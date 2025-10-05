가짜뉴스가 창궐하는 시대를 극복하는 방법에 대한 교과서

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 김영사 관련사진보기

<팩트풀니스>라는 책이 최근 국내 서점가에서 역주행 중이다. 출간된 지 몇 년이 지난 책임에도 불구하고, 예스24 종합 베스트셀러 3위, 교보문고 종합 8위에 오르며 인문 분야 상위권에 다시 이름을 올렸다. 이미 수십만 부가 팔린 스테디셀러가 지금 다시 독자들의 관심을 모으는 이유는 무엇일까.가짜뉴스와 선동, 프레임 전쟁이 일상이 된 지금, 사실과 데이터에 근거한 사고를 강조한 이 책의 메시지가 시대와 맞아떨어지기 때문이다. 그래서 지금 이 시점에서 <팩트풀니스>를 다시 읽는 일은 단순한 독서가 아니라, 혼란스러운 사회를 견디는 하나의 방법이 된다.<팩트풀니스>가 처음 출간된 것은 2018년이다. 당시에도 세계는 포퓰리즘 정치의 부상과 SNS 확산으로 사실보다 감정과 분노가 더 쉽게 퍼지는 흐름을 보이고 있었다. 그러나 지금은 그 경향이 한층 더 노골적이고 구조적인 모습으로 자리잡았다.출간 당시만 해도 '팩트의 중요성'을 일깨우는 목소리는 사회적 설득력을 어느 정도 가졌지만, 7년이 지난 지금 우리는 오히려 '프레임'과 '선동'이 공적 담론을 지배하는 현실을 체감한다. 이 책이 재조명되는 것은 단순한 시대적 경고가 아니라, 오늘을 위한 필수적인 안내서로 다시 읽히고 있기 때문이다.저자 한스 로슬링은 의사이자 국제 보건 전문가였다. 그는 국제 구호 현장과 데이터 강연 무대에서 활동하며 "우리가 믿는 세계와 실제 세계는 다르다"는 메시지를 전했다. <팩트풀니스>는 그의 생애 마지막 저작으로, 세계를 보는 우리의 직관이 얼마나 왜곡되어 있는지, 그 왜곡이 어떤 사회적 결과를 낳는지를 집약적으로 보여준다.<팩트풀니스>의 핵심 메시지는 단순한 낙관이 아니다. 저자는 "세계는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 나아지고 있다"는 사실을 보여주면서, 동시에 인간의 본능적 사고와 언론의 편향 때문에 우리는 팩트에 기반한 사고를 하지 못한다는 점을 강조한다. 바로 이 지점이 지금 사회의 문제와 직결된다.사실을 보지 못한 채 사람들은 가짜뉴스가 주장하는 내용들을 그대로 흡수한다. 거기에는 데이터와 근거보다 감정적 자극과 혐오의 프레임이 담겨 있다. 사람들은 그것을 사실처럼 믿어버리고, 그에 따라 사고하고 행동한다. 결국 가짜뉴스는 단순한 허위 정보의 나열이 아니라, 팩트를 놓친 인간의 본능과 언론의 자극적 선택이 맞물리며 만들어낸 구조적 현상이라는 것이다.예컨대 정치 뉴스는 정치권 전체가 거대한 혼란에 빠진 듯 보도되지만, 실제로는 일부 정치인의 명확한 범법 행위가 드러났고 그에 대한 정당한 사법적 조치가 취해지면 해결될 문제인 경우가 많다. 그러나 언론은 이를 '정치권 전체의 충돌'처럼 과장해 보여주고, SNS는 그 이미지를 끝없이 증폭한다. 대중은 그 순간의 분노와 불안에 압도되고, 장기적 맥락이나 제도적 해결 가능성은 잘 보지 못한다.경제 뉴스도 비슷하다. 한 해의 특정 지표가 나빠지면 "경제가 무너진다"는 식의 담론이 쏟아지지만, 장기적 추세와 국제 비교를 보면 한국은 여전히 안정적인 성장 궤도 위에 있다. 