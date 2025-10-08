추석 명절, 화려한 꽃들이 활짝 핀 천 년의 숲에 가볼까

큰사진보기 ▲함양 상림공원 숲 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 요천교 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲(위) 백두대간 줄기의 남고산 정상을 구름이 덮었다. 오른쪽 안부가 운봉고원에 이르는 여원재이다. (아래) 요쳔교 옆 계산(닭뫼)마을 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲(좌) 남원 이백면에서 올라온 가파른 여원재 정상 (우) 여원재 고개 정상에서 이어지는 운봉고원 평지 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲운봉고원 서림공원 숲 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲운봉고원 서림공원 어귀의 돌 벅수(마을 수호신) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양 상림공원, 추석 절기의 숲과 꽃 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양 화림동 계곡 농월정 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 7일 추석 이튿날 아침에 경남 함양의 상림공원으로 가족 여행을 떠났다. 고속도로를 경유하면 목적지에 도착하는 시간을 단축할 수 있었지만, 국도를 선택하여 마을, 산과 하천의 향토 지리(地理)를 확인하며 천천히 함양으로 이동하였다.오래된 도로에는 수천 년의 역사와 문화 정보가 축적되어 있다. 자동차로 이동하는 내내 호기심 풍부한 시간과 공간을 넘나드는 여행의 여정이 되었다. 지나가는 마을과 도로 밖의 풍경을 소재로 역사와 문화의 이야기를 펼쳤다.섬진강 상류인 남원 요천의 요천교(닭뫼다리)를 건넜다. 남원 이백면 계산 마을 앞은 24번 국도가 백두대간 여원재를 넘어서 운봉으로 향한다. 이 마을 뒤에는 광주 대구 고속도로가 백두대간을 사치재 터널로 넘으며 인월로 달리고 있다. 이 마을 앞 요천을 건너오는 닭뫼다리는 당매다리라고 부른다.이 마을은 닭이 알을 품은 풍수상 형국이어서 계산(鷄山, 닭뫼)이라고 했다. 닭이 있으면 지네가 노리기 마련이다. 이 마을 왼쪽을 지네 형국의 오공산(蜈蚣山) 산줄기가 길게 감싸고 있다.쪽들, 동학 농민군의 전적지를 지났다. 계산마을에서 24번 국도를 타고 여원치 방향으로 조금 가면 왼쪽에 남평(藍坪)마을과 산남마을이 나란히 이웃한다. 이 마을 주위 들녘은 쪽(람藍) 풀이 무성하여 쪽들(남평, 藍坪)이라 하였다. 남평마을 동쪽에 고속도로가 지나간다.고속도로 옆 들녘에 동학농민군이 1894년 11월 13일 밤에 야영하면서 군기를 세웠던 커다란 깃대바위가 있다. 다음날 방아치 고개에서 동학 농민군과 운봉의 민보군이 전투를 벌였다. 이곳 전투에서 동학 농민군이 패배하고 남원성으로 물러났다.백두대간 고남산에 천제단이 있다. 고남산은 고려 말(1380년) 이성계 장군이 황산대첩을 준비한 역사적 장소이다. 이성계 장군은 고남산 서쪽 기슭 창덕암의 약수를 떠올려서 하늘에 제사를 지냈다. 이 산에서 전쟁터가 될 운봉고원을 내려다보며 왜구를 물리칠 작전을 세웠다.강성했던 원나라가 쇠퇴하기 시작하면서, 동북아시아의 국제 질서가 어지러워졌다. 남쪽에서 백련교를 중심으로 한족의 무장봉기가 일어났고, 그 세력으로 명나라가 들어섰다. 이성계 장군은 동북아시아의 새로운 질서 속에서 고려의 앞날을 전망했을 것이다.백두대간 여원재를 오르면 운봉고원 너른 평원이다. 여원재(女院峙, 477m)는 오랜 옛길이다. 이 고개는 조선 시대에 전라도 남원 응력역에서 운봉고원을 지나고 인월역을 거쳐 경상도 함양으로 가는 중요한 길목이었다. 