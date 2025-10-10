긴 연휴가 끝날 때 쯤, 짧은 응원을 건네는 소설책

큰사진보기 ▲책 표지<일의 기쁨과 슬픔> 책 표지 ⓒ 창비 관련사진보기

"네가 이년 동안 백오피스에 있어서 그랬나봐."



그래, 그게 맞는다고 치자. 그러면 나는 왜 이년 동안 거기에 있었을까. 이력서에 빼곡했던 내 모든 경력이 전력기획팀으로 가고 싶다고 말하고 있었는데. 내가 일을 못해서 그랬나. 그런데 시켜보지도 않고 어떻게 알까. 무엇보다 지금은 같은 부서에서 같은 일을 하고 있는데 왜 연봉 차이가 이렇게 많이 나야 할까. 구재가 일을 잘해서? 대체 얼마나 잘하길래? 딱 천삼십만원어치만큼? - <잘 살겠습니다> 중에서

목에 사원증을 건 회사원들이 얇은 트렌치코트를 저마다 팔뚝에 걸친 채로, 한 손에는 테이크아웃 커피를 들고 걸어 다니고 있었다. 직장인들이 몸을 움직이고 볕을 쬘 수 있는 유일한 시간이었다. - <일의 기쁨과 슬픔> 중에서

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

물건을 사러 나가면 구매하려는 상품이 얼마인지 물어야 한다. 취직을 하면 나를 고용한 회사가 월급을 얼마 주는지 물어야 한다. 대가를 지불하거나 받으려 하는 질문이지만, 그 질문은 곧 값어치를 알고자 하는 것이다. 사려는 상품의 값어치를, 나의 노동력의 값어치를.값어치의 역사는 길다. 화폐가 없던 선사 시대에도 물물교환이라는 시장 환경이 있었다. 고기를 얻고자 한다면 그와 값어치가 맞는 무언가를 상대방에게 줘야 했다. 값어치를 다른 말로 바꾸면 '가치'다. 이것을 얻기 위해 얼마나 가치를 지불할 수 있는가의 계산이 값어치다.현대 사회의 거래는 대개 물건과 물건보다는 노동력(시간)과 돈, 물건과 돈의 형태로 이루어진다. 장류진의 <일의 기쁨과 슬픔>은 다양한 가치 환산 상황을 파고들었다. 노동력이나 관계, 사람 등에 가치가 매겨질 때 나타나는 모습을 독자는 목격하게 된다.소설집을 여는 <잘 살겠습니다>는 이성적으로 가치가 교환되는 사회 관계를 보여준다. 작품에는 오랜만에 연락해서 청첩장을 왜 안 주는지 묻고, 사 주는 밥을 먹으며 특 에비동을 주문하고, 청첩장을 받아가서는 결혼식은 오지 않는 등 "눈치와 센스가 놀랄 만큼 부족"한 빛나 언니가 나온다.'나'는 그런 언니를 "가르쳐주려고 그러는 거야. 세상이 어떻게 어떤 원리로 돌아가는지"라며, "여기는 원래 그런 곳"이라고 단단히 이르듯 대한다. 받은 게 있으면 그 만큼 대가를 지불해야 하고, 지불한 만큼 가치가 돌아오는 사회에 체화되어 버린 데다 언니에 대한 억울함이 있는 '나'지만, 언니가 결혼 후 돌린 답례떡을 먹으면서는 "부디 잘 살 수 있었으면 좋겠"다는 양가적인 생각을 한다.장류진은 '이성적으로 가치가 교환되는 사회 관계'를 지적하는 데 그치지 않고, 이성적인 사회에서 비이성적으로 일어나는 차별과 부조리를 엮었다. '나'는 입사 당시 "주요 부서에는 어쩐지 죄다 남자 동기들이 가"버리고, 대부분의 여자 동기가 백오피스(내부 관리 부서)로 가게 되는 일을 겪었다. 