일 언론 "다카이치, 강경 발언 자제하고 한국과 협력해야"

일본의 차기 총리로 사실상 확정된 다카이치 사나에 집권 자민당 총재

일본의 차기 총리로 사실상 확정된 다카이치 사나에 집권 자민당 총재가 역사 인식에 대한 강경 발언을 자제하고 한국과 협력해야 한다는 일본 언론의 제언이 나왔다.니혼게이자이신문(닛케이)은 6일 다카이치 총재에 대해 "과거 주변국에 강경한 발언을 거듭해 왔다"라며 "일본 정부 역사 인식을 '자학사관' 등으로 비판하며 보수층 지지를 얻어 왔다"라고 평가했다.다카이치는 야스쿠니신사 참배, 독도 영유권, 위안부 사죄 등 역사 인식과 관련해 '매파' 발언을 쏟아내며 극우 노선을 걸어왔다.그는 1995년 일본의 식민지 지배와 침략을 반성하고 사죄의 뜻을 표명한 무라야마 도미이치 전 총리의 담화를 "당시의 협약에 따른 반성과 사죄를 현재의 일본 정부가 하는 것은 오만한 발상"이라고 비판한 바 있다.위안부 강제 동원에 대해서는 "위안부라 불리는 여성들이 있었지만 '종군 위안부'라는 표현은 찾아볼 수 없다"라고 부정했다.또한 "한국이 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)에 무장 경비대를 상주시키거나 헬리포트, 막사를 짓는 것은 '불법 점거'와 다름없다"라고 항의했다.그는 지난달 27일 총재 후보 토론회에서도 "한국의 눈치를 볼 필요가 없다"라면서 시마네현이 개최하는 '다케시마의 날'에 참석하는 일본 정부 대표를 차관급인 정무관 대신 장관으로 격을 높여 보내야 한다고 주장했다.다카이치 총재는 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배하며 총리가 되더라도 참배를 계속하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.그러나 총재 당선 직후인 지난 5일에는 "야스쿠니신사는 전몰자 위령을 위한 시설"이라며 "어떻게 위령할지, 어떻게 평화를 기원할지는 적시에 적절히 판단할 것"이라고 한발 물러섰다.다만 "(야스쿠니신사 참배는) 외교 문제로 삼을 일이 아니다"라며 "조국을 위해 목숨을 잃은 분들에게 경의를 표할 수 있는 국제환경을 만들기 위해 열심히 노력하고 싶다"라면서 여지를 남겨뒀다.일본 언론에서는 다카이치 총재가 총리 취임 후 내각 인사에서 정부 대변인 격인 관방장관에 기하라 미노루 전 방위상을 내정했다고 보도했다. 기하라 전 방위상도 기시다 후미오 내각 때인 지난해 8월 15일 현직 방위상으로는 3년 만에 처음으로 야스쿠니신사를 참배한 우익 정치인이다.닛케이는 "다카이치가 이번 총재 선거전에서는 당내의 폭넓은 지지를 얻기 위해 강경 발언을 억눌렀다"라며 "예전과 같은 발언을 시작하면 외교가 정책의 '급소'가 될 가능성도 있다"라고 지적했다.그러면서 "총리가 되면 언동이 신중해질 것이라는 견해가 많다"라면서 중국의 군사력 확장, 북한과 러시아 군사 협력, 도널드 트럼프 미국 행정부의 불확실성 등을 고려하면 동아시아에서 유일하게 가치관을 공유하는 한국과 협력이 필수라고 강조했다.앞서 다카이치 총재와 회담한 연립 여당 공명당의 사이토 데쓰오 대표도 "야스쿠니신사 참배가 외교 문제로 비화해온 현실에 대해 우려를 전달했다"라며 "(연정을 이어가려면) 정책과 이념의 일치가 필요하다"라고 당부했다. 이에 다카이치 총재는 "걱정 없도록 하겠다"라고 답했다.닛케이는 "이재명 대통령도 다카이치 총재처럼 취임 전에는 지지층을 위해 대일 강경 자세를 나타냈지만, 지금은 일본과의 관계 개선에 나섰다"라며 다카이치 총재가 강경 발언을 자제해야 한다고 조언했다.일본 외무성의 한 간부는 "한미일 협력은 '아킬레스건'과 같다"라며 "3국 협력 관계가 흔들리지 않는 것이 중요하다"라고 말했다.