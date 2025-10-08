추석 연휴 앞두고 이순신 묘를 찾은 까닭

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲한산도 제승당 '한산정' 활터에서 ⓒ 김경준 관련사진보기

"장군님, 저 드디어 취직했습니다!"

큰사진보기 ▲이순신 장군 묘 ⓒ 김경준 관련사진보기

큰사진보기 ▲현충사 내에 위치한 '활터' ⓒ 김경준 관련사진보기

"1572년(선조 5년) 28살 청년 이순신은 무과시험을 치르던 중 낙마하여 낙방의 고배를 마셨다. 낙방 후 다시 활터에 선 청년 이순신은 무슨 생각을 했을까. 본인이 누란의 위기에 처한 조선을 구하고, 백세토록 한민족의 존경을 받는 성웅(聖雄)이 될 거라 상상이나 했을까? 아니, 당장 다음 무과시험에 합격할 자신이나 있었을까? 그러나 그는 포기하지 않았다. 이곳 활터에서 매일 같이 활쏘기를 연마하며 노력한 끝에 4년 뒤 32살의 나이로 식년시(式年試) 무과에 병과(丙科) 4등으로 합격할 수 있었다. 그리고 마침내 민족의 영웅으로 거듭났다.



내 나이도 어느덧 33살이다. 이순신이 무과에 급제한 나이를 넘어섰다. 그러나 아직도 나는 전업 대학원생으로서 불안정한 삶을 살아가고 있다. 이미 남들은 다 취직하여 자리잡고 결혼하여 가정을 이룬 나이에, 나는 여전히 '언제쯤 졸업할 수 있을지', '졸업 후 취직은 어떻게 할지' 기약 없는 미래를 바라보며 살고 있는 것이다.



그러나 나는 새해 첫날, 청년 이순신의 활터에 서서 다짐해 보았다. 온갖 시련과 좌절에도 굴하지 않고 끝끝내 나아가 마침내 영웅이 된 이순신처럼, 나 역시 스스로를 믿고 더 열심히 정진하리라. 그 순간 청년 이순신이 내 어깨를 두드리며 위로와 응원을 보내는 듯했다."

큰사진보기 ▲현충사 본전의 이순신 장군 영정 ⓒ 김경준 관련사진보기