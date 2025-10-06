추석에 레저보트 타고 밀입국 시도한 중국인 8명, 태안 해상서 검거

큰사진보기 ▲충남 태안해양경찰서는 추석인 6일 태안 해역 가의도 북방 2해리 근 해상에서 밀입국 의심 선박을 태안해경·육군8해안감시기동대대가 합동으로 검거·압송해 조사중이라고 밝혔다. ⓒ 신문웅(태안해경 제공) 관련사진보기

충남 태안 해역으로 레저보트를 타고 밀입국하려던 중국인 8명이 붙잡혔다.태안해양경찰서(서장 김진영)는 추석인 6일 태안 해역 가의도 북방 2해리 근 해상에서 밀입국 의심 선박을 태안해경·육군8해안감시기동대대(32사단 98여단)가 합동으로 검거·압송해 조사중이라고 밝혔다.태안해경은 전날인 5일 오후 11시 38분경 육군 레이더 기지로부터 '미확인 선박이 태안군 근흥면 가의도 인근 해상으로 접근하고 있다'는 신고를 받아 경비 함정 등 8척과 육군정 2척을 급파했다.태안해경은 밀입국 의심 선박을 군·경 합동으로 추적해 6일 1시 43분께 태안해역 가의도 북서방 22해리(약40km) 해상에서 경비함정이 검문 검색을 실시해 검거했다. 선박은 레저보트였다.검문 검색 과정에서 태안해경 승선원 1명이 해상에 추락했지만 30여 분만에 안전하게 구조 완료했다.태안해경 관계자는 "검거된 선박에는 승선원 8명(전원 중국 국적)이 타고 있었으며, 관계기관과의 긴밀한 공조를 통해 밀입국 혐의 등 자세한 경위를 조사할 방침이다"라고 전했다.관계기관에 따르면 검거된 이들은 밀입국 사실을 시인했으며, 5일 밤 중국 위해시에서 출발한 것으로 알려졌다.태안반도는 중국 위해시에서 고속 레저보트로는 1시간 대에 도착이 가능할 정도로 가까운 지역으로 2020년 대규모 중국인 밀입국이 발생한 이후 잠잠했으나 최근들어 밀입국 시도가 이어지고 있다.