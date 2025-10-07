고교생 5·18 시민군 출신 '오월 사진가' 김향득씨 별세

큰사진보기 ▲고교생 5·18 시민군 출신으로 '오월의 사진가'로 불리던 김향득씨 ⓒ 유족제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1980년 5월 민중항쟁의 최후의 보루였던 옛 전남도청과 분수대 광장. ⓒ 김향득 사진작가 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲오월 사적지 중 한 곳인 광주광역시 동구 소재 남동성당의 겨울 풍경. 남동성당에서는 항쟁 이후 인 1980년 7월 15일부터 매주 월요일 '월요미사'가 열렸던 곳이다. 희생자와 구속자를 위한 월요미사는 1년여 동안 지속됐으며, 남동성당은 2005년 5·18기념성당으로 지정됐다. ⓒ 김향득 사진작가 제공 관련사진보기

고교생 5·18 시민군이자 '오월의 사진가'로 불리던 김향득(62)씨가 7일 별세했다.김씨의 지인들은 "광주 한 병원에서 투병 중이던 고인이 이날 오후 7시 25분 남동생이 지켜보는 가운데 운명했다. 오월단체, 시민사회, 유족들과 함께 장례 방식을 논의 중"이라고 전했다.고인은 5·18 당시 전두환계엄군에 의한 불법 구금과 고문 후유증으로 인해 파킨슨병 등을 앓아 왔다.그는 광주 대동고 3학년이던 1980년 5월 고교생 시민군으로 항쟁에 참여해 5월 27일 새벽 광주진압작전 때 계엄군에게 붙잡혔다.상무대 영창으로 끌려간 그는 2개월 간 고초를 겪고 나서야 풀려 날 수 있었다.광주대 신문방송학과를 졸업한 그는 2004년 직장을 그만둔 뒤, 전남도청 이전 소식과 이 과정에서 도청 원형 훼손 논란을 접한 뒤 5월 관련 사진을 촬영하기 시작했다고 한다.이후로도 그는 광주·전남에 산재한 5·18 사적지, 5·18 기념행사, 세월호 추모 행사 현장 등을 찾아 사진으로 기록했다.2021년엔 '광장에서 만난 사람들'이라는 주제의 사진 전시회를 광주 전일빌딩 245에서 열기도 했다.이보다 앞선 2014년 박근혜 정권 당시 '5·18 왜곡·폄훼' 시도가 잇따르자 '임을 위한 행진곡'이라는 주제로 5월 관련 사진 전시회를 열었다.그는 생전 언론 인터뷰에서 "광주 곳곳에, 우리가 매일 스쳐 지나는 곳곳에 5·18 민중항쟁의 역사가 서려 있다"며 "사적지 원형이 점점 훼손되어 가고 시민들의 관심에서 멀어져 가고 있어서 좀 더 친숙하게 사적지를 알릴 방법을 고민하다 사진을 찍고 사진전 또한 열게 됐다"고 말했다.또한 그는 "사적지는 5월의 현장이다, 현장은 당시의 증언이다. 이런 장소들이 자꾸 없어지는 것은 5·18 정신을 희석시키는 것이다. 현장이 온데간데없다면 그 역사가 살아 움직이기 힘들다"며 원형 보존을 강조하기도 했다.유족으로는 형제인 김상채·김용도·김미영씨가 있다. 빈소는 광주 북구 유동 천주의성요한병원장례식장 2층 3호실, 발인은 10일 오전 9시. 장지는 광주 북구 국립 5·18민주묘지.