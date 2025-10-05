뜻밖의 성묘 준비... 아내가 생화 국화를 산 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲어머니 묘소의 국화 ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲어머니 묘소, 오랜만에 성묘했습니다 ⓒ 이혁진 관련사진보기

"어머니, 아비가 많이 좋아지고 있습니다. 집안도 무고해 감사드립니다. 그러니 걱정 마시고 편히 계십시오."

"어머니, 오랜만입니다. 아프다는 핑계로 제대로 자식 노릇 못했는데 아내 덕에 많이 나았습니다. 건강해 다시 찾아뵙도록 하겠습니다."

"어머니는 생전에 생화 국화를 무척 좋아했어요!"

암으로 투병하기 때문에 명절과 제사를 당분간 지내지 않고 있다. 그런데 아내가 추석연휴를 앞두고 부산했다. 전곡에 있는 어머니 묘소에 가지고 갈 '주과포혜'를 준비하고 생화도 따로 챙겼다.주변에서 큰 병을 치를 때 치료에 집중하고 다른 일에는 신경 쓰지 말라는 조언이 많았다. 하지만 마음은 어딘가 항상 무거웠다. 아무리 아파도 사람으로서 도리를 해야 한다고 생각했다.묘소의 벌초도 언제까지 남에 손에 맡길 수 없었다. 묘지 관리는 정성이 필요하다. 특히 성묘를 못하는 것이 죄를 짓는 것만 같았다. 몇 년 간 어쩌다 묘소를 한번 들러간 게 전부였다.이런 상황에서 아내의 성묘 준비는 뜻밖이었다. 나는 의아해 아내에게 물었다. 아내는 내가 이만큼 병이 나은 것도 어찌 보면 어머니 덕분이라고 했다.또 아내는 어머니가 좋아하는 '국화'를 준비했다고 말했다. 이에 나는 아무 말도 하지 못했다. 아내는 마치 거울 보듯 내 속마음을 꿰뚫고 있었다.아내는 가끔 생전의 시어머니 이야기를 한다. 애증을 표현할 때가 많지만 그때마다 내가 생각한 것보다 마음의 상처가 깊어 때로는 미안했다.그러던 아내가 이번 연휴에 시어머니 산소에 성묘가자는 것이다. 하긴 아내는 지금 96세의 시아버지도 모시고 있지 않은가. 누가 뭐래도 우리 집안의 '효부'다.지난 3일 어머니 묘소로 향했다. 아이들과 가족들에게 알리지 않고 우리 부부만 갔다. 연휴에 성묘객이 많은지 차는 밀리고 가는데만 4시간 걸렸다. 그러나 마음은 가벼웠다.어머니 묘소는 길에서 20분 걸어 올라가 산 정상에 있다. 산소 가는 가파른 길에는 잡풀이 무성하고 왠지 생소하고 힘이 들었다.묘소에 제물을 올리고 아내는 시어머니에게 고했다.이어 나도 어머니께 고했다.차례를 드린 후 돗자리에 앉아 묘소를 바라보며 어머니를 회상하는데 산모기들이 달려들었다. 나는 손과 팔 주위 몇 군데 물렸지만 아내는 얼굴과 목에 주로 물리고 부어올랐다.성묘를 마치고 더 오래 머물고 싶었지만 그럴 상황이 아니었다. 모기와의 전쟁이었다. 서둘러 묘지를 빠져나왔다.몇 군데 물리지 않은 것 같은데 집에 와서 보니 모기한테 물린 곳은 전신에 20여 군데가 넘었다. 자다가 밤새 긁고 모기 후유증에 시달렸다.모기 때문에 결국 다음 날 종일 누워 지냈다. 그러나 기분은 개운하고 유쾌했다. 묵은 체증이 내려갔다고 할까. 아내가 성묘를 추진해 준 덕분이다.이번 연휴의 성묘는 기억에 오래 남을 것이다. 지금 묘소의 화사한 국화가 떠오른다. 아내가 해준 말도 머리를 맴돌고 있다.