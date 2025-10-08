혐오 가득한 사회... 정치가 종교가 될 때, 우리는 전쟁 향해 달려간다

"그는 무능하지만, 그래도 우리 편이잖아."

"그는 일을 잘하진 않지만, 말은 참 시원하게 해."

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 지난 1월 19일 새벽 3시경 내란 우두머리 및 직권남용 권리행사 방해 혐의로 구속되자, 서울 마포구 서울서부지방법원(서부지법) 주변에서 시위를 벌이던 지지자들이 법원에 난입했다. 이들은 진입 과정에서 경찰을 폭행하고 건물 외벽 및 유리창을 부수고 들어가 출입문, 각종 집기 등을 부쉈다 ⓒ 락tv화면 관련사진보기

"그는 정말 일을 잘하는가?"

"그의 정책은 실현 가능한가?"

"그는 국민 전체를 위한 정치를 하는가?"

이 두 문장은 오늘날 정치의 현실을 압축한다. 능력보다 충성, 정책보다 언어, 해결보다 선동이 앞서는 시대. 정치가 더 이상 문제 해결의 기술이 아니라, 신념과 감정의 전쟁터가 되어가고 있다. 그리고 그 끝은, 우리가 감당할 수 없는 파국일지도 모른다.말이 신념을 만들고, 신념이 권력을 만든다. 정치인의 언어는 단순한 소통 수단이 아니다. 그것은 신념을 만들고, 정체성을 규정하며, 적과 아군을 나누는 도구다. "국민이 분노하고 있다", "우리는 빼앗겼다", "그들은 우리를 무시한다"는 말은 사실 여부를 떠나 감정을 자극하고, 지지층을 결집시킨다.이런 언어는 마치 종교의 설교처럼 작동한다. 현실을 설명하기보다, 세계관을 제공한다. 복잡한 정책은 생략되고, 단순한 구호가 반복된다. "공정", "정의", "국민의 뜻" 같은 단어는 구체적 의미 없이 소비되며, 정치인은 설교자가 된다.미국의 도널드 트럼프 대통령은 이 전략의 대가였다. 그는 복잡한 정책 설명 대신, 간결하고 공격적인 언어로 지지층을 사로잡았다. "Make America Great Again"(다시 미국을 위대하게)이라는 구호는 미국의 쇠퇴에 대한 불안과 자부심을 동시에 자극했고, "Fake News"(가짜뉴스), "Witch Hunt"(마녀사냥) 같은 단어는 언론과 사법기관을 적으로 만들었다.그의 말은 논리보다 감정을 자극했고, 사실보다 믿음을 강화했다. 그 결과, 2021년 1월 6일 미국 의회 난입 사건처럼 말이 현실을 무너뜨리는 순간이 찾아왔다. 트럼프는 설교자였고, 그의 지지자들은 신도처럼 움직였다. 미국 의회 난입 사건은 그 극단적 결과였다. 선거 결과를 부정하고, 민주주의의 절차를 무너뜨리며, '우리 편'의 신념을 위해 폭력을 정당화한 것이다.그들은 정치인을 지도자가 아닌 구세주처럼 숭배하고, 반대 세력을 악마처럼 묘사한다. 팩트는 중요하지 않다. 믿음이 모든 것을 결정한다. 이념은 교리로, 언론은 이단으로, 타협은 배신으로 간주된다. 미국의 극우 정치가 보여준 이 모습은, 정치가 종교화될 때 어떤 위험이 닥치는지 경고한다.한국 정치도 다르지 않다. 최근 몇 년간 정치인의 언어는 점점 더 공격적이고 단순해졌다. "내로남불", "검찰공화국", "좌파 독재", "수꼴" 같은 단어는 논쟁을 멈추고, 적대감을 키운다. 정치인은 문제 해결자가 아니라, '우리 편의 분노를 대변하는 사람'이 된다.윤석열 전 대통령의 통치 방식도 이 혐오 정치의 연장선상에 있었다. 그는 '반국가 세력', '주사파', '간첩'이라는 단어를 반복하며, 정치적 반대자들을 국가의 적으로 규정했다. 이는 단순한 비판이 아니라, 증오를 동원한 통치다.그의 언어는 마치 계엄령처럼 작동했다. 말로써 사회를 통제하고, 공포를 확산시키며, 반대 의견을 침묵시켰다. '증오의 계엄'은 민주주의의 절차를 무력화하고, 정치적 다양성을 위협했다.그리고 그 말은 결국 현실을 무너뜨렸다. 그는 마침내 물리적 계엄을 시도했다. 