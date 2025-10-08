유럽연합도 철강 관세 50%로 인상.... 한국산 철강 직격탄

큰사진보기 ▲EU 깃발 ⓒ EPA = 연합뉴스 자료사진 관련사진보기

미국에 이어 유럽연합(EU)도 철강 수입 관세를 대폭 높이겠다고 선언했다.EU 행정부 격인 집행위원회는 7일(현지시각) 유럽 철강 산업을 보호하기 위해 모든 수입산 철강 제품에 대한 연간 무관세 할당량을 최대 1천830만t(톤)으로 제한하는 규정안을 발표했다.이는 전 세계적인 철강 공급 과잉이 본격화되기 전인 2013년의 철강 수입량을 기준으로 산출한 규모이며, 지난해 무관세 할당량으로 수입한 3천53만t 대비 약 47％ 줄어든 것이다.할당량을 초과한 물량에 부과하는 관세율도 기존 25％에서 50％로 인상하기로 했다. 새 규정안이 발효되려면 EU 27개 회원국을 대표하는 이사회와 유럽의회 등에서 입법 절차를 거쳐야 한다.EU 철강 산업은 공급 과잉과 수입산 철강 공세로 심각한 압박을 받아 왔다. EU는 철강 산업을 통해 약 30만 명의 직접 고용을 창출하고 있으며, 20개가 넘는 EU 회원국이 철강 생산 시설을 보유하고 있다.우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장 "전 세계적인 과잉 생산이 우리 철강 산업에 피해를 주고 있다"라며 "우리는 당장 행동에 나서야 한다"라고 밝혔다.또한 "활기차고 회복력 있는 철강 산업 없이는 유럽의 미래를 그리는 것이 불가능하다"라며 "이 제안은 공정한 경쟁을 기반으로 하며, 우리 철강 산업의 경쟁력을 회복하기 위한 첫걸음"이라고 강조했다.새 규정안은 유럽경제지역(EEA) 국가인 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인을 제외한 모든 제3국에 적용하도록 되어 있다.EU와 자유무역협정(FTA)을 맺고 있던 한국도 직격탄을 맞게 됐다. EU는 한국산 철강의 최대 수출시장이다.집행위는 "현실적으로 FTA 체결국을 관세 적용 대상에서 제외하는 것은 불가능하다"라며 "FTA 체결국들이 EU 철강 수입의 3분의 2를 차지하며, 이들 중 일부는 글로벌 공급 과잉에 기여하고 있기 때문"이라고 밝혔다.모든 철강 품목에 50％ 관세를 부과하는 미국과 달리 EU는 할당량을 두고 있지만, 수입쿼터가 대폭 줄게 되면 그만큼 한국 철강 업체들의 부담이 커질 수밖에 없다.미국 일간 <뉴욕타임스>는 "이번 조치는 EU의 무역 파트너들에게 엄청난 비용을 부과하게 될 것"이라며 "도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 인상이 전 세계에 어떤 영향을 미치고 있는지를 보여준다"라고 지적했다.ING 리서치의 글로벌 거시경제 책임자 카르스텐 브르제스키는 "자유무역에서 벗어나 보호무역으로의 전환이 분명하다"라며 "EU는 오랫동안 자유무역을 강력히 지지해 왔지만, 이제는 반대로 행동하며 핵심 산업을 보호하려 하고 있다"라고 말했다.그러면서 "미국이 이러한 변화를 가져오는 데 중요한 역할을 했다"라며 "EU의 관세 인상은 트럼프 행정부의 무역 정책에 대한 간접적인 반응으로 볼 수 있다"라고 분석했다.