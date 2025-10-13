보길도 부용동의 완성, 곡수당·낙서재·동천석실

큰사진보기 ▲곡수당격자봉 중턱에 자리한 학문과 풍류의 공간. 굽이진 물길을 따라 유상(流觴) 풍류를 즐기던 곳으로, 주변에는 곡수·평대·담장·일삼교·유의교 등이 어우러져 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲곡수당돌을 쌓아 만든 인공 산 ‘가산(假山)’. ？물길을 끌어 연못으로 보내는 관 ⓒ 문운주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲낙서재고산 윤선도가 보길도에 은거하며 머물렀던 집으로, 당시에는 초가로 지어졌던 것으로 전해진다. 현재의 건물은 복원된 팔작지붕 기와집 형태로, 옛 모습을 단정하게 재현하고 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲동천석실격자봉 북쪽 기슭 바위굴에 자리한 고산 윤선도의 은거처. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲동천석실격자봉 북쪽 기슭 바위굴에 자리한 고산 윤선도의 은거처. 세속을 떠나 자연과 하나 되길 바랐던 그의 사유 공간으로, ‘하늘 아래 또 하나의 세상’이라는 뜻을 지닌다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲석담동천석굴 아래 바위를 파 만든 인공 연못 석담 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲차바위고산이 차를 달이며 시상을 떠올리던 자리로, 바위에는 차상을 고정하던 구멍이 남아 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲동천석실아래 누정 '침실'에서 동천 석실로 오르는 길 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲동천석실고산 윤선도의 마지막 은거처. 절벽 위에 세운 한 칸짜리 누정으로, 이름 그대로 ‘신선이 머무는 세상’이라는 뜻의동천복지(洞天福地에서 유래했다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲용두암(도르레바위)석실 앞쪽에는 두 개의 바위. 이를 **용두암(龍頭岩)**이라 부르는데, ‘용두’는 도르레를 뜻하는 방언이다. 옛날에는 이곳 홈에 도르레 장치를 설치해 낙서재 쪽에서 음식을 통에 매달아 끌어올렸다고 전한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

전남 완도군 보길도 중심 깊숙이 자리한 부용동(芙蓉洞)은 고산 윤선도가 꿈꾸던 이상향의 완성이다. 지형이 연꽃 봉오리가 피어나는 듯해 '부용(芙蓉)'이라 이름 지었다. 산세와 물길을 따라 세연정, 곡수당, 낙서재, 동천석실을 배치해 자연과 예술이 하나 되는 원림의 미학을 구현했다.지난 2일 낮 12시, 세연정 일대를 둘러본 뒤 곡수당으로 향했다. 세연정에서 약 2km 떨어진 격자봉 중턱에 자리한 곡수당(曲水堂)은 물길이 굽이쳐 흐르는 자리에 세워진 정자다. 이름 그대로 '굽은 물의 집'이라는 뜻을 지닌다. 윤학관이 아버지의 휴식할 곳을 마련해 드리고자 지었다.정자는 세연정보다 작지만, 섬돌과 초석 하나하나에 정성을 기울였다. 뒤편에는 평대를 만들고 세 면에 담장을 두른 뒤 좌우에 작은 문을 냈다. 담장 아래로는 물이 흘러 작은 연못을 이루고, 그 위에는 '일삼교(日三橋)'와 '유의교(有意橋)'를 놓았다. 