또 2025년 1월 19일, 서울서부지방법원에서 윤석열 전 대통령의 구속영장이 발부되자 격분한 지지자들이 법원에 난입해 기물을 파손하고 경찰을 폭행하는 사건이 벌어졌다. 이른바 '서부지법 난동 사건'이다.이 사건으로 법원은 12억 원에 달하는 피해 복구비를 국민 세금으로 충당해야 했고, 129명이 기소되었으며, 이 중 94명이 구속기소됐다. 일부는 방화까지 시도했는데, 이는 법원의 상징성과 사법권에 대한 직접적인 공격이었다. 말이 현실을 파괴한 대표적인 사례였다.정치인의 정책이나 행정 능력에 대한 검증보다, '그는 좌파다', '그는 종북이다', '그는 나라를 망친다'는 식의 감정적 언어가 넘쳐난다. 반대자들은 그를 비판하는 것이 아니라, 그를 부정한다. 그리고 그를 지지하는 사람들은 '이단자'로 몰린다. 정치적 견해가 종교적 신념처럼 작동하면서, 민주주의의 핵심인 토론과 다양성은 사라지고 있다.이와 유사한 것이 지역감정이다. 한국 정치에서 탄생한 지역감정은 오랫동안 분열의 상징이었다. 그러나 지금은 그것보다 더 무서운 것이 있다. 바로 '종교화된 정체성 정치'다. 특정 이념, 특정 인물, 특정 커뮤니티에 대한 맹목적 충성은 지역을 넘어 세대를, 계층을, 공동체를 갈라놓는다.종교화된 정체성 정치는 일상 속에서 가족과 친구를 적으로 만든다. "너는 왜 그 사람을 그 정당을 지지하냐"는 질문이, "너는 왜 이단이냐"는 비난으로 바뀌는 순간, 우리는 더 이상 민주주의 사회에 살고 있지 않다.정치가 종교화 되면, 타협은 죄가 되고, 다른 의견은 배신이 된다. 능력은 평가 기준이 아니다. 얼마나 강하게 믿고, 얼마나 열정적으로 외치는지가 중요하다. 민주주의의 핵심인 다양성과 토론은 사라지고, '우리 편'과 '적'만 남는다. 이념은 교리가 되고, 정책은 신앙이 된다.그 결과, 우리는 문제를 해결하지 못하는 정치인을 선택하고, 갈등을 키우는 선동가를 영웅으로 만든다. 증오와 분열은 커지고, 공동체는 무너진다.이런 정치의 종교화는 단순한 분열을 넘어, 갈등의 구조를 고착화시킨다. 중동의 종교전쟁을 떠올려보자. 수백 년 동안 이어진 갈등은 단순한 정치적 대립이 아니라, 신념의 충돌이었다. 타협이 불가능한 싸움, 존재 자체를 부정하는 전쟁. 정치가 종교처럼 되면, 우리도 그 길을 걷게 될 수 있다.정치는 종교나 신앙처럼 된다면 어찌될까? 정치는 현실을 다루는 기술이며, 공동체를 이끄는 능력이다. 우리가 다시 능력 중심의 정치로 돌아가지 않는다면, 민주주의는 점점 더 신앙의 전쟁터로 변할 것이다.우리는 질문해야 한다. 정치는 믿음이 아니라 능력으로 평가받아야 한다. 그래야 우리 삶이 나아진다. 그렇지 않으면, 우리는 중동의 종교전쟁처럼, 미국의 극단적 정치처럼, 서부지법 난동처럼, 끝없는 증오와 갈등의 늪에 빠질지도 모른다.정치인은 설교자가 아니라, 설계자가 되어야 한다. 말이 아니라 실력으로 평가받아야 한다. 그렇지 않으면, 우리는 말의 전쟁터에서 신념만 남기고, 공동체는 무너질 것이다.정치가 종교의 신앙이 된 순간, 마주 앉은 가족이, 친구가, 지인이 자신의 주적이 될 날도 멀지 않았다. 대한민국의 정치는 과연 종교화의 길을 갈 것인가. 대다수 국민들은 종교가 되어가는 정치인들의 목소리가 과연 누구를 위한 것인지 되묻고 있다.정치가 종교의 신앙처럼 변해가는 미국을 보라. 지금 트럼프 대통령은 "미국은 침략당하고 있다", "우리는 반란과 범죄에 시달리고 있다"며, 법원의 제지를 무시하고 '폭동 진압법(Insurrection Act)'을 검토 중이다. 텍사스 주방위군 200명이 시카고에 도착했고, 700명 추가 배치가 승인되었다. 이에 대해 일리노이 주지사는 "군을 정치적으로 이용 말라"며 강하게 반발했고, 법적 대응에 나섰다.트럼프의 언어는 이제 군복을 입고 거리로 나왔다. 말이 믿음을 만들고, 믿음이 군대를 움직이는 시대. 미국의 민주주의는 지금, 말의 계엄령 아래 놓여 있다.이제 대한민국은 어디로 가야 하는가?