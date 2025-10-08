579돌 한글날 기념식, 이재명 대통령이 꼭 참석해야 하는 까닭

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲579돌 한글날 기념 인공지능 영화전 포스터 ⓒ 세종국어문화원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 급한 마음에 공식 절차를 밟지 않고 10월 7일 대통령님 페이스북 개인 메신저로도 보내드린 점 양해 바랍니다.

존경하는 이재명 대통령님께,오는 10월 9일은 우리 한글이 세상에 반포된 지 579돌이 되는 날입니다. 한글학자로서 평생을 우리 글과 말을 연구하고 지켜온 사람으로서, 그리고 한글을 사랑하는 한 사람의 국민으로서 대통령님께 이 글을 올립니다.대통령님, 잘 아시다시피 한글날은 단순한 기념일이 아닙니다. 이는 세계 유일무이하게 문자 창제의 목적과 원리, 사용법까지 기록으로 남긴 인류 문자사의 기적이자, 백성을 사랑한 세종대왕의 애민정신이 살아 숨 쉬는 날입니다. 신분과 계층을 뛰어넘어 모든 이가 지식과 정보에 접근할 수 있게 하겠다는 보편적 가치가 담긴 날입니다. 그것이 바로 한국 문화의 자존심이자, 대한민국이 세계에 자랑하는 문화유산의 핵심입니다.그런데 대통령님, 놀랍게도 한글날이 국경일로 재지정된 2013년 이후 지금까지, 단 한 분의 대통령도 한글날 국경일 경축식에 참석하지 않으셨습니다. 노무현 대통령님께서 2006년에 참석하신 것을 제외하면, 역대 어느 대통령도 이 뜻깊은 자리를 빛내주지 않으셨습니다. 3.1절, 광복절, 개천절에는 대통령께서 참석하시면서, 유독 한글날만은 외면해 왔습니다.대통령님께서는 취임사에서 "문화강국 대한민국"을 천명하셨습니다. K-팝, K-드라마, K-영화가 세계를 휩쓸고 있는 이 시대에, 그 모든 한류 문화의 뿌리가 무엇입니까? 바로 한글입니다. 방탄소년단이 한국어로 노래하며 세계를 감동시킬 수 있었던 것도, 봉준호 감독이 오스카를 거머쥘 수 있었던 것도, 모두 한글이 있었기에 가능했습니다.문화강국을 내세우시면서 정작 그 문화의 뿌리이자 줄기인 한글날에 대통령께서 함께하시지 않으신다면 이는 무척 아쉬운 부분입니다. 이것은 세계를 향해 우리 문화를 자랑하면서, 정작 우리 안에서는 그 가치를 제대로 인정하지 않는 모순이라 사려됩니다.대통령님, 한글날 경축식에 대통령께서 참석하신다는 것은 단순히 한 행사에 나가시는 것이 아닙니다. 이는 대한민국이 문화를 어떻게 바라보는지, 우리의 정체성을 얼마나 소중히 여기는지를 보여주는 상징적 행위입니다. 이는 전 국민에게, 특히 우리 아이들에게 "한글은 자랑스러운 우리의 유산이며, 대한민국의 자부심"이라는 메시지를 보내는 일입니다.존경하는 대통령님!저는 35년간 한글을 연구하고 지키는 일에 제 인생을 바쳤습니다. 훈민정음 해례본 원본을 직접 보고 해설했으며, 그 안에 담긴 세종의 혁명적 사상과 우리 선조들의 지혜를 깨달았습니다. 저는 1977년 철도고 1학년 때부터 한글운동에 나선 이래 한글과 우리말 관련 저서 123권(공저 71권), 논문 147편을 쓰고 박사학위를 세 개나 받으며 한글의 가치를 알리기 위해 노력했습니다. 하지만 학자 한 사람의 목소리로는 한계가 있습니다.이제 대통령님께서 나서주셔야 합니다.대통령님께서 579돌 한글날 국경일 경축식에 참석하시어, 한글의 가치를 온 국민과 함께 기리고, 세계를 향해 우리 문화의 자존심을 드높여 주시기를 간곡히 요청드립니다. 문화강국을 천명하신 이재명 대통령께서 한글날에 나오시면 한글을 알고 배우는 전 세계인들이 열광할 것입니다.대통령님, 579돌 한글날에 함께해 주십시오. 그것이 문화강국 대한민국의 첫걸음이 될 것입니다. 그것이 세종대왕께서 백성을 향해 가지셨던 그 마음을, 21세기 대한민국에서 이어가는 길이 될 것입니다.김민석 국무총리님은 대한민국 최고의 국제행사가 될 에이펙 관련 공개 회의에서 한글과 신라의 미소를 대표 상징으로 내세우겠다고 천명한 바 있습니다. 국무총리님도 함께 오시면 좋겠습니다.한글을 사랑하는 한 사람의 국민이자 학자로서, 대통령님께 깊은 존경과 함께 이 간절한 호소를 올립니다.고맙습니다.2025년 10월 7일김슬옹 올림