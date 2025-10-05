구속 권성동 "무죄 받아내겠다"... 민주 "사죄·반성이 먼저"

큰사진보기 ▲통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속기소된 권성동 국민의힘 의원이 지난 4일 자신의 페이스북을 통해 옥중 편지를 공개했다. ⓒ 권성동 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲권성동, 구속 전 피의자 심문 출석통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 16일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 심경을 밝히고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의로 구속기소 된 권성동 국민의힘 의원(5선·강원 강릉)이 "무죄를 받아내겠다"라는 옥중 메시지를 내자 더불어민주당이 "사죄와 반성이 먼저"라고 비판했다.권 의원은 지난 4일 오후 자신의 페이스북을 통해 '사랑하는 강릉 시민 여러분께'라는 제목의 한가위 인사를 게재했다. 권 의원은 지난달 16일부터 경기 의왕시 소재 서울구치소에 수감 중이기에 변호인 또는 지인의 도움을 받아 해당 게시글을 올렸을 것으로 추정된다.권 의원은 해당 글에서 "저는 검사를 20년 하고, 정치는 16년 했다. 무엇보다 강릉 사람의 자존심을 지켜왔다"면서 "이런 제가 처음 독대하는 사람(한학자 세계평화통일가정연합 총재)에게 금전을 받았다는 것은, 저 권성동의 기백과 강릉의 기백을 모르는 엉터리 소설"이라고 주장했다.이어 "특검은 수사 대신 가짜 뉴스 확산에 매진한다. 객관적 증거 대신 허위 진술만을 흔들고 있다. 하지만 현명하신 강릉 시민들은 결코 거짓말에 속지 않는다. 진실을 밝히고 무죄를 받아내겠다. 문재인 정권도 저를 꺾지 못했듯, 이재명 정권도 결코 저를 무너뜨릴 수 없을 것"이라고 썼다.이중 '문재인 정권도 저를 꺾지 못했다'는 표현은 지난 2022년 2월 대법원에서 이른바 '강원랜드 채용 청탁 의혹 사건'이 무죄 판결을 받은 것을 의미한다.민주당은 권 의원을 향해 "사죄와 반성이 먼저여야 했다"고 비판했다. 박지혜 민주당 대변인은 이튿날인 5일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 진행한 브리핑에서 "불법 정치자금 수수 혐의로 구속된 권 의원이 옥중 메시지를 통해 억울함만을 호소하고 나섰다"며 "5선을 내리 한 중진 정치인으로서의 품격은 전혀 찾아볼 수 없었다"고 꾸짖었다.그는 "국민의 대표인 국회의원이 거액의 불법 정치자금 수수 혐의로 구속됐다는 사실에 국민의 정치 불신은 더욱 커졌다. 그 책임 하나만으로도 (권 의원은) 국민과 (본인의 지역구인) 강릉 시민 앞에 사죄하고 반성하는 것이 먼저여야 했다"면서 "그러나 권 의원 메시지에 사과는 한 마디도 없었다"고 지적했다.이어 "권 의원이 받은 금품은 정교분리와 정당 민주주의라는 숭고한 헌법적 가치를 훼손하는 대가란 의심을 받고 있다. 그럼에도 권 의원은 '문재인 정권도 저를 꺾지 못했듯 이재명 정권도 결코 저를 무너뜨릴 수 없다'라며 정치적 순교자 행세에 급급하다"고 비판했다.또 "(권 의원이) '내란수괴 핵심 관계자'를 자임하며 국론분열과 내란 동조에 앞장섰던 모습을 국민은 똑똑히 기억한다"며 "그런 자신에게 '정교유착 핵심 관계자'라는 국민적 의혹과 공분이 쏟아지는 것이 얼마나 온당한 처사인지 깨닫기를 바란다"고 말했다.그러면서 "권 의원에 촉구한다. 지금이라도 국민과 강릉 시민께 사죄하라. 그것이야말로 겨울밤 민주주의를 지켜낸 국민 그리고 자신을 일꾼으로 선택해 준 강릉 시민께 보여야 할 최소한의 도리"라고 덧붙였다.