[홍성] 추석 연휴 셋째 날, '시내 차량 증가'… 고속도로 소통 원할

큰사진보기 ▲추석을 하루 앞둔 5일, 홍성으로 진입하는 고속도로·기차역·터미널에는 이른 아침부터 고향으로 향하는 귀성객들의 발걸음이 이어지고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오전 11시 기준, 홍성으로 이어지는 서해안고속도로와 당진 대전 고속도로는 수도권에서는 정체와 지체가 이어졌지만 수도권을 지나면서는 소통이 원활하다. ⓒ 한국도로공사 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲광천버스터미널 역시 수도권과 대전 등에서 도착하는 시외버스를 비롯해 면 지역을 운행하는 시내버스로 붐볐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲고향을 찾는 귀성객들이 증가하면서 전통시장과 대형 할인점 주변을 중심으로 홍성과 광천 시내는 혼잡을 빚고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲5일 오전 11시 도착한 용산-익산 새마을호에도 상하행선 모두 고향을 찾은 기쁨에 환한 표정의 귀성객들이 가족들을 만나며 즐거워했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석을 하루 앞둔 5일, 광천전통시장은 시민들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

추석 연휴 셋째 날인 5일, 고향을 찾은 귀성객으로 홍성이 모처럼 북적였다.추석을 하루 앞둔 이날 홍성으로 진입하는 고속도로·기차역·터미널에는 이른 아침부터 고향으로 향하는 귀성객들의 발걸음이 이어지고 있다.오전 11시 기준, 홍성으로 이어지는 서해안고속도로와 당진 대전 고속도로는 수도권에서는 정체와 지체가 이어졌지만 수도권을 지나면서는 소통이 원활하다.기자가 찾은 서해안고속도로 홍성-보령 구간 역시 원활한 소통을 보이며 시속 100km까지 제 속도를 낼 수 있었다.하지만, 목포 방향으로는 시간이 지나면서 교통량이 증가할 것으로 보인다.당진 대전 간 고속도로 역시, 막히는 곳 없이 전 구간이 원활한 소통을 보이고 있으며, 예산 수덕사 나들목을 지나 홍성으로 이어지는 국도 역시 무리 없이 지날 수 있다.한국도로공사는 5일 교통 예보를 통해 수도권에서 지방으로 47만 대, 지방에서 수도권으로 46만 대 등 전국적으로 전국 575만 대가 이동하면서 귀성 차량 집중으로 연휴 기간 중 지방 방향으로 정체가 극심할 것으로 예상했다.특히, 경부선과 서해안선이 가장 혼잡할 곳으로 전망했다. 추석 연휴 기간 중 최대 혼잡이 예상되는 이날 귀성 방향 정체는 오전 5시~6시부터 시작해 정오부터 1시까지 최대, 서울 방향은 오전 8~9시부터 정체가 시작돼 오전 11시~12시경 최대가 될 것으로 예상했다.귀성 방향과 귀경 방향 정체는 이날 오후 8시~9시경 해소될 것으로 전망했다.한국도로공사는 4일부터 7일까지 4일간 고속도로 통행료를 면제하며, 버스전용차로제는 연휴 마지막 날인 9일, 오전 7시부터 다음 날 오전 1시까지 연장 시행한다.이런 가운데, 홍성 광천역과 광천버스터미널에도 고향을 찾는 귀성객과 마중 나온 가족들로 북적였다.광천역은 오전 8시 도착하는 무궁화호 첫차를 시작으로 귀성객을 실은 장항선 열차가 도착하고 있다.기자가 찾은 이날 오전 11시께 도착한 용산-익산 새마을호에도 상하행선 모두 고향을 찾은 기쁨에 환한 표정의 귀성객들이 가족들을 만나며 즐거워했다.광천버스터미널 역시 수도권과 대전 등에서 도착하는 시외버스를 비롯해 면 지역을 운행하는 시내버스로 붐볐으며, 남당항에도 귀성객들의 발길이 이어지고 있다.이외에도 고향을 찾는 귀성객들이 증가하면서 전통시장과 대형 할인점 주변을 중심으로 홍성과 광천 시내는 혼잡을 빚고 있다.이용록 홍성군수는 추석 연휴 첫날인 지난 3일 홍성역에서 고향을 찾아온 귀성객들에게 환영 인사를 건네며 즐거운 한가위가 되기를 기원했다.이 군수는 연휴 첫날인 지난 3일 SNS를 통해 "오곡백과가 무르익은 풍요의 계절, 아름다운 자연이 곱게 물들어 가는 가을, 한가위 추석명절이 다가왔다"라면서 "가족, 친지와 함께 모여 즐겁고 행복한 추석 명절과 연휴 보내길 소망한다. 고향방문을 진심으로 환영한다"라고 전했다.한편, 홍성 지역은 약한 비가 내리는 가운데 기온은 23도, 습도 87%, 미세먼지는 '좋음' 상태를 보이고 있다.