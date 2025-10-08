물질이든 정신이든 부자는 어떤 습관? ... 궁금하면 이곳으로

큰사진보기 ▲부자의 생활 습관 정리. ⓒ 의령군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲의령 부자축제. ⓒ 의령군청 관련사진보기

물질적이든 정신적이든 부자는 어떤 습관을 가지고 있을까. 9일부터 경남 의령에서 열리는 '의령부자축제(리치리치페스티벌)'에 가보면 알 수 있다. '부자'를 내건 대한민국 유일무이한 축제로, 오는 12일까지 열린다.의령군은 올해로 네 번째 부자축제를 맞아 '부자의 습관'을 제시했다. 지난 해 세 번째 축제 때는 '부자의 법칙'을 내놓아 관람객들의 관심을 끌기도 했다.의령군은 "이번 축제는 단순한 물질적 부를 넘어 신체적, 정서적, 경제적, 사회적 부까지 아우르는 '진짜 부자의 삶'을 체험할 수 있는 자리다"라며 "축제는 의령군민공원과 솥바위 일원에서 열리며, 전국에서 약 30만 명의 관람객이 방문할 것으로 기대되고 있다"라고 밝혔다.의령군은 "이번 축제의 핵심은 '부자의 습관'으로, 관람객들은 일상에서 실천 가능한 생활습관을 직접 체험하며 부자들의 생활방식을 자연스럽게 익힐 수 있다"라며 "축제장은 4개의 체험공간으로 나뉘어, 일상처럼 부자의 삶을 직접 실천해 보는 구조로 운영된다"라고 소개했다.신체적, 정서적, 경제적, 사회적 부자인 사람은 어떤 습관을 지니고 있을까. 절약‧투자, 건강, 긍정적인 사고, 시간관리, 소통(대화), 교육, 경험이 부자들의 공통적인 실천 습관이라는 것이다.절약‧투자를 위해서는 '분 소비 습관 점검하기'가 중요하고, 건강을 위해서는 걷기‧뛰기를 해야 하며, 긍적적 사고를 위해서는 '감사 일기 쓰기'를 해볼만하다는 것이다.또 시간관리를 위해 하루 계획을 세워 실천해야 하고, 소중한 사람과 대화하기도 정서적 부자를 위해 반드시 필요하며, 교육은 무엇보다 '자기 계발'을 위해 해야 하고, 직접 경험을 할 수 없다면 간접경험이라도 쌓기 위해 책을 읽어야 한다는 것이다.부자들의 일상 생활 속 공통점에서 찾아낸 숫자는 '1·3·5·7·10·15·30'이다. 이는 1분 소비 점검(절약), 3분 걷기(건강), 5가지 감사 적기(긍정), 7분 하루 계획(시간 관리), 10분 대화(소통), 15분 자기계발(교육), 30분 독서(경험과 통찰)이다. 부자축제에 가면 이를 실천할 수 있는 방식을 보여준다.의령군은 "참가자들은 단순한 정보 전달을 넘어, 스스로 부자의 습관을 체험하며 일상의 변화를 경험하게 된다"라며 "특히 '건강'을 주제로 한 행사들이 주목받고 있다. 의령의 주요 명소를 잇는 4km 야간 구간을 걸으며 빛의 파노라마를 즐기는 '부자 달빛 산책(나이트 워크)', 의령 특산물로 만든 건강 요리를 선보이는 '부자 먹을거리 구역(리치 쉐프존)'은 높은 관심을 끌 것으로 보인다"라고 밝혔다.또 삼성 창업주 이병철 회장의 생가, 부자의 상징인 솥바위, 독립운동가 백산 안희제 선생의 유산 등을 주제로 한 공간도 있다.올해 새롭게 선보이는 '부자 뱃놀이'에서는 수상자전거를 타고 솥바위를 가까이서 체험할 수 있다. '부자 뱃길 여행'은 계속 운영된다.의령군은 "가족 단위 관람객을 위한 부자 운동회, 어린이를 위한 '부자 직업체험전', 신나는 '부자 춤추기' 등 남녀노소 모두 즐길 수 있는 행사가 다채롭게 마련됐다"라며 "도 축제 기간 중 의령군 내 상점에서 구매한 영수증을 제시하면 '부자 복권'이 제공되며, 추첨을 통해 다양한 경품이 증정된다"라고 전했다.오태완 의령군수는 "이번 축제가 단순한 볼거리를 넘어, 부자의 습관을 체험하고 자신의 삶을 돌아보는 뜻깊은 계기가 되길 기대한다"며 "의령에서 건강과 행복, 사랑이 어우러진 좋은 기운을 느껴보시길 바란다"고 말했다.의령군 정곡면 남강에 있는 솥바위(정암)는 3개의 발이 달린 솥 모양을 하고 있으며, 이 바위는 재물의 기운이 넘치고 20리(약 8km) 안에 큰 부자가 나온다고 전해지며, 이병철 삼성그룹 창업주와 구인회 엘지그룹 창업주, 조홍제 효성그룹 창업주가 모두 솥바위 근처에서 태어났으며, 의령군은 이를 소재로 '부자축제'를 열고 있다.