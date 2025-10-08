그럴싸함의 덫: 자신만만 ChatGPT의 오류

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2024년에 대학생들이 ChatGPT를 사용한 목적 ⓒ intelligent.com 관련사진보기

ChatGPT는 세계인의 만능키다. 무엇을 묻든, 무엇을 요청하든 마치 요술램프의 지니처럼 답을 가져다준다. 인간은 명령어 한 줄로 '답을 만들어내는 능력'을 손끝에 쥐게 되었고, 어느새 ChatGPT는 인생의 동반자이자 학업·업무의 파트너가 되었다.실제로 시장조사업체 시밀러웹(Similarweb)의 통계에 따르면 2025년 8월 ChatGPT의 월간 방문 횟수는 약 58억 회에 달한다. 이용 상위 국가는 미국, 인도, 브라질, 일본, 독일 순으로, 전 세계 사람들이 다양한 이유로 ChatGPT를 활용하고 있다. 이처럼 AI는 우리의 일상 속으로 빠르게 스며들었다.특히 대학생에게 ChatGPT는 유혹적인 존재다. 몇 초 만에 답이 나오는 속도, 정돈된 문장, 확신에 찬 말투. 과제를 빨리 끝내고 대학 생활을 즐기고 싶은 대학생들에게 ChatGPT는 '시간 절약의 마법 도구'처럼 느껴진다. 하지만 그 마법에는 '그럴싸한 거짓말'이라는 함정이 숨어 있다. 겉보기에 완벽한 문장 속에서 연도나 수치, 참고문헌의 세부 정보가 조용히 뒤틀려 있는 것이다.나 역시 그런 함정에 빠진 적이 있다. 시험공부 중 특정 주제와 관련한 논문을 찾고 싶어 ChatGPT에 "이 주제와 관련된 논문 사례와 출처를 제시해 달라"고 요청했다. 잠시 후, ChatGPT는 완벽해 보이는 논문 제목과 저자, 연도까지 제시했다. 그중 한 논문이 흥미로워 실제로 찾아보려 했지만, 네이버와 구글, 그 어디에도 존재하지 않았다.처음엔 내가 검색을 잘못한 줄 알았다. 하지만 반복해서 찾아봐도 결과는 같았다. ChatGPT가 만들어낸 '존재하지 않는 논문'이었다. 그제야 깨달았다. "AI도 거짓말을 할 수 있구나." 그리고 그 거짓말은 너무나 그럴싸했기에, 의심조차 하지 않았던 나 자신을 돌아보게 됐다.ChatGPT는 백과사전처럼 지식을 저장해 두는 존재가 아니다. 대규모 언어모델(LLM)로서, 이미 학습한 방대한 텍스트를 기반으로 '다음에 올 단어'를 확률적으로 예측해 문장을 만들어낸다. 그래서 "가장 자연스러운 문장"을 만들기 위해 때로는 사실이 불확실하더라도 멈추지 않고 이야기를 이어간다. 이런 현상을 'AI 환각(hallucination)'이라 부른다.실제로 2023년 < 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) >에 실린 월터스(Walters)와 와일더(Wilder)의 'ChatGPT에서 생성된 서지 인용의 조작 및 오류(Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT)' 연구에 따르면, GPT-3.5에게 방사선학 관련 88개의 질문을 던졌을 때, 생성된 343건의 인용 중 상당량이 조작된 것으로 나타났다. GPT-4에서도 상황은 크게 다르지 않았다. 인용된 책 챕터 중 실제 존재하지 않은 것들도 있었고, 조작되지 않은 인용 중에서도 저자 이름·날짜·페이지 번호 등의 오류가 있었다. 즉, 겉보기엔 완벽해도 상당수가 '허구'일 수 있다는 것이다.AI의 편리함은 대학생 사이에서 이미 일반화되었다. 미국 교육사이트 인텔리전트닷컴(Intelligent.com)이 2024년 2월 18~25세 대학생 588명을 대상으로 진행한 조사에 따르면, 대학생의 37%가 ChatGPT를 사용하고 있었다. 그중 69%는 과제 작성용으로 썼고, 일부는 에세이 전체를 ChatGPT가 대신 작성하도록 한다고 답했다."AI가 작성했지만 조금만 더 검토해볼까?"라는 생각보다는 "이 정도면 충분히 괜찮아 보이는데?"라는 안일함이 더 앞서는 현실이다. 그럴싸한 문장과 명확한 어조에 안심하고, 출처나 수치의 신뢰성을 직접 검증하는 절차는 생략된다. 그 결과, 오류가 포함된 결과물을 제출하고서야 문제를 깨닫는다면 그때는 이미 늦었을 것이다.시장조사기관 센서타워(Sensor Tower)는 2025년 상반기 생성형 AI 시장의 인앱 구매(IAP) 매출이 전년 하반기 대비 두 배 이상 증가했다고 발표했다. 특히 ChatGPT는 다운로드 수, 결제 수익, 월간 활성 이용자(MAU) 모두에서 글로벌 1위를 차지했다.이처럼 ChatGPT는 인간의 일상과 학업, 업무 영역 전반으로 빠르게 확산되고 있다. 그만큼 "AI를 다루는 인간의 책임감"은 매우 중요하며 현대인에게 요구되는 역량임에도 여전히 부족한 실정이다. AI가 제공한 결과를 비판적으로 검토하지 않고 그대로 받아들이는 태도는, 결국 자기 손으로 스스로의 신뢰를 무너뜨리는 일이다.사실이 아닌 내용이나 오류가 섞인 결과물을 검증 없이 제출하는 것은 단순한 부주의가 아니다. 대학생이라면 교수님께, 직장인이라면 상사에게 신뢰를 잃게 된다. ChatGPT의 오류가 문제가 아니라, AI의 한계를 인지하지 못하고 마음대로 신뢰해버린 인간의 책임이 더 크다.설령 ChatGPT가 만든 글이 사실적으로 거짓말이나 오류 없이 완벽하더라도, 인간 본인의 노력의 과정이 생략된 결과물이 과연 의미가 있을까? AI가 대신 써준 문장을 제출해 일시적인 편의를 얻을 수는 있지만, 결국 사고력과 책임 의식이 점점 약해지는 건 사용자, 즉 인간 자신이다.AI는 우리 대신 생각해주는 존재가 아니라, 더 효율적인 사고와 작업을 돕는 '보조자'여야 한다. ChatGPT를 요술램프의 지니라고 착각하는 순간, 겉보기에 완벽한 글조차 위험한 덫이 될 수 있다.AI를 무조건 배척할 이유도 없다. 문제는 맹신과 무책임이다. 스스로 검토하고, 판단하고, 책임지는 자세로 ChatGPT를 활용할 때 AI는 '진정한 동반자'가 될 수 있다. AI에 모든 일을 맡긴 채 손을 놓고만 있는 것이 아니라, 나의 노력과 더불어 AI를 활용하여 업무를 효율적으로 진행하려는 명확한 목적을 설정하고 현명하게 ChatGPT를 활용해야 한다.급변하는 디지털 시대에 필요한 건 '속도'가 아니라 '판단력'이다. 손가락을 튕기면 소원이 이루어지는 마법보다 중요한 건, AI를 현명하게 다루는 인간의 책임감이다. 혼돈의 시대 속에서 현재를 위해, 앞으로도 급변할 미래를 위해 인간의 가치와 사고력을 지키고 싶다면, 우리는 자파(영화 '알라딘'의 악역)가 아닌 현명한 알라딘이 되어야 하지 않을까.