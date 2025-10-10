더 가지려다, 덜 행복해진 우리에게

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 알에이치코리아 ⓒ 알에치코리아 관련사진보기

강조해서 말하고 싶다. 지금 자신에게 맞는 삶의 방식을 스스로 생각하고 실행 할 수 있으면 돈을 낭비하거나 돈 때문에 어려움을 겪는 상황이 줄어든다. 돈에 휘둘리지 않는 다면 그만큼 고민이 줄어든다.(115쪽)

자신의 만족이 세간의 기준과는 다른 곳에 있다는 사실을 알고 있는 사람은 주위의 영향에 흔들리지 않으므로 생활의 만족도가 오른다. 무엇이 어떻든 마음에 편한 쪽을 의식주의 기본으로 하면 생활 전체 비용이 자연스럽게 낮아진다. 나는 이를 확실히 실감하고 있다.(162쪽)

아무리 열심히 절약해도 힘든 것은 행운을 맛볼 순 있어도 행복이 부족하기 때문이 아닐까? 그렇게 생각하면 내가 무엇에 행복을 느끼고, 평소 어떤 것에 초점을 맞추면 좋을지 의식하기 쉬워져서 자기만의 행복을 금방 찾을 수 있다.

불필요한 소비도 줄어들고, 저소비 생활도 더 충실해진다. 오늘 행복했던 일을 자주 떠올리다 보면 나만의 행복관이 만들어질 것이라고 믿는다.(222쪽 하단부터 223쪽)

한마디로 밀어서 안 되면 당겨보는 작전이다. 물욕을 한 번에 내려놓을 순 없겠지만 시간을 두고 점점 멀어지는 것은 가능하다. 구매가 덧셈이라며 포기는 뺄셈이다. 두 가지 계산을 모두 잘해야 저소비 생활이 순조로워진다.(248쪽)