그러나 감각적으로 강렬한 '위기'라는 단어는 차분한 통계보다 훨씬 더 빨리 대중의 심리를 장악한다.<팩트풀니스>는 이런 사회적 왜곡에 맞서는 방법으로 데이터와 장기 추세를 보는 습관을 제안한다. 극적인 한 장면에 몰입하지 말고, 흑백의 이분법 대신 연속적 스펙트럼을 보라는 것이다. 이것이야말로 가짜뉴스 시대에 필요한 최소한의 방어선이다.중요한 것은 이 현상이 한국만의 문제가 아니라는 점이다. 미국에서는 트럼프 시기의 '가짜뉴스' 담론과 선거 부정설이 사회를 흔들었고, 유럽에서는 난민 문제를 둘러싼 허위 정보가 거대한 정치적 갈등을 낳았다. 필리핀이나 인도 등 아시아 각국에서도 유사한 패턴이 나타나고 있다. 즉, 사회적 왜곡과 허위 정보의 범람은 전 세계적 현상이며, <팩트풀니스>의 메시지는 특정 국가를 넘어 보편적 의미를 가진다.그럼에도 한국 사회에서 이 책이 던지는 울림은 각별하다. 한국은 진영 논리에 따라 정보가 극단적으로 분리되고, 언론 보도와 포털 뉴스가 프레임 전쟁의 무기가 되는 경우가 잦다. 선거철에는 네거티브 전략이 일상이 되고, 정치적 견해에 따라 같은 사건조차 전혀 다르게 받아들여진다. 검증되지 않은 정보가 '우리 편의 진실'로 둔갑하는 상황에서, <팩트풀니스>가 강조하는 "사실을 보는 습관"은 민주주의를 지키는 최소한의 장치로 기능할 수 있다.책을 덮고 나면 독자는 자연스럽게 질문하게 된다. "나는 어떻게 하면 일상에서 '팩트풀니스'를 실천할 수 있을까?" 그 답은 결코 거창하지 않다. 언론 보도를 접할 때 출처를 확인하는 것, 장기적 추세를 살펴보는 것, 국제 비교 자료를 함께 보는 것. 정치인의 발언을 들을 때 사실 검증을 먼저 요구하는 것. 대화할 때 감각적 인상 대신 데이터와 근거를 토대로 이야기하려는 것. 이런 작은 습관이 모여 사회 전체의 면역력을 키운다.<팩트풀니스>는 단순한 교양서가 아니다. 저자 한스 로슬링이 의료 현장과 국제 구호 활동에서 평생 쌓아온 경험이 바탕에 있다. 그는 아프리카와 아시아 현장을 직접 다니며 데이터를 수집했고, 그것을 시각화해 세계 무대에서 강연했다. TED 강연에서 보여준 생생한 시각화는 많은 이들에게 충격과 감동을 주었고, 이 책은 그 경험을 집약한 결과물이다.출간 당시에는 신선한 충격으로 읽혔지만, 지금 다시 읽으면 더 무겁게 다가온다. 단순히 "세계는 생각보다 괜찮다"는 위안이 아니라, "팩트를 기반으로 생각하지 않으면 사회 전체가 왜곡된다"는 경고로 들리기 때문이다. 진영 논리에 휩쓸리지 않고, 자극적 사건에 휘둘리지 않으며, 장기적 데이터 속에서 흐름을 읽는 습관. 그것이야말로 우리가 당장 실천할 수 있는 '팩트풀니스'다.<팩트풀니스>는 단순한 낙관의 책이 아니다. 팩트에 기반하지 못하는 인간의 본능적 사고와 언론의 편향이 어떻게 사회적 왜곡과 가짜뉴스 확산을 낳는지를 보여주는 책이다. 지금처럼 허위 정보와 혐오 담론이 난무하는 시대에, 이 책은 단순한 교양서를 넘어 민주주의의 방파제로 기능한다.물론 데이터만으로 모든 논쟁을 잠재울 수는 없다. 그러나 최소한 허위 정보에 맞설 '기본 체력'을 길러준다는 점에서, <팩트풀니스>는 지금 다시 읽어야 할 책이다. 우리가 이 책을 펼쳐야 하는 이유는, 세계가 실제로 어떻게 변해왔는지를 확인하기 위해서만이 아니다. 팩트를 통해 사고하는 습관을 몸에 새기기 위해서다. 그것이야말로 가짜뉴스와 마타도어의 시대를 버텨낼 유일한 방법이 아닐까.