두 다리 아래로는 곡수(曲水)가 굽이쳐 흐르며 고요한 정원의 운치를 더한다.곡수당 옆에는 윤선도의 아들 윤학관이 머물던 서재가 있다. 학관은 이곳에서 글을 읽고 제자들을 가르쳤다. 그는 하루 세 번 다리를 건너 낙서재에 계신 아버지를 찾아 문안을 드렸다. 그 다리를 '일삼교(日三橋)'라 불렀다. 다리는 아들이 스승이자 아버지인 고산께 예를 다했던 효심의 길로 전해진다.정자 뒤편에는 두세 단의 단을 쌓아 꽃과 괴석을 놓았다. 동남쪽에는 방형의 대를 높이 올리고 그 위에 돌을 쌓아 인공 산(가산)을 만들었다. 높이는 1.8m 남짓, 중간 부분에는 돌관을 넣어 뒤쪽의 물길을 끌어와 연못으로 떨어지게 했다. 이 물줄기를 '비래폭(飛來瀑)'이라 부른다.곡수당에서 불과 100여 미터 떨어진 산자락을 따라 걷다 보면 낙서재(樂書齋)가 모습을 드러낸다. 지금은 단정한 와가(瓦家)로 복원되어 있지만, 본래는 초가지붕의 세 칸짜리 서재였다. 소박한 규모 속에도 선비의 품격이 배어 있다. 가을의 낙서재는 한층 깊은 정취를 자아낸다. 길목에는 코스모스가 바람에 흔들리고, 익어가는 모과 향이 은근히 감돈다.고산 윤선도가 머물며 학문을 닦고 제자를 가르치던 곳이다. 아침이면 닭 우는 소리에 일어나 글을 읽고, 후학들과 학문을 논했다고 전한다. 날씨가 맑은 날이면 수레를 타고 악공을 거느려 세연정이나 동천석실로 나아가 시를 읊고 거문고를 타며 자연을 벗 삼았다.낙서재는 단순한 서재가 아니라, 고산이 자연 속에서 정신의 자유를 누리며 후학과 함께 도학을 나눈 사색의 공간이었다. 건물의 규모는 작지만, 그 안에는 학문과 풍류 그리고 은자의 고요한 품격이 함께 숨 쉬고 있다.낙서재를 뒤로하고 격자봉 건너편 산 중턱을 향해 오르자, 고산 윤선도의 마지막 은거처 동천석실(洞天石室)이 모습을 드러낸다. 절벽 위에 세운 한 칸짜리 누정으로, 이름 그대로 '신선이 머무는 세상'이라는 뜻의 동천복지(洞天福地)에서 유래했다. 고산은 이곳에서 세속을 벗어나 책을 읽고 시를 읊으며 마음을 닦았다.앞에는 바위를 파 만든 인공 연못 석담(石潭)이 있고, 그 위로 여덟 단의 계단과 돌다리 희황교(羲皇橋)가 놓여 있다. 희황은 중국의 복희 씨를 뜻하며, 다리의 모양이 돌거북이 오르는 듯해 신선의 세계로 들어가는 문을 상징한다.석실 앞쪽에는 두 개의 바위가 나란히 놓여 있다. 이를 용두암(龍頭岩)이라 부른다. '용두'는 도르래를 뜻하는 방언이다. 옛날에는 이곳 홈에 도르래 장치를 설치해 낙서재 쪽에서 음식을 통에 매달아 끌어올렸다고 전한다. 섬마을의 지형적 제약을 슬기롭게 활용한 고산의 생활 지혜가 엿보인다.그 앞에는 움푹 파인 차바위가 있다. 고산이 차를 달이며 시상을 떠올렸다는 곳이다. 바위에는 차상(茶床)을 고정하기 위해 뚫어 놓은 구멍이 남아 있다. 이곳에 앉으면 청별항과 곡수당, 낙서재, 격자봉이 한눈에 들어온다. 그는 이 자리에서 바람과 물소리, 연꽃 향기를 벗 삼아 다도(茶道)의 풍류를 즐기며 세속의 번다함에서 잠시 벗어났다.윤선도는 조선 중기의 대표적 시인이자 예술가로, 한문이 아닌 우리말로 시조를 지어 한글 문학의 품격을 높였다. <어부사시사> 40수는 사계절의 변화 속에서 자연과 인간의 조화를 노래한 걸작으로, 한글 문학의 아름다움과 시조의 완숙미를 동시에 보여준다.그의 손끝에서 빚어진 부용동의 정원들은 시의 공간이자 철학의 무대였다. 세연정의 맑은 물, 곡수당의 굽은 물길, 낙서재의 고요함, 동천석실의 청정함에는 고산의 정신이 고스란히 스며 있다. 한글로 자연을 노래한 그는 말과 글, 그리고 공간의 예술을 하나로 아우른 인물이었다.