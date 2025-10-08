"산모와 아기 위한 '안심 공간' 논산에 들어섰다"

큰사진보기 ▲8일 오전 본격 운영을 앞둔 충남논산공공산후조리원 전경. 오는 11월부터 지역 산모들을 위한 전문적인 산후조리 서비스를 제공한다. 충남 논산시 지산동 781번지(논산문화원 앞)에 위치해 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲'별빛'이라는 애칭이 붙은 충남논산공공산후조리원 간판. 오는 11월 본격 운영을 앞두고 지역 산모와 아기를 위한 안심 공간으로 자리 잡을 예정이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산에 지역 최초의 공공산후조리원이 문을 연다.그동안 인근 대도시나 타 지역으로 이동해야 했던 산모들의 불편을 덜고, 합리적인 비용에 전문 의료 서비스와 첨단 시설을 갖춘 산후 관리 공간이 마련된 것이다.오는 11월 분만 예정 산모를 대상으로 한 예약은 10월 10일 오후 2시부터 선착순으로 접수한다.충남논산공공산후조리원별빛은 백제병원과 협약을 맺어 소아과 전문의가 주 2회 신생아 회진을 진행한다.응급상황 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 응급실 연계 시스템을 갖추고 있으며, 감염 전문 간호사가 상주해 산모와 신생아 안전 관리에 만전을 기한다. 신생아실은 격리실과 음압 설비를 갖춰 교차 감염을 차단하고, 신생아 1인 거치대를 개별 운영한다.전 객실은 1인실 모자동실로 꾸며졌으며, AI 에어샤워와 항온항습 헤파필터, 베베캠 영상 서비스가 도입돼 위생 관리와 가족 편의를 높였다.산모에게는 마사지 및 피부 관리 서비스가 1회 무료 제공되며, 객실 내에는 전동 수유 의자와 모션베드가 설치됐다. 족욕기, 골반 교정기, 아쿠아라인 등 시설도 함께 운영된다.식단은 논산 지역 농산물을 활용한 1일 3식 3간식으로 제공된다. 다문화 산모를 위한 맞춤형 식단도 마련됐으며, 모유수유 클리닉에서는 전문가가 일대일 지도를 통해 산모의 수유를 돕는다.이용 요금은 1주 91만 원, 2주 182만 원이며, 2주 초과 시 주당 91만 원이 추가된다. 기초생활수급자·차상위계층·장애인 산모·다문화가정 산모 등은 최대 50%까지 감면 혜택을 받을 수 있으며, 둘째 이상 자녀 출산 산모는 40%, 군인 가족은 30%의 감면율이 적용된다.조리원 입실은 평일 낮 12시부터 14시까지이며, 퇴실은 오전 10시 이전이다. 모든 신생아는 로타바이러스·노로바이러스·RSV 검사를 받아야 하며, 산모는 코로나19 검사가 필수다.예약 및 문의 임시번호 (010-6736-8112, 평일 08:30~17:30)를 통해 가능하며, 자세한 사항은 충남논산공공산후조리원별빛 공식 홈페이지 (http://cnnsmom.or.kr/) 확인할 수 있다.지역 주민들은 공공산후조리원의 개원으로 원거리 조리원 이용 불편이 해소될 것으로 기대하고 있다. 한 시민은 "예전에는 조리원을 이용하려면 멀리 나가야 했지만, 이제 지역에서 체계적인 돌봄을 받을 수 있어 큰 도움이 된다"고 말했다.충남논산공공산후조리원별빛은 논산 산모뿐 아니라 충남 전역 산모들도 이용할 수 있다. 논산시 관계자는 "합리적인 비용과 안전한 환경을 갖춘 공공산후조리원이 지역 산모와 신생아의 건강을 지키는 거점이 될 것"이라고 밝혔다.