여원재 옛길은 1597년 4월에 이순신 장군이 한 걸음씩 걸었던 백의종군로 산길이었다.이 여원재 산길에는 명나라 장수 유정이 지나갔음을 바위에 새겨놓은 글씨가 남아 있다. 유정은 이순신 장군을 지원하기도 했지만, 왜구와 전투에 소극적이거나 조명 연합 작전에 어깃장을 놓기도 하였다. 이순신 장군에게 고난의 행군이었던 백의종군로 여원재 길목이다. 명승지 유람하듯 한 유정과차(劉綎過此, 1593년)와 유정부과(劉綎復過, 1594년)의 암각서 두 편은 씁쓸하다.걸어서 넘던 여원재 옛 고갯길은 거의 잊혔다. 아스팔트 포장된 24번 국도가 여원재를 힘차게 오른다. 여원재는 백두대간의 고개이다. 남원 이백면에서 여원재 올라오는 고개는 아흔아홉 구비라는 다소 과장된 표현이 전해올 정도로 험한 고갯길이었다. 남원 시내(100m)보다 400m 높은 지형이다. 여원재 정상에 올라서면, 고갯마루와 운봉읍이 거의 수평처럼 보이는 운봉고원(450~550m)의 평원이 다가온다.운봉고원 돌 벅수의 고장을 지났다. 여원재 서쪽 낮은 지형의 남원은 섬진강 수계이다. 운봉고원의 중앙은 람천이 흐르는데 낙동강의 상류이다. 이곳의 하천은 지리산 뱀사골 내려온 물과 합치어 등구마천으로 흐르고, 함양에서 남덕유산에서 내려오는 남대천과 만난다. 계속 흘러서 산청을 지나 진양호에 머물다가 진주 시내를 관통하여 멀리 함안군 합강정 부근에서 낙동강 본류를 만난다.운봉고원은 돌 벅수의 고장이다. 인월면 유곡리, 운봉읍 권포리, 서천리(서림공원)와 권포리 등 10km 이내 지역에 돌벅수 10기가 모여 있다. 장승은 조선 시대 관로인 역참로에 설치한 이정표의 역할을 주로 했다. 벅수는 개인의 소원 성취, 천재지변과 외세 침략에서 마을 공동체의 안녕을 기원하는 신앙의 대상이었다. 일제강점기에 일제는 한국인의 마을 공동체 문화와 의식을 단절하기 위해 벅수를 장승으로 탈바꿈시켰다.황산과 덕두산 사이 람천 협곡의 피바위 황산대첩 전적기를 보며 지나갔다. 황산 아래에 국악의 성지와 황산대첩비가 있다. 운봉고원의 분지 중앙의 황산과 덕두산 사이를 흐르는 람천은 협애(狹隘)이다. 1380년 9월, 이곳으로 고려 군대가 왜구의 부대를 몰아넣었다.이성계 장군의 주력부대인 가별초는 대라(大螺)를 불며 전투에 참여하였다. 이 대라 소리는 아군에게는 든든한 승리의 희망이었다. 초원 지대 유목민족은 매사냥과 몰이사냥에 능숙했다. 몰이사냥은 전쟁에서 효과적인 전술로 차용되었다. 동북면의 가별초는 유목민 출신 이민족 병사들이 주축이었다. 고려군이 맡은 역할을 수행하여 왜구를 황산 지역으로 몰아붙이고 이성계 장군과 가별초 부대가 활약하여 왜구를 섬멸하였다.팔량치 흥부 마을을 차창으로 보면서 지나갔다. 팔량치는 경남 함양군 함양읍에서 전북 남원시 인월면으로 올라오는 고개이다. 함양은 신라 때 하늘 고개라는 의미의 천령군은 참으로 아름다운 지명이었다. 운봉고원의 운봉현은 천령군의 속현이었는데, 고려시대 왕건에 의해 남원에 편입되었다.연비산(鳶飛山, 843m) 아래에 있는 팔량치 고갯마루 산기슭에 흥부의 출생지(出生地)로 알려진 인월면 성산 흥부마을이 있다. 아영면 성리마을에는 흥부의 발복지(發福地)가 있다. 판소리 흥부가의 터전이다. 팔량치 고개는 조선 시대 역로인 오수도와 사근도의 경계이기도 했다. 조선시대에는 사람과 물자를 통제하는 팔량관이 설치되었다.함양 상림공원에 도착하였다. 상림은 함양읍 서쪽을 흐르고 있는 위천의 냇가에 자리 잡은 호안림이다. 고운 최치원(857~908)이 함양태수로 있을 때 조성한 숲이라고 전한다. 추석 한가위 계절에 생동감 있는 다채로운 색채의 꽃들이 풍성하였다. 안개비에 젖은 천년의 상림공원 숲은 자욱한 안개에 신비스럽기도 하였다.함양 상림공원을 찾아가는 길로 선택한 느린 길을 따라간 여행 여정은 이야기가 많았고 뿌듯하였다. 여행의 목적지까지 이동하는 과정인 여정도 충실한 여행임을 확인하였다. 함양 상림공원을 산책하고, 화림동 계곡의 농월정을 찾아갈 예정이었다.