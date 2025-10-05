고 오요안나 모친 27일 만에 단식 중단... MBC 사과 등 합의

큰사진보기 ▲고 오요안나씨의 어머니 장연미씨가 지난 9월 30일 오전 서울 마포구 상암동 MBC 사옥 앞에서 열린 기자회견에 참석해 MBC의 무책임한 태도에 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 최원정 기자 = 지난해 직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 씨의 어머니 장연미 씨가 27일 만에 사측과 합의하고 단식 농성을 마무리했다.시민단체 엔딩크레딧과 직장갑질119는 5일 MBC와 유족 측의 잠정 합의가 이뤄짐에 따라 장씨가 단식농성을 중단하고 서울 중랑구 녹색병원에 입원한다고 밝혔다.MBC는 고인에 대한 사과와 명예 사원증 수여, 재발방지책 약속 등의 내용을 담은 대국민 기자회견을 오는 15일 유족 측과 함께 열기로 했다.마포구 상암동 MBC 본사에 마련된 추모 공간은 오씨의 2주기인 내년 9월 15일까지 유지된다.또 MBC는 기존 기상캐스터에게 불이익을 주지 않는다는 전제로 이들 직무를 폐지하고 정규직 기상기후전문가로 전환하기로 했다.장씨는 지난달 8일부터 MBC에 공식 사과와 재발 방지, 고인의 명예 회복 등을 요구하며 회사 앞에서 단식 농성을 이어왔다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>