우크라이나 다녀온 기자의 고백 "총성 없는 평범한 일상 소중함 느껴"

- 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 세계 지각 변동에 대한 취재는 어떻게 하게 됐나요?

- 왜 이 전쟁이 러시아와 우크라이나 문제가 아니고 세계적으로 영향을 줄까요?

- 8월에 종전 논의가 있었는데 왜 지금은 수면 아래로 가라앉았을까요?

- 그럼, 쉽사리 끝나지 않을 거라고 보세요?

- 전쟁으로 인해 힘들어하지 않나요?

- 러시아의 입장은 뭔가요?

- 우크라이나에 몇 번 가보셨잖아요. 이번에 특별히 다른 점이 있었나요?

- 조지아 남아세티야 접경 오디시 마을 가셨잖아요. 분위기가 어땠어요?

- 2008년 베이징 올림픽 때 러시아가 조지아를 침공했다고 나와요. 그때 상황은 어땠나요?

- 러시아-우크라이나 전쟁을 보는 조지아 시각이 다른 나라와 다를 것 같은데 어떻게 보고 있나요?

- 9월 3일 북중러 정상이 중국 천안문 망루에 올랐잖아요. 이걸 신냉전으로 보는 시각도 있는데.

- 한미일 대 북중러 구도가 아니냐는 시각도 있습니다.

- 취재하며 느낀 점이 있을까요?

