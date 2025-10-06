중국 스타벅스에서 책 읽기, 30위안의 행복

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲중국스타벅스 ⓒ 최희순 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국 스타벅스책읽기 ⓒ 최희순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

중국 톈진에 온 지 4일 차이다. 아이는 동아리 회의를 위해 외출을 했다. 집에 혼자 있을 엄마가 걱정되는지 무슨 일 있으면 보이스톡 하라며 당부하고 나갔다. 그래도 며칠 동네를 돌아다닌 덕에 편의점과 마트는 어디 있는지 알고 있었고 그동안 눈여겨본 스타벅스도 근처에 있다. 비는 오지만 혼자 집에 있기는 심심할 것 같아 책 한 권 가방에 넣고 동네 마실을 나왔다.동네에 없는 것이 없었다. 한국에서 파리바게트같은 홀리랜드 빵집, KFC, 도미노 피자, 루이싱 커피도 있었다. 비 오는 날은 역시 라떼라 스타벅스에 갔다. 입구에 보니 7시부터 오픈이다. 한국처럼 중국 스타벅스도 일찍 여는구나 싶었다. 매장은 밖에서 볼 때랑 다르게 생각보다 매우 깨끗했다. 카운터 오른편에는 서너명의 손님들이 무리 지어 앉아있고 왼편에는 혼자 온 손님들이 주로 앉아있었다.중국말이 안 되니 앳되 보이는 종업원에게 손짓으로 메뉴판이 있는지 물어보니 메뉴판을 내어주었다. 메뉴판을 보고 따뜻한 라테를 주문했다. 그란데 사이즈 30위안. 그리곤 파파고로 "따뜻한 물 한잔도 주세요." 라고 써서 종업원에게 보여주니 미소를 지으며 알았다고 고개를 끄덕였다. 어제 식당에서 화장실을 가려고 "토일렛?"하고 물어보니 종업원이 못 알아들어 난감 했었다. 파파고를 사용하길 잘했다.메뉴를 주문하고 작은 테이블에 앉아 연휴에 읽으려고 가지고 간 책을 꺼냈다. 박완서 작가님의 <그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까>였다.오는 비행기에서 기류불안정으로 기내식이 제공되지 안아 책을 읽을 시간이 많았고 중국에 와서도 아침에 일찍 깨어 틈틈이 읽었다. 스타벅스에 2시간 가까이 있으면서 책을 마저 읽었다. 마지막 장을 덮으며 책을 한권만 가져온 것이 몹시 아쉬웠다. 한국책을 파는 서점이 있다면 가서 사고 싶은 마음이다. 아쉬운 맘에 온라인으로 <그 산이 정말 거기 있었을까>를 주문했다. 토요일 배송된다고 하니 집에 가면 볼 수 있을 것이다.낯선 곳이지만 책을 읽는 동안 편안했다. 중국에 며칠 있으니 옆에서 들리는 중국말도 친근하게 느껴졌다. 물론 못 알아듣지만 말이다. 중국 물가로 비싼 듯하지만 여행자는 30위안으로 충분히 행복한 시간을 보냈다. 이 참에 잠깐 중국에 살아볼까도 싶다.