"내 삶에 만족하면 돈 쓸 일이 줄어든다"는 이 한 문장은 이 책이 던지는 핵심 화두를 단숨에 드러낸다. <저소비 생활>(2025)은 단순히 소비를 줄이는 테크닉 열전이 아니라, 소비 중심의 삶이 무심결에 잠식해 온 우리의 감각을 되찾고, '있는 그대로의 나'로 다시 선다는 제안이다.경제·사회적 배경으로 볼 때, 물가 상승, 정체된 임금, 'N포 세대'의 삶 등 한국 사회가 겪는 경제적 압박은 우리의 소비 태도를 근본적으로 흔든다. 소비는 곧 삶의 기준이나 정체성으로 자리 잡지만, 그 이면엔 불안과 자격 없는 느낌이 도사린다. 이 책이 던지는 메시지는 이 시공간과 분리될 수 없다. '안티 플렉스', '요노(You Only Need One)' 같은 소비 트렌드는 단순한 유행어가 아니라, 이 시기의 절박한 반작용이다. <저소비 생활>은 이 흐름을 단순히 수용하는 것이 아니라 꼼꼼히 분석하고 채색해 준다.감각의 마비와 소비의 자동화에 우리가 무의식적으로 지갑을 여는 순간은 많다. 광고, SNS, 타인의 과시 모두가 "이걸 사야 한다"는 메시지를 던진다. 저자는 그 자동 반응을 멈추고, 소비 직전 "내가 지금 진짜 원하는가?"라는 질문을 던져야 한다고 강조한다. 이 조용한 개입이야말로 이 책이 지금 여기서 소화될 수 있는 시의성이다.구체적 전략과 구조 정비 이론만 던지는 책이 아니다. 가제노타미는 생활비 구조를 정비하는 여러 방법을 제시한다. 예컨대, '생활비 선점 방식' — 먼저 내가 살 수 있는 생활비 한도를 정하고, 나머지를 저축으로 돌리는 방식 → 지출의 주도권을 역전시키는 제도적 설계다. 또 "월초는 검소하게, 월말은 사치스럽게"라는 전략은 시간 축 안에서 자율성을 부여한다는 점에서 인상적이다.의식주 관점에서의 재정비 2장에서는 옷·주거·식생활 쪽으로 소비 설계를 제안한다. "새것 대신 중고", "바로 사지 않는 연습", "쓰는 기준 단순화하기" 등은 미니멀리즘적 요소와 연계되면서도 지나치게 극단적이지 않다. 특히 "줄이는 것이 아니라 늘리지 않는 것"이라는 문장은 소비 축소가 단순한 손질이 아니라 방향 전환임을 강조한다.소비는 외적 현상이지만, 충동은 내면의 불안과 관계된다. 저자는 자신감, 자기 신뢰, 멈춤의 연습을 강조하며 "이미 가진 것에 눈 돌리기"를 반복적 실천 과제로 제시한다. 특히, '멈출 줄 아는 연습', '포기의 정리'는 소비뿐 아니라 심리적 여유를 만드는 핵심 테마다.관계와 시간의 소비를 직면하기 교제비, 외식비, 선물비 등은 돈만 쓰는 게 아니다. 관계와 시간, 정체성까지 지불하는 것이다. 저자는 소비를 건강하게 설계함으로써 관계도 재검토하라고 말한다. 예컨대 "교제비 재점검 → 인간관계 재점검"이라는 사고 전환 등이 그것이다. 이 점은 단순히 지갑을 다스리는 수준을 넘어, 삶의 우선순위를 관통한다는 의미가 있다.작은 실천이 가져오는 누적 효과 한 달 70만 원이라는 수치는 과장이 아니다. 저자는 실제 자신의 생활을 그 수치 안에서 조율해 왔고, 그 경험을 진솔하게 기록했다. 이 작고 구체적인 실험이 주는 임팩트는 크다. "이게 가능해?"라는 회의가 시작이 되고, 책의 실천 지침을 따라 소리 없는 변화를 만드는 독자들이 여럿 존재할 것 같다.현실적 제약과 조건의 다양성 저자의 배경이 한국 독자 전부에게 동일하게 적용되진 않겠다. 예컨대 자녀가 있는 가정, 의료비·교육비 부담이 있는 가정은 실천 여건이 다를 수 있다. 또한, 월 70만 원이라는 기준이 '극단적'이라고 느껴질 독자도 있을 것이며, 그 지점을 어떻게 조정하고 유연화할 것인가는 보완이 필요하다.소비 포기와 욕망의 거부 사이의 긴장. 책은 소비를 줄이되 욕망을 완전히 부정하지는 않는다. 하지만 어느 순간 그 간극이 팽팽해질 수 있다. "줄이지 않으면 안 된다"는 강박으로 번지지 않을까 하는 경계도 필요하다.사회 구조적 요인과 책임의 문제 개인 차원의 소비 조정만으로 모든 구조적 불공평과 사회적 압박을 극복할 수 있을까? 이 책이 그 점을 깊이 다루진 않는다. 소비는 개인의 선택이지만, 그 선택을 강요하는 구조도 다시 한번 돌아봐야 할 것이다.<저소비 생활>은 우리의 일상 속 소비 자동화된 무의식을 깨우는 책이다.우리는 소비를 멈추면 곧 뒤처질 것이라 믿으며 달려왔다. 그러나 <저소비 생활>은 묻는다. 과연 더 많이 가진 사람이 아니라, 덜 잃고 살아낸 사람이 진짜 단단한 것 아니냐고. 저자는 절약을 말하지 않는다. 불안을 정리하는 법을 보여준다. 불필요를 버리는 연습은 곧 스스로를 지키는 연습이었다.결국 저소비란 가난이 아니라 태도이며, 포기가 아니라 선택이다. 바람처럼 스쳐가는 유행 대신, 나만의 호흡으로 숨 쉬는 삶. 바로 그 가능성을 이 책은 우리 손에 조용히 쥐여준다. 이제는 더 가지기보다, 더 잃지 않는 삶을 생각해야 할 때다. 어쩌면 충분히 가진 오늘이, 우리가 잊어버린 가장 큰 풍요일지도 모른다.