러시아-우크라이나 전쟁이 일어난 지 3년 8개월이 되어간다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 후보 시절 당선되면 바로 전쟁을 끝내겠다고 했고, 8월엔 종전 이야기가 살짝 언급되기도 했다. 하지만 진척 없이 시간이 가고 있다. 일각에선 이 전쟁이 단순히 두 나라만의 문제는 아니란 주장도 나온다. 어떻게 된 걸까?지난 9월 30일 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 우크라이나 임팩트 2부로 '시작된 지각변동' 편을 방영했다. 이날 방송에서는 러시아-우크라이나 전쟁이 국제사회에 미치는 영향을 짚었다. 자세한 취재 이야기를 들어보고자 지난 1일 서울 여의도 KBS 신관에서 금철영 기자와 만났다. 다음은 금 기자와 나눈 일문일답 정리한 내용."우크라이나 전쟁은 특정 지역의 전쟁이 아니라 전 세계적으로, 특히 동북아시아나 한반도에도 영향을 많이 미치는 전쟁이잖아요. 일례로 북한군이 대규모 병력을 우크라이나 파견한 일련의 과정에서 북한과 러시아의 관계는 이 전쟁으로 인해서 가까워졌죠.그리고 9월 3일 북한 중국, 러시아 세 정상이 굉장히 가까운 지근거리에서 마치 주인공인 것처럼 한자리에 모였잖아요. 그건 우크라이나 전쟁의 영향이라고 볼 수 있는 것들입니다. 우크라이나 전쟁이 한반도에 분명히 영향을 미칠 것이라는 생각을 갖고 있던 차에 일련의 전개 과정들을 지켜보니까 종합적으로 '버드 아이 뷰(Bird eye view)'로 조금 멀리 떨어져 국제 정세 차원에서 한 번 조망해 나가야겠다고 생각했어요.""일단 외면적으로는 두 나라의 전쟁이지만 우크라이나는 유럽연합이 지원하고 있고 미국도 지원하고 있어요. 트럼프 2기 정부 들어 미국의 지원 강도가 줄어들긴 했지만 분명 대규모 국제 전쟁의 성격을 띠고 있습니다. 러시아 쪽을 보세요. 중국이 러시아의 에너지를 사주고 국제 통화 결제 시스템에서 제외된 러시아를 위안화 결제 시스템이라는 또 다른 금융 결제 시스템으로 유입시켜 주면서 러시아의 숨통을 틔워줬죠. 북한은 군 병력을 지원함으로써 러시아의 숨통 틔워줬죠.그리고 현재 러시아의 드론은 이란의 기술 등이 어느 정도 응용이 됐다는 게 지배적 평가입니다. 그렇다면 이란의 관여도 있다고 볼 수 있습니다. 그리고 우리나라는 우크라이나 지원하기 위해서 대외 원조를 약속했죠. 이렇게 놓고 봤을 때 지금 제가 말씀드린 이것만 보더라도 이게 단순히 우크라이나와 러시아의 전쟁인가요?""이 전쟁에 개입한 나라들의 이해관계가 교집합을 이루는 지점이 있어서 어느 정도 양보할 건 양보하고 서로의 정치적 득실을 포함해 얻을 건 얻는 것이 있을 때 종전의 논의가 가능하다고 보는데 지금은 서로들의 이해관계가 만나는 접점이 없다고 봅니다.""감히 제가 단언할 수는 없지만, 이 전쟁은 쉽게 끝나지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 나라별로 말씀드려 볼게요. 침공당한 우크라이나 입장에서는 20% 넘는 영토를 빼앗겼어요. 영토를 뺏긴 상태로 전쟁 끝내서는 안 된다는 국민적인 컨센서스가 제가 현장에서 보기에는 굉장히 강했습니다.""힘들어합니다. 제가 지난해 12월에 취재할 때도 그런 장면을 못 봤는데 올해 8월에 취재할 때는 길거리 진집하기 위해서 경찰하고 군인들이 지하철역에 무장 상태로 서 있는 걸 봤어요. 현재 대학생이 아니고 국가가 지정하는 필수 사업장 직원이 아니거나 아니면 아이가 셋, 아니라면 50대 후반의 사람도 징집이 됩니다. 길거리에서 강제로 말입니다. 전쟁 수행이 그만큼 힘들다는 거죠. 그러나 우크라이나 사람들의 일반적인 생각은 항전을 끝까지 하더라도 이렇게 국토로 20%나 뺏긴 상태로서는 전쟁을 끝내지 않겠다는 것입니다. 