회사 동기인 '구재'와 결혼을 하며 공개한 '나'와 '구재'의 연봉은 큰 차이가 났다.'나'에게서 드러나는 이중적인 마음은 언니의 둔감한 태도와 두 사람이 공유하고 이해하는 부조리가 만나 만들어졌다. 작품은 언니에 대한 미움과 억울함이 응원으로 변화하는 틈을 만들어 독자의 마음 속에 연민과 애틋함을 일으킨다.<다소 낮음>에는 성공할 수 있는 기회가 다가온 상황을 자신의 신조를 대며 거절하는 뮤지션 장우가 등장한다. "요즘은 그냥 순간"이니 빨리 디지털 싱글을 발매하자는 기획사의 제안을 "아무래도 음악을 딱 한 곡만, 그것도 음원이나 스트리밍으로만 듣는다는 게 아직까진 영 납득인 안 가서"라면서 거절한다. 그런 그에게 남은 것은 '에너지 효율 등급 4등급 스티커가 붙은 냉장고'지만, 장우는 "자신이 있어야 할 곳으로 무사히 돌아온 것 같아 마음이 편안해"짐을 느낀다. 작가는 장우를 통해 상업과는 멀리 있는 예술인이 겪는 비애의 한 장면을 그리면서도 그가 하는 예술이 "더 높은 밀도로 한 사람에게 가닿"을 수 있기를 장류진만의 방식으로 바라며 그를 이해한다.<나의 후쿠오카 가이드>와 <새벽의 방문자들>은 사람의 가치에 주목한 작품이다. <나의 후쿠오카 가이드>에서 '지훈'은 자신의 판단에 따라 사람을 보고 행동하다 짝사랑하는 여자에게 차이자 욕을 하는 한편, 구걸하는 것으로 보인 할머니의 종이컵에는 동전을 던져 넣는다. 예상과 다르게 할머니의 컵에는 커피가 들어 있었고, 그 현장으로 "야쿠자같이 생긴 남자"가 다가오자 급히 도망치는 비루한 모습을 보인다.<새벽의 방문자들>에서는 이사한 '나'의 오피스텔에 낯선 남자들이 찾아온다. '나'가 초대한 사람이 아니다. 그가 새벽 세 시가 넘은 시간에 누른 초인종에 "아무것도 예측할 수 없는 상황에 놓였다는 불안감"에 사로잡히고 공포심을 느낀다. 그들의 정체가 성을 사러 오는 이들이라는 것을 알고 나서 '나'의 태도는 완전히 바뀐다. "다소 두려웠지만, 동시에 묘한 우월감"을 느낀다. 비디오폰에 달린 모니터로 그들의 모습을 관찰하고, 사진으로 남겨 프린트해 두기도 한다.<나의 후쿠오카 가이드>는 한 사람이 누군가의 시선으로 가치가 매겨질 수 있는가에 의문을 남기고, <새벽의 방문자들>은 시선의 주체가 반전되었음에도 여성의 신체나 사생활에 가치가 매겨질 수 있는 상황은 쉽게 사라지지 않음을 마지막 반전을 통해 재조명한다.<일의 슬픔과 기쁨>은 소설집의 제목과 동일한 작품이다. 이 작품에서는 '나'와 회사의 지시로 만나러 간 '거북이알'의 사연이다. 두 사람은 "회사에서 울어본 적 있"다는 경험을 공유하고 있다. 두 사람의 상황은 자신의 뜻대로 벗어나기 어려운 처지지만, 둘은 꺾이지 않고 휘어지는 방법을 찾는다. '을'의 위치에서 살아갈 방법을 찾는 그들의 모습은 독자에게 조금은 쓴 공감과 연민을 안겨준다.한편 <탐페레 공항>은 가치를 매길 수 없는 것이 주는 위로가 녹아 있는 작품이다. 