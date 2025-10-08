연휴 마지막, 바우덕이축제로 신명나게

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲바우덕이축제바우덕이 축제가 안성 맞춤랜드에서 오는 9일부터 12일까지 있을 예정이다. ⓒ 이지은 관련사진보기

길었던 연휴가 마지막을 향해 가고 있다. 나는 아빠의 고향 경기도 안성에 왔다. 이곳에 와서 아빠의 흔적을 찾아보고 돌아가는 길에 언니가 안성맞춤랜드에 들러서 보고 가자고 했다. 아빠가 계실 때는 벌초는 우리 몫도 아니었고, 늘 도시로 도시로만 다니다가 해마다 오고 있는 경기도 안성. 이렇게 오다보니 안성에 남사당 공연장이 있다는 사실을 알게 되었다.바우덕이. 얼핏 많이 들어는 보았다. 처음에는 사실 궁금하지 않았다. 남사당도, 전통의 일부겠구나 하고 지나쳤다. 그런데 얼떨결에 오게된 안성맞춤랜드에서 바우덕이축제가 열린다는 사실을 알게되었다. '바우덕이가 뭐길래 축제까지 하나...?' 게다가 내부를 산책하다보니 생각보다 넓고 깨끗해서 놀라웠다. 주로 카페를 찾거나 한적한 곳을 찾고 싶을 때 양평을 주로 가곤 했는데 안성에 이런 곳이 있었다니. 매번 알려진 맛집, 카페, 사람들의 리뷰와 방송 등의 한정된 정보에 의존해서 다닌 탓이로구나 싶었다.축제에 대한 정보를 더 얻고자 공식홈페이지에 들어가고 바우덕이의 역사, 남사당의 역사를 보고 갑자기 울컥하는 마음이 들었다. 바우덕이는 여자였다. 바우덕이는 우리나라의 현대적 대중문화의 효시로 표현되고 있었다. 가만히 눈을 감고 생각을 해보면, 과거에 흥이 넘쳤던 우리 민족을 하나로 합칠 수 있는 것이 무엇일까를 생각해보면 노래이고, 이 때에도 지금의 아이돌이나 유명 가수들처럼 중심이 되는 인물이 필요했을 것이다.바우덕이는 여성으로서 안성 남사당패의 중심이 되는 인물로, 그 흥과 그녀가 불러오는 파장이 얼마나 컸으면 경복궁 중건사업에 동원되고 바우덕이의 공로에 대한 보답으로 흥선 대원군은 안성 남사당 패에 당상관 정삼품의 벼슬을 내려주었다고 한다. 지금도 나라에서 대중문화에 대한 공로를 인정하기 위해 받는 훈장이나 상은 쉽지 않은 것인데, 당시로써는 상상하기 힘든일이었다고 한다. 유랑 천민집단이 당상관의 고관벼슬을 받은 것도 그러려니와 일개 놀이패에 벼슬을 내린 적이 없었기 때문이었다.바우덕이는 1848년에 가난한 소작농의 딸로 태어나 1870년 폐병으로 남사당 단원의 간호를 받다가 사망했다고 적혀있다. 그녀의 나이 22살, 짧은 생애에도 이런 영향력을 만들어 냈다는 것이 실로 대단하다.남사당은 조선 후기에 지배계층에 억눌려 살던 백성들의 불만사항을 해학과 비판이 넘치는 공연을 통해 사회 변화를 이끌고, 사회개혁을 하다가 쫓기는 신세가 된 사람들과 어려움을 함께 하며 전국의 장터를 떠돌며 사회 부조리를 알리고 일깨우는 혁명 활동을 수행하였다고 한다.나는 올해 <케이팝 데몬 헌터스>를 보며 그 안에 숨겨진 한국인의 특징과 한국적인 장소와 문화를 잘 녹여낸 작품을 보며, 또 그 스토리에 매력을 느끼는 외국인들을 보며 우리나라 대중문화가 가진 힘과 잠재력에 큰 감동을 받았다.작년에 <정년이> 라는 드라마를 보고 국극에 대해서 알게 된 것도 감사하고 즐거웠지만 그 작품을 선택한 배우 김태리 님의 수상소감에 큰 감동을 받았다. "하나 큰 소망이 있다면 이 불씨가 잘 지펴지고 활활 타올라서 여성 국극이 우리 문화 예술에 온전히 자리매김하고 지켜지며 잘 이어질 수 있기를 바랍니다".우리나라의 현대 문화예술을 논하기 전에 조선시대 그 대중문화의 중심에 있었던 남사당, 그 발상지 경기도 안성이 우리 아빠의 고향이었구나.바우덕이 축제는 2001년도부터 시작되어 2006년부터 유네스코 공식자문협력기구의 CIOFF®의 공식축제로 지정, 우리나라 전통을 소재로 한 가장 한국적이면서도 세계적인 축제로 자리잡고 있다고 한다. 2025년 10월 9일 저녁 7시부터 이어지는 오프닝의 축하공연은 송가인씨가 빛내주고, 세레머니는 안성 바우덕이 풍물단에서 한다.다양하게 준비된 먹거리와 구경거리, 폐막식에서 있을 드론쇼까지. 나오면서 부스를 보니 유모차, 휠체어 대여도 가능한 듯 하다. 이런 행사를 내가 왜 몰랐을까 싶다. 많은 분들이 바우덕이를 축제를 통해 우리나라 대중문화의 뿌리를 더 알아가면 좋겠다. 깊어가는 가을, 이 곳 안성에서 연휴의 마지막을 더욱 풍성하고 신명나게 보내셨으면 좋겠다.