우크라이나인들의 항전 의지가 강하고 정신력이 강하다고 느꼈습니다.""푸틴의 입장에서는 지신이 얘기했던 근본 문제 즉 나토의 동진 중단, 그다음에 우크라이나가 나토나 유럽의 편에 서지 않겠다는 확증을 받지 못했잖아요. 푸틴의 입장에서는 소위 완충지대가 필요하다고 주장하고 있습니다. 제가 알기로는 푸틴은 드니프로강 동쪽의 영토를 원하고 있다고 봅니다. 우크라이나 영토 절반에 해당해요. 최소한 지금 점령한 영토는 온전히 넘겨받고 그 영토 외에도 추가로 영토를 요구하는 것 같아요. 그런데 지금 우크라이나가 그런 요구를 수용하지도 않을 것이고 유럽연합의 입장에서도 이걸 용인할 수 있는 상황이 아니잖아요.""이번이 우크라이나 취재로는 다섯 번째고 전쟁 기간에만 세 번째였습니다. 이번에 가서 느꼈던 것은 우크라이나 사람들이 정신적·정서적으로 러시아하고 완전히 절연하겠다는 의지가 강하다는 것이었습니다. 물론 프로그램에도 표현이 돼 있지만 전쟁의 비극이라는 게 또 이런 거구나 하고 느끼게 된 순간이었습니다.이라크 전쟁 때라든가 다른 분쟁 지역들 또는 '아랍의 봄' 때 격렬한 시위 현장을 취재하면서 느꼈을 때와는 매우 다른 느낌이기도 했습니다, 특히 올해 6월과 8월에 갔을 때는 톨스토이, 투르게네프, 고골, 도스토옙스키 등 러시아 문학가들이 동상과 초상화가 사라지는 것을 목격하고 적지 않게 놀랐습니다. 사실 그런 문학가들이 무슨 죄가 있을까요. 그런데 이들의 동상도 사라지고 서점에서도 그들이 책이 사라졌습니다. 아무리 전쟁이라고 해도 미술과 문학과 음악이 무슨 잘못이 있습니까?""어디까지 조지아 관할구역이고 어디가 러시아 관할 구역인지 처음에는 구분이 안 돼요. 거기를 왔다 갔다 하면서 혹시라도 깊이 더 들어가면 러시아 쪽에서 총탄이 날아올 수도 있겠구나 그런 생각이 들었어요."- 거기가 국정 지대인데 왜 아무것도 없는 건가요?"조지아 입장에서는 자기 나라 영토가 침탈당한 거잖아요. 그래서 거기다가 철조망을 세울 수가 없다는 것이죠. 자기네들이 침탈당한 영토의 경계를 인정하는 것이니까요. 거기는 조지아 군이 안 지킵니다. 왜냐하면 군이 지키게 되면 경계선을 국경으로 인정하는 것이 된다고 보고 있어요. 그래서 경찰들이 중무장하고 지키는 거예요.""다큐멘터리에서 다 담지 못했지만 2008년에 러시아의 조지아 침공 당시 상황은 그렇게 간단하지는 않았어요. 왜냐하면 1991년에 조지아가 독립할 당시에 남오세티야와 북오세티야가 갈라지면서 북오세티야는 러시아 영토로, 남오세티야는 조지아 영토로 가게 됩니다. 캅카스산맥을 기준으로 편의적으로 갈랐기 때문에 문제가 생긴 것이죠.남오세티야인들은 조지아인으로서의 정체성을 거부하고 조지아 정부에 대해서 그렇게 우호적이지 않았어요. 그러니까 남오세티야에서는 분리 독립을 하려는 시도가 많았습니다. 조지아 정부는 이를 못마땅하게 생각해서 거리에서 반정부 시위가 일어났을 때 진압을 강경하게 했습니다. 그 과정에서 여러 사상자가 나오기도 했습니다. 그런 갈등과 분열의 양상이 2008년에 딱 한 번 있었던 게 아닙니다. 오랜 갈등의 역사가 있었죠.남오세티야는 친러 성향을 보였어요. 남오세티야인들은 조지아 정부와 사이가 안 좋으니까 당연히 러시아 쪽에 도움을 많이 요청도 했었죠. 그 와중에 조지아자 정부가 남오세티야에서 대규모 시위를 진압하는 과정에서 강경 진압이 있었고요. 그때 러시아가 오세티야인과 지역 내 러시아인 보호 등의 명분을 내세우면서 2008년에 조지아를 침공한 거예요. 그래서 또 이 사건을 러시아 쪽에서 보는 사람들은 '문제는 조지아 정부가 먼저 일으키지 않았나요?'라고 얘기하는 사람들도 있습니다. 