"배고프제?" 치매 어머니가 매일 하시는 말, 이제야 이유를 알았다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲구글 제미나이를 활용해 생성한 일러스트 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

긴 추석 연휴가 반가웠다. 치매인 어머니 간병 문제로 지쳐 있을 형제들, 멀리 떨어져 산다는 핑계로 소홀했던 만큼 수치심이 컸던 나를 다독거릴 수 있는 기회였다.추석 연휴 기간, 혼자서 어머니를 돌보겠다고 자청했다. 나머지 형제들은 잠시나마 엄마 대신 자기 식구들을 챙길 수 있는 기회로 삼으면 좋겠다고 했다.추석 새벽, 거실 소파의 불편함에 눈을 떴다. 등 굽은 몸으로 사부작사부작 뭔가를 하시는 어머니가 새벽 공기를 가른다. 어제 초저녁에 잠이 드셨고, 늘 혼자만 상상 속 도둑들과 싸우느라 공포와 분노에 밤잠을 설쳤을 어머니가 오늘은 푹 주무셨길 바랐다.작은방에서 자던 아내가 인기척을 내며 거실로 나왔다."어머니, 벌써 일어나셨어요?""많이 잤다. 너거 또 간다니까 슬프네."어머니의 말끝에는 언제나 이별의 냄새가 묻어 있었다.어제의 대화를 기억하지 못하는 어머니에게 아내는 조심스레 설명을 이어갔다."애비는 오늘 안 올라가요. 어머니랑 며칠 더 같이 있을 거예요."그러다 나를 힐끗 보며 걱정 섞인 말을 덧붙였다."착한 아주버님이나 도련님하고 달리, 애비는 좀 까칠하잖아요. 어머니, 음식 너무 자주 꺼내지 마세요. 또 화내면 어머니 속상하시니까요."어머니는 한참 생각하시더니 답하셨다."맞다, 작은아는 오늘 안 가제. 침대 고장난 거 고쳐주고 며칠 더 있다 간다 했제... 내 정신이 늘 이래 오락가락하니, 어쩌겠노."그렇게 아내와 두 딸을 새벽에 서울로 올려보내고, 어머니와 단둘이 하루를 시작했다.하루 종일 어머니와는 '먹는 문제'로 실랑이가 이어졌다. 결핍에서 비롯된 본능일까. 어머니는 아들의 배가 불러도 끊임없이 상을 차리고 싶어 하셨다. 어쩔 수 없이 어머니가 약을 드실 시간에 맞춰 상을 차려야 했다. 상 차리는 것조차 어머니와 아들 사이에 실랑이가 벌어졌다. 어머니는 거친 작은 아들을 이기지 못해 엉거주춤 씽크대 근처를 서성이셨다. 그렇게 식사를 마치고 상을 물리고 설거지를 해놓고 나면 어머니는 또 말씀하신다."니, 배고프제?"나는 환자로만 어머니를 보고 싶지 않아 괜히 목소리가 높아졌다. "어머니, 밥 먹은 지 한 시간도 안 됐어요." 그 말을 하고 나면 늘 후회가 밀려왔다. 어머니는 사랑하는 아들에게 뭔가라도 먹이고 싶었을 뿐인데, 나는 그 사랑의 방식이 버겁다고 느꼈다. 어머니의 '주고 싶은 본능'과 아들의 '쉬게 하고 싶은 마음'이 "배고프제?"라는 짧은 물음 앞에서 매번 충돌했다. 그것이 바로 간병 가족의 일상에 깃든 고독한 딜레마다.식탁 앞 실랑이가 끝날 때마다, 어린 시절의 기억들이 되살아났다. 어머니가 자식에게 뭔가를 먹이고 싶어 하는 그 마음, 사실 나도 내 가족에게 똑같이 하고 있었다.나는 경제적 형편에 비해 과일을 꽤 많이 먹는 편이다. 결혼 후 제철 과일을 냉장고에 넉넉하게 채워두는 습관이 생겼다. 남루한 시골 마을에서 보낸 어린 시절, 고등학교 때 읍내 자취방에서 홀로 지낸 시간, 서울 유학 시절엔 등록금과 끼니 걱정으로 하루하루를 보냈다. 과일이라니, 그건 당시 생각조차 사치였다. 그래서일까. 냉장고 문을 열었을 때 탱글탱글한 과일이 나를 보고 있는 듯하면 쪼그라들었던 젊은 날의 결핍이 조금씩 채워지는 기분이 들곤 한다.