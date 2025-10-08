태안해경, 중국인 8명 밀입국 혐의확인

큰사진보기 ▲지난 6일 새벽, 밀입국을 시도한 중국인들이 태안해경 등 합동작전으로 검거되고 있다. ⓒ 태안해경 관련사진보기

태안해양경찰서(서장 김진영)는 지난 6일 오전 1시43분께 충남 태안군 근흥면 가의도 북서쪽 40km 해상에서 검거된 소형보트(콤비보트, 야마하 115마력, 중국 산둥성 위해시 출항, 중국인 남성 8명)에 대해 조사한 결과 출입국관리법 위반에 따른 밀입국 혐의를 확인했다고 8일 밝혔다.조사 결과 이들은 지난 5일 10시께 중국 산둥성 위해시에서 소형보트에 중국인(남성) 8명을 태우고 출항해 위해시에서 제일 가까운 태안반도로 밀입국을 시도한 것으로 확인됐다. 대공혐의점은 없는 것으로 확인됐다.중국인 40대 남성 A씨, B씨, C씨(3명)는 밀입국 보트를 구입하여 밀입국하기로 공모한 후 순차적으로 다른 중국인 남성 5명(40대 3명, 50대 1명, 60대 1명)을 모집한 뒤 충남 태안군 해안을 통해 밀입국하기로 공모했다.이들 중국인들 가운데 일부는 과거 불법체류자로 적발돼 강제출국 등의 이력이 있으며, 국내에 불법 취업하기 위해 밀입국을 시도했다.태안해경은 출입국관리법에 따라 이들 밀입국자 8명에 대해 구속영장을 신청 예정할 예정인 가운데 소형 보트가 도주 과정에서 정선 명령에 불응하고, 선내 물품(기름통 등)을 해상에 투척한 경위와 중국인 1명이 한때 해상에 빠진 경위에 대해서는 추가 조사중이라고 밝혔다.소형보트 내부에는 낚시대(4개), 30리터 기름통 6개, 부식, 생수 등이 발견됐는데 이는 지난 2020년의 집단 밀입국처럼 레저보트를 이용한 낚시객으로 위장한 것으로 보인다.앞서 태안해경은 지난 5일 밤 11시38분께 육군 레이더기지로부터 미확인 선박이 충남 태안군 근흥면 가의도 인근 해상에 접근하고 있다는 신고를 접수받고 경비함정 1척, 항공기 1대, 육군 경비정 2척을 급파하여 밀입국 소형보트(중국인 8명)를 군경 합동으로 약 2시간 추적 끝에 검거했다.밀입국에 사용된 소형보트는 연안구조정에 예인되어 태안 신진항으로 이동, 보관중이다.태안해양경찰서 김진영 서장은 "이번 검거는 해상 밀입국 차단을 위해 군경이 합동으로 긴밀히 공조한 결과"라며 "앞으로도 철저한 해상 경계와 신속한 대응으로 국민의 안전과 해양질서를 지키겠다"고 밝혔다.