그러나 한 주권 국가로서 조지아가 침공당한 것은 부인할 수 없는 분명한 사실이라고 보기 때문에 조지아가 침공당했다는 표현을 쓴 겁니다.""'우크라이나 임팩트' 2부는 조지아부터 시작했잖아요. 프롤로그에 뜬금없이 조지아가 등장해서 놀라신 분들도 계셨을 겁니다. 조지아가 우크라이나 전쟁이 일어난 걸 보고 이렇게 우크라이나처럼 친서방 친유럽 친나토 행보를 계속 보였다가는 러시아의 전면 침공을 받을 수 있겠다고 생각했다고 저는 판단합니다. 그래서 유럽 연합 가입을 원하면서도 러시아를 자극하지 않기 위해 속도 조절을 하는 거죠.""그 정도까지는 아니라고 봅니다. 저는 북한 중국 러시아 세 나라 정상이 손을 맞잡는 건 당초 중국이 원하는 모습은 아닐 수도 있겠다고 생각됩니다. 중국은 전 세계 주도국, 글로벌 G2를 표방하고 있잖아요. 그런데 국제 결제 시스템에서 퇴출된 러시아, 핵 개발로 유엔의 공식 제재를 받는 북한과 '우리는 한 편이다'라는 모습을 보여주는 게 중국의 입장에서 이로울까요?그러나 중국 역시 트럼프 행정부 이후 미국과 관세 전쟁 하면서 더 큰 패권 전쟁의 길로 갈 수도 있다고 생각할 수도 있겠죠. 러시아는 이미 유럽과 담을 쌓고 있기 때문에 중국과 북한에 더 가까워질 수밖에 없고요. 이 와중에 러시아와 밀착한 북한이 중국과의 거리가 멀어지는 걸 방지하는 차원에서라도 중국은 북한과의 관계 강화도 필요하다고 봤을 수 있습니다. 어쩔 수 없이 중국이 북한하고 더 가까워지는 면도 있겠죠.세 나라의 관계는 여전히 미묘하지만, 전례 없이 가까워진 거라고 볼 수 있습니다. 다만 신냉전이라고 한다면 완벽한 군사 블록으로 서방의 군사 블록하고 대치하는 길로 간다는 것인데, 저는 과연 그것까지 원하는 길로 이 세 나라가 함께 갈 것인지 조금 더 지켜봐야 된다고 생각합니다. 지금은 저는 신냉전의 단계까지 갔다고 결론 짓기는 어려운 단계지만 그 갈림길에는 있지 않나 생각하고 있습니다.""그렇게 되지 않도록 바라야 하지 않을까요? 그렇게 된다면 정말 냉전으로의 회귀가 될 수도 있겠죠. 하지만 지금은 엄중한 시기이기 때문에 뭐라고 단언할 수는 없습니다. 제가 취재를 통해 '우크라이나 임팩트'를 동료들과 함께 다큐멘터리로 제작한 이유기도 합니다. 냉엄한 국제정치의 현실을 있는 그대로 들여다보자는 것이죠. 유럽에서 벌어지고 있는 이 전쟁이 동북아시아와 한반도에 영향을 미치고 있기 때문입니다. 다만 저널리스트는 전쟁의 참상에 대해 현장 취재 통해 보도하기 때문에 궁극적으로 평화를 지향할 수밖에 없다고 봅니다.물론 러시아나 우크라이나의 외교·안보적 관점에서도 보고 중립적으로 보려고 합니다. 하지만 저널리스트는 침략당한 나라 입장에서 주로 보게 돼 있습니다. 전쟁이 종식되기를 바라는 마음으로 전쟁의 참상을 취재하죠. 하지만 전쟁을 초래한 원인을 규명하는 과정이나 미래를 조명하는 과정에서 좀 더 넓은 시야에서 바라보려 노력합니다. 말씀하신 북중러 삼각 연대와 한미일 삼각 연대가 대결하는 형태의 구도는 당연히 한반도의 불안정성을 초래할 가능성이 있다고 봅니다. 그런 구도로 가기를 원하지 않지만, 만약 그런 모습이 보인다면 저는 냉정하게 저널리스트로서 그런 모습으로 가는 현상들을 파악해서 취재하고 보도할 것입니다.""저널리스트로서 평화가 이뤄지길 바라는 마음이고, 전쟁의 참상과 고통 속에 신음하고 있는 사람들을 조명하는 게 저널리스트로서의 소명이라는 걸 다시 한번 생각하게 됩니다. 전쟁을 막기 위해 또 어떤 실효적인 노력이 이뤄지고 있는가를 파악하는 것 역시 중요하다는 생각이고요. 전쟁 지역 취재를 마치고 돌아오면 일상의 평화가 얼마나 소중한지 다시 한번 느끼게 됩니다. 총성이나 포성, 미사일이나 드론 공격, 대공화기가 퍼붓는 불꽃 없이, 사이렌 경보음 없이 사는 평범한 일상의 소중함을 느끼게 됩니다."