몇 해 전, 작은딸아이와 집 냉장고 이야기를 나눈 적이 있다. 서른을 앞둔 딸은 어릴 적 친구들과 우리 집에서 파자마 파티하는 걸 참 좋아했다고 했다. 성인이 돼서야 친구들이 우리 집에 오는 걸 제일 좋아했던 이유가 '냉장고 속 과일'이었다는 걸 알았다고. 딸은 오랫동안, 모든 집 냉장고엔 과일이 가득한 줄 알았단다.나는 과일 중에서도 수박을 가장 좋아한다. 수박은 나눠 먹는 과일이다. 언제나 혼자였던 자취 시절엔 가게 앞에 놓인 푸른 수박 껍질만 바라볼 뿐, 그 붉은 속살을 입에 넣는 일은 드물었다.어릴 적 우리 동네에는 읍내 오일장에 가기 위해 하루 세 번 다니는 완행버스를 기다려야 했다. 궁핍한 살림에도 어머니는 다섯 형제를 위해 장에 가셨고, 나는 치마자락을 붙잡고 "수박 좀 사오라"고 울먹였던 기억이 있다. 그러나 장보따리에는 푸르스름한 토마토 몇 알만 들어 있었다. 토마토는 과일이 아니었다. 그래서 그냥은 못 먹었다. 어머니는 토마토를 썰어 설탕을 뿌려 주셨고 그 위에 이렇게 말씀하셨다."수박은 오줌 되고, 토마토는 피가 돼."그 말을 철석같이 믿었다. 그러고도 또 수박 사오라고 투정부렸다.살림살이가 조금 나아진 뒤, 여름이면 형제들이 모여 꼭 수박을 잘랐다. 어머니께 물었다. 왜 그땐 수박을 안 사오셨냐고. 어머니는 말씀하셨다."먹거리랑 생필품 사 들고 버스 타고 걷고, 오는 길이 얼마나 힘든 줄 아냐. 그 무거운 수박은 도저히 감당이 안 됐다."그토록 강단 있던 어머니가, 입버릇처럼 "치매만은 안 걸릴 거"라고 장담하던 어머니의 기억이 서서히 비어가고 있다. 형제 간 다툼이 잦아지고, 나는 전화 너머로만 그들의 고단함을 듣는다.삶의 무게가 수박 한 통보다 무거웠던 어머니를 떠올리며 나는 오늘도 간병의 책임을 외면한 채 죄책감 속에 있다. 교장으로서 교육 현장에서 학생들에게 공동체를 가르치면서도 가장 작은 공동체인 가족 안에서는 책임을 제대로 다하지 못했다.홀로 상상 속 도둑들과 싸우던 어머니를 화면 너머로만 바라보던 내가, 오늘은 함께 있다. 어머니가 문득 말씀하셨다. "아들이랑 있으면 도둑이 안 든다." 그 한마디가 내 마음을 쳤다. 내 존재가 어머니에게는 세상의 불완전함을 막는 마지막 울타리였다. 그 말은 위로였고, 동시에 다시 짊어져야 할 책임이었다.새벽에 깨어 절박함을 느낄 때마다, 나는 조금 더 솔직해진다. 이 절박함은 '배고프제?'라는 질문에 싸늘하게 구박했던 나의 모순된 사랑을 돌아보게 한다. 이 감정은 단순히 슬픔이 아니다. 그것은 어머니를 향한 사랑의 또 다른 얼굴이다.내일은 어머니가 장에서 들지 못했던 그 무거운 수박처럼, 외면했던 간병의 책임을 기꺼이 짊어질 것이다. 교장으로서 학생들에게 공동체를 가르쳤듯, 이제 가족이라는 학교에서도 그 가치를 실천해야 한다.가장 먼저 할 일은 형제들에게 전화를 걸어 미안함과 고마움을 전하고, 이 책임을 함께 나누자고 말하는 것이다. 함께 어머니를 돌보는 것. 그것이 내가 학생들에게 가르치는 공동체의 진짜 의미를 몸으로 증명하는 길이다.어머니의 기억은 흐려져도, 우리 형제가 함께 나누는 간병의 시간들은 선명하게 남을 것이다. 수박 한 통을 혼자 감당하지 못했던 어머니처럼, 우리도 서로의 어깨에 기대어 돌봄의 책임을 나눠야 한다. 우리 사회는 지금 얼마나 많은 가족들이 홀로 이 짐을 견디고 있는지 돌아봐야 한다. 그것이 공동체의 의미이고, 교육자로서 내가 실천해야 할 첫 걸음이다. 돌봄을 나누는 일, 그게 결국 사람을 가르치는 일이라는 걸 어머니가 내게 가르쳐주셨다.