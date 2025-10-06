영국 피스헤이븐 이슬람 사원 화재... 종교시설 겨냥 '증오범죄' 확산

큰사진보기 ▲모스크 입구에 불길이 거세게 휘몰아치는 장면 ⓒ @MohammedAbbasi의 X 관련사진보기

최근 영국에서 종교시설을 겨냥한 증오범죄가 잇따라 발생하면서 사회 불안이 확산하고 있다. CNN과 BBC 등 외신은 4일(현지 시간) 밤, 잉글랜드 남부의 한 이슬람 사원이 방화로 추정되는 공격을 받아 내부에 있던 두 명이 간신히 대피했다고 보도했다. 경찰은 이번 사건을 증오범죄로 규정하고 수사에 착수했다.사건은 브라이턴 인근 피스헤이븐에서 발생했다. @MohammedAbbasi의 X(옛 트위터)에 올라온 영상에는 복면을 쓴 두 남성이 모스크 정문을 부수려 시도한 뒤, 휘발유를 뿌려 불을 지르는 장면이 담겨 있다. 영상 하단의 시간 기록에 따르면, 범행은 오후 9시 33분부터 9시 45분까지 약 12분간 이어진 것으로 확인됐다. 또 다른 영상에는 불길이 모스크 입구를 집어삼키는 모습이 생생하게 포착돼 있다.피스헤이븐은 잉글랜드 이스트서식스의 소도시로, 브라이턴에서 약 6마일(약 9.7km) 동쪽에 위치해 있다.사원 관계자는 CNN과의 인터뷰에서 "그들은 커다란 피해를 입히려고 의도했다"며 "사람들이 목숨을 잃을 뻔 했다"고 말했다. 이 사원은 4년 전 문을 열었으며, 하루 평균 10명에서 15명의 신도가 저녁 기도를 드려왔다고 한다.모스크의 한 자원봉사자는 BBC에 "복면을 쓴 두 사람이 모스크 정문을 열려 했으나 잠겨 있었다"며 "그들은 문 앞과 차량 주변에 액체를 붓고 불을 질렀다"고 말했다. 그는 "자칫하면 살인으로 이어질 수도 있었다"며 "당시 모스크 안에 있던 두 사람이 가까스로 탈출했다"고 덧붙였다.서식스 경찰은 이번 사건을 "생명을 위협하는 고의 방화"로 보고 있으며, 범인으로 추정되는 두 사람의 행방을 추적 중이다. 경찰에 따르면, 한 명은 '프리 런던(Pre London)' 로고가 새겨진 검은색 재킷을, 다른 한 명은 빨간 장갑을 착용하고 있었다. 현장 수사팀은 사건 이후 지역 순찰을 강화하고 인근 종교시설의 경비 수준을 높였다.사원 대변인은 "이번 증오 행위는 우리 공동체를 대표하지 않는다"며 "피스헤이븐은 서로를 존중하는 도시이며, 증오와 분열보다 사랑과 이해가 강하다"고 강조했다.브라이턴 앤 호브 무슬림 포럼의 타리크 정 의장 역시 "유대인, 기독교인, 이슬람 신자든 누구도 예배 중 공격받을 두려움을 느껴서는 안 된다"며 지역 종교 지도자들의 협력을 촉구했다. 인종차별 반대 단체들은 "최근 몇 주 사이 극우 단체들이 남부 해안 지역에서 인종적 증오 분위기를 조성해 왔다"고 경고했다.정치권도 즉각 반응했다. 자유민주당 제임스 매클리어리 하원의원은 X(옛 트위터)에 "피스헤이븐 사원 방화는 끔찍한 사건"이라며 "지역 공동체의 중요한 공간이 공격당했다"고 비판했다. 노동당 크리스 워드 의원은 "부상자가 나오지 않은 것은 순전히 우연일 뿐"이라며 "폭력과 증오는 평화롭고 관용적인 영국 사회에 설 자리가 없다"고 밝혔다. 루이스 구의회 조이 니콜슨 의장도 "피스헤이븐 무슬림 공동체는 지방정부의 변함없는 지지를 받고 있다"고 전했다.샤바나 마흐무드 내무장관은 "이번 공격은 매우 우려스럽다"며 "영국의 힘은 다양한 공동체가 함께 살아가는 데 있다. 영국 무슬림에 대한 공격은 곧 영국 전체에 대한 공격"이라고 밝혔다.이번 사건은 불과 며칠 전인 10월 2일, 맨체스터의 한 유대교 회당 밖에서 발생한 치명적인 공격 직후에 일어났다. 당시 차량 돌진과 흉기 난동으로 유대인 신자 두 명이 숨졌고, 용의자는 현장에서 경찰에 사살됐다.영국 총리 키어 스타머는 당시 "증오가 다시 고개를 들고 있다. 영국은 또다시 그것을 물리쳐야 한다"고 경고했다. 피스헤이븐 방화는 이런 흐름 속에서 재점화된 증오범죄의 연속선상에 있다.한편 BBC는 6일(현지시간), 왓퍼드의 이맘 후세인 재단 센터 벽에 낙서가 발견돼 한 남성이 체포됐다고 보도했다. 경찰은 이를 종교적 증오에 기반한 범죄적 손괴로 보고 있다고 밝혔다. 허트퍼드셔 경찰은 시민들의 불안을 줄이기 위해 주요 지역 순찰을 강화하고, 목격자들의 제보를 요청했다.최근 영국은 정치적 긴장 속에서 이슬람혐오와 반유대주의 범죄가 동시에 증가하는 '이중 위기' 국면에 놓였다. 종교 간 긴장이 확대될수록 서로 다른 공동체 간 불신이 커지고, 일상적 폭력이 일어나기 쉽다는 점에서 법적 대응과 사회 통합 노력이 긴요하다는 지적이 잇따른다.영국 사회는 지금, 다시 한 번 관용과 평화의 가치를 실천해야 하는 기로에 서 있다.