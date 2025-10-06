이시바, 종전80년메시지 10일 낼까... "새 권력과 조율 난항 가능성"

AD

(도쿄=연합뉴스) 경수현 특파원 = 이시바 시게루 일본 총리가 의욕을 보여온 '전후 80년 메시지' 발표가 다카이치 사나에 신임 자민당 총재의 취임으로 난항을 겪을 가능성이 있다는 관측이 6일 현지 언론에서 나왔다.요미우리신문은 "다카이치 총재가 이시바 총리의 전후 80년 메시지에 대해 그동안 '필요 없다'고 밝혀왔다"며 이처럼 보도했다.이시바 총리는 자민당 내에서는 진보 성향이 강한 편이고 다카이치 총재는 정반대의 보수 성향이다.자민당 내 옛 아베파 등 보수성향 정치인들은 전후 70년에 나온 '아베 담화'가 역사 인식을 둘러싸고 마침표를 찍었다며 이시바 총리의 전후 80년 메시지에 반대해왔다.애초 이시바 총리는 올해 전후 80년을 맞아 각의(국무회의)를 거친 총리 담화 발표를 검토하다가 보수 세력의 반발을 고려해 개인 명의의 견해를 내기로 했으며 오는 10일 발표를 검토해왔다.일본 총리들은 전후 50년인 1995년부터 10년 간격으로 패전일인 8월 15일께 각의를 거쳐 담화를 발표했다.무라야마 도미이치 전 총리는 전후 50년 담화, 고이즈미 준이치로 전 총리는 전후 60년 담화에서 각각 식민지 지배에 대해 사죄와 반성의 뜻을 표명했다.아베 신조 전 총리는 2015년 전후 70년 담화에서 "우리나라는 지난 대전에서의 행동에 대해 반복적으로 통절한 반성과 진심 어린 사죄의 마음을 표해 왔다"며 '과거형'으로 사죄하고 후대에 사죄를 계속하게 해서는 안 된다고 밝혔다.하야시 요시마사 관방장관은 이날 이시바 총리의 전후 80년 메시지와 관련해 메시지 형식이나 내용이 현시점에서 정해진 것은 아니고 검토 중이라고만 말했다.이시바 총리는 기본적으로는 역대 내각의 역사 인식은 계승하되 과거 군부에 대한 통제 실패로 전쟁이 발생한 과정을 검증하면서 정치인의 역할을 강조하는 방향으로 전후 80년 메시지를 검토해온 것으로 알려졌다.자민당은 이시바 총리의 의견을 반영해 1940년 2월 제국의회에서 고(故) 사이토 다카오 의원이 중일전쟁을 비판한 '반군 연설'의 의사록 복원도 최근 야당과 논의했다.사이토 의원의 '반군 연설'은 당시 군부의 강한 반발을 샀고 이에 중의원 의장은 '반군 연설' 내용 가운데 상당 부분을 의사록에서 삭제했다.evan@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>