘이 팔레스타인 가자 지구에서 저지르고 있는 전쟁 범죄를 규탄하는 시위가 캠퍼스 내에서 벌어진 것을 '반유대주의'라고 문제 삼은 것이다.그러나 이스라엘에 항의하는 반전 시위는 미국 대학 뿐만 아니라 현재 호주, 이탈리아, 영국, 벨기에 등에서 일어나고 있으며 이를 문제 삼는 국가는 없다. 그러나 트럼프 행정부는 대학 캠퍼스에서 이와 같은 시위를 벌인 학생들을 체포했고 학교가 정치적 시위를 하는 학생들에 대한 제대로 된 대처를 안 했다며 대학에 대한 제재를 가했다.이에 3월 7일 컬럼비아 대학에 대해 4억 달러(약 5520억 원) 규모의 연방 연구비를 삭감한 데 이어 하버드에 22억 달러(약 3조 원) 연구비 동결(단, 후술하겠지만 법원은 지난 9월 3일 트럼프 행정부가 하버드대를 상대로 한 연방 지원금 동결 및 중단 조치를 취소한다고 판결했다), UCLA(캘리포니아 대학교 로스엔젤레스 캠퍼스)에 5억 8천 4백만 달러(약 7000억 원)의 연구비를 동결했다.그러나 정작 유대인 커뮤니티는 트럼프의 생각과 달랐다. 9월 UC버클리와 로체스터대학, Ipsos(다국적 시장 조사 및 컨설팅 회사)의 공동 조사에 따르면 미국 유대인의 응답자 72%가 트럼프는 대학 예산을 삭감하는 데 반유대주의를 이용하고 있다고 답했다. 분명 유대인을 위한 조치라고는 하지만 정작 유대인들은 그렇게 받아들이지 않는 것이다.트럼프 행정부의 진보 성향 대학에 대한 괴롭힘은 여기서 그치지 않았다. 아이비 리그 외에도 노스웨스턴 대학교에 약 7억 9천만 달러(약 1조 1139억 원) 연구비를 동결시킨 것이다. 학교는 큰 타격을 입었다. 재정적 위기에 처한 학교 측은 긴축 재정을 실시 했으나 여전히 큰 어려움을 겪고 있다.9월 4일(현지시각) 마이클 실 총장은 "연방 차원에서 어려운 문제들이 여전히 남아 있음을 인지하고 있습니다. 학문의 자유, 성실성, 독립을 지켜내는 동시에 대학의 연구 사명과 탁월성을 지속적으로 보호하는 것은 매우 중요합니다"라는 말을 남기고 사퇴를 했다.최근 시카고 대학 또한 노스웨스턴 만큼 극단적인 동결은 아니지만 트럼프 행정부의 고등교육 정책 변화로 NIH(국립보건원), NSF(국립과학재단) 연방 과학 기관들의 예산 삭감 조치에 타격을 받아 재정 운영의 부담을 받고 있다. 이로 인해 지난 8월 400명의 시카고 대학 교직원이 일자리를 잃게 됐다. 20개의 박사 학위 프로그램이 신입생을 받지 못하는 실정이다.트럼프 행정부와 대학들 간의 갈등은 대학에 재정적 피해를 입혀 운영 전반에 차질을 빚은 것도 문제지만 예산 감축으로 학생들에게도 상당한 피해를 끼치고 있다. 연구비가 동결되어 학생들의 연구 참여 기회가 축소되고 학생 복지 및 학생 단체 지원 중단된 것. 특히 하버드대의 경우 국제 학생의 비자 발급 제한 조치까지 내려지기도 해 하버드가 신입 유학생을 못 받을 처지에 놓이기도 했었다.이러한 정부 조치에 미국 대학들이 재정적 위기에 처하자 컬럼비아대, 브라운대, 펜실베니아대 등 일부 대학들은 트럼프 행정부의 합의를 받아들였다. 그 결과 대학들은 일부 예산이 복원되었다. 하지만 이 역시 원래 받아야 했던 예산의 절반 정도를 받는 셈에 불과해 여전히 긴축 재정 상태다.이와는 달리 하버드대는 트럼프 행정부와의 거래 대신 법적 대응으로 맞섰다. 그리고 지난 9월 3일 승소했다. 재판을 맡은 연방 지방법원 앨리슨 D. 버로 우스 판사는 트럼프 행정부의 하버드대 연구비 동결은 위헌이라고 판결한 것이다. "법원은 동결 명령과 해지 서한을 수정 헌법 제 1조(표현의 자유)와 행정절차법을 위반한 것으로, 이를 무표화하고 취소한다"고 밝혔다.재판부 판결에 따라 트럼프 행정부는 올 봄 이후 중단했던 지원금을 재개해야 한다. 이에 따라 대학은 지난 9월 19일 미국 국립보건원(NIH)로부터 4천 6백만 달러의 연방 연구 보조금을 지급 받았다. 그리고 모든 연방 기관에 걸쳐 예산 지원이 복원될 것을 기다리고 있다. 그러나 백악관은 하버드가 보조금을 받을 자격이 없다며 항소하겠다는 입장이다.트럼프 행정부가 대놓고 진보 성향 대학을 표적 삼아 이들을 통제하려 들고 재정적으로 위협하는 것은 권력 남용이자 학문의 자유를 훼손시키는 불법적 행태다. 이미 현실화된 AI 시대, 의학과 공학 같은 미래 핵심 분야의 연구와 투자가 절실한 지금, 트럼프 행정부의 흉포한 예산 삭감 정책에 대한 학자들의 경고들을 무시한다면 그야말로 미국의 미래가 재앙이 될 수 있을 것이다.