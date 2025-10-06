붉게 물든 감나무 아래, 정겨운 고향의 숨결이 깃들다

큰사진보기 ▲주홍빛으로 풍성하게 익어가는 감들이 가지마다 주렁주렁 달려 있다. 따스한 햇살 아래 반짝이는 감들은 고향의 향기와 정겨움을 가득 품고, 바라보는 이의 마음속에 고향의 그리움을 한층 더 짙게 물들인다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을어귀에 감이 주렁주렁 메달려있다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲탐스러운 감을 만져보는 손녀가을의 따스함과 세대의 사랑이 어우러진 시골의 한 장면이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲주홍빛 감이 가지마다 주렁주렁 달려 가을 햇살에 반짝인다. 탐스럽게 익은 감들이 풍성하게 매달린 감나무는 올해의 풍년을 알리듯 무겁게 가지를 늘어뜨리고 있다. 마을 곳곳에 감이 익어가는 풍경이 가을의 넉넉함을 전한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲가을 햇살이 비치는 마당 한켠, 장독대 위에 곱게 닦인 감이 고향의 정서를 더한다 ⓒ 진재중 관련사진보기

추석 명절 고향 마을에는 가을이 짙게 내려앉았다. 들판을 따라 걷다 보면 오래된 돌담 옆으로 감나무에 주렁주렁 매달린 감들이 눈길을 사로잡는다.탐스러운 주홍빛 감들이 가지 끝마다 무게를 이기지 못해 살짝 고개를 숙인 모습은, 마치 오랜 기다림 끝에 손님을 맞이하는 마을 사람들처럼 따뜻하고 정겹다.나뭇잎 사이로 스며든 햇살이 감을 더욱 빛나게 하고, 살랑이는 바람에 가지가 흔들리면 감들도 리듬을 타듯 춤춘다. 그 아래에서 할머니 댁을 찾은 손녀들이 까르르 웃으며 뛰노는 모습이 평화로운 가을 시골 풍경을 완성한다.마당 한켠 장독대 위, 햇살을 듬뿍 받은 감이 붉게 빛난다. 주름진 손길로 하나하나 곱게 닦아 놓은 감에는 추석을 기다리는 할머니의 따뜻한 마음이 담겨 있다.옆에는 빨갛게 말라가는 고추와 짙은 갈색의 장독이 나란히 놓여, 정겨운 시골의 풍경을 완성한다. 그 모습은 마치 오래된 수채화 한 장처럼 포근하고 따사롭다.감 하나에도 세월의 이야기가 스며 있고, 고요한 오후 햇살에는 고향의 온기가 배어 있다. 가을이 깊어질수록 감은 붉게 익어가고, 마을의 마음도 함께 물든다. 그렇게 고향의 추석은 해마다 감처럼 달고 풍성하게 익어간다.