워킹홀리데이를 떠나는 과정에서 잠깐 만난 낯선 노인과의 시간, 그가 보내준 '나'의 사진, 보내기로 다짐한 답장은 가치를 매겨야 하는 학교 시험, 공채 원서, 스펙 준비 등에 우선순위가 밀리다 잊혀 버린다. 노인과의 추억은 '나'가 초라하게, 고단하게 보낸 시간을 지나 포기했던 일을 다시 준비할 때 "인생에서 가장 후회했던 경험과 그 이유를 기술하시오"라는 질문에서 되살아난다.'나'는 노인이 보내준 사진을 다시 꺼내 본 후, 그가 사진을 보내기 위해 정성스레 준비했다는 것을 알게 되며 눈물을 흘린다. 이는 노인과의 추억에 대한 그리움, 후회, 미안함을 끌어올리면서 회복의 가능성을 연다. 편지에 적힌 번호로 전화했을 때 상대방에게서 돌아온 말이 "히- 이스- 리빙(living 또는 leaving)"이 아니라 "히- 이즈-! 슬-리-핑!"이었다는 것, 그리고 '나'가 답장을 쓰기 시작하는 장면은 안도와 온기를 남긴다.장류진은 제7회 심훈문학대상, 제11회 문학동네 젊은작가상, 제21회 창비신인소설상 등을 수상했다. 지난 2월에는 에세이 <우리가 반짝이는 계절>을 출간했다. 단편 <일의 기쁨과 슬픔>은 그의 등단작(2018 창비신인소설상 수상)이다.이 소설집은 10년 가량 직장 생활을 한 장류진이 그의 경험이나 그가 바라본 세상을 몇몇 담아 쓰며 탄생했다고 한다. 인물 또한 대부분 "어느 한구석은 나를 조금씩 닮아 있다"고 그는 말한다.사람의 일 속에서 성별에 따라, 계급에 따라, 또는 직업에 따라 겪을 수 있는 문제들이 실감 나게 설계되어 있다. 많은 것이 금액과 이익, 손해로 계산되어 돌아가는 세상이지만 곳곳에 값을 매길 수 없는 가치들이 존재함을 복기하기도 한다. 딱딱하고 확실한 숫자 뒤에는 사람이 있고, 그에게는 그만의 이야기가 있다. 작가는 그 이야기에 귀를 기울이게 한다.<일의 기쁨과 슬픔>이 단편 한 작품이면서 소설집의 제목인 것은 일의 과정에서 느끼는 상반된 감정을, 한 가지에 치우칠 수 있어도 언제든지 되살아날 수 있는 또 다른 감수성을 건드리고 싶었기 때문아닐까 싶다.사람이 하는 '일'에는 갈등도, 미움도, 오만도, 아픔도 있지만 그 안에서 고요하게 피어나는 유대도 분명 있음을 작가는 발견한다. 그 유대가 작동하는 모습과 작동하지 않는 모습을 고루 비췄다. 장류진이 그린 인물의 선악이 대체로 모호하고, 완전한 결말을 내놓지 않은 것은 그들의 끝에 누구든 '계속해보자'는 응원을 남기기 위함이었을지 모른다. 때문에 그들의 일부인 독자도 잔잔한 응원과 위로를 받게 된다.작품을 읽으면서 자신의 값어치를 올려야만 하는 시대를 살아가는 우리의 모습을 생각하지 않을 수 없었다. 어쩌면 한없이 차갑고 외로워질 수밖에 없는 세상이다. 그럼에도, 일을 계속할 수 있기를, 그게 무엇이든. 작가가 여운처럼 남기는 '그럼에도 불구하고'가 크게 울리는 각각의 단편들이었다.작품을 읽으며 가장 따사롭게 다가왔던 대목이다. 일하는 시간에는 날씨를 느낄 틈이 없지만, 찰나의 '볕'을 함께 바라볼 수 있는 여유가 생기기를 바라게 된다. 연휴가 끝나면 일터로 돌아갈 이들에게, 연휴에도 쉬지 못하고 자신의 자리를 지키는 이들에게, 나도 장류진처럼 짧은 응원 하나를 남긴다. 우리 모두